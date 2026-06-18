Wilmar Paredes y Diego Camargo utilizan Mont-Mégantic para asegurar una ventaja inexpugnable

Wilmar Paredes (Medellín-EPM) se adjudicó la victoria general en el Tour de Beauce, una carrera por etapas clasificada UCI 2.2 en Québec, Canadá.

El equipo colombiano consiguió dos de los últimos lugares del podio con el ganador del Tour de Beauce 2025, Diego Camargo, en segundo lugar a 1:02, y Tim McBirney (Project Echelon) en tercer lugar, 1:10 detrás de Paredes, y ganó tres de las cinco etapas.

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