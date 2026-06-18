Wilmar Paredes y Diego Camargo utilizan Mont-Mégantic para asegurar una ventaja inexpugnable

Wilmar Paredes (Medellín-EPM) se adjudicó la victoria general en el Tour de Beauce, una carrera por etapas clasificada UCI 2.2 en Québec, Canadá.

El equipo colombiano consiguió dos de los últimos lugares del podio con el ganador del Tour de Beauce 2025, Diego Camargo, en segundo lugar a 1:02, y Tim McBirney (Project Echelon) en tercer lugar, 1:10 detrás de Paredes, y ganó tres de las cinco etapas.

Paredes, de 30 años, comenzó su campaña victoriosa logrando dos de los tres sprints de bonificación en la primera etapa. Combinado con el bono por su segundo lugar en el sprint grupal, Paredes se adjudicó el primer maillot amarillo por dos segundos sobre el ganador de la etapa Marshall Erwood (Whoosh-NZ Cycling Project).

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Si bien Paredes cedió el liderato de la carrera en la segunda etapa al británico Adam Lewis (APS), quien fue segundo desde la escapada detrás de Robigzon Oyola de Medellín-EPM, recuperó el liderato de la carrera en la etapa 3, terminando segundo detrás de Camargo desde la escapada.

Paredes defendió con éxito su ventaja en la etapa 4 antes de consolidar la victoria general con una victoria al sprint en la etapa final.

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El Tour de Beauce le dio a Paredes su novena victoria de 2026 y su segunda victoria en una carrera por etapas UCI después de la Volta de São Paulo el mes pasado.

Etapa 1





El neozelandés Marshall Erwood inauguró el Tour de Beauce con la victoria de etapa en Saint-Côme-Linière al final de una etapa de 190,1 kilómetros.

El ciclista del Whoosh-NZ Cycling Project superó a Paredes y Leo Roy (Bluebird Entreposage) de un pelotón muy reducido al final de la etapa montañosa.

Sin embargo, a Erwood se le negó el maillot amarillo de líder de la carrera porque Paredes reclamó dos bonificaciones de tres segundos al principio de la etapa. Combinado con una bonificación de seis segundos como subcampeón al final, Paredes ganó 12 segundos frente a los 10 de Erwood, y se puso el maillot amarillo por dos segundos.

Etapa 2





La escapada se adjudicó la segunda etapa del Tour de Beauce, un circuito de 169,2 kilómetros alrededor de Saint-Odilon-de-Cranbourn.

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Mientras que una escapada de diez corredores fue perseguida a 40 km del final, tres corredores se escaparon en los últimos 10 km y aguantaron para luchar por la victoria de etapa.

La victoria fue para Robigzon Oyola de Medellín-EPM por delante de Adam Lewis (APS). Killian O'Brien (Skyline) terminó en un distante tercer lugar.

Lewis se puso el maillot amarillo con 13 segundos sobre Paredes, mientras que Erwood fue tercero con 18 segundos.

Etapa 3





El campeón defensor del Tour de Beauce, Diego Camargo, ganó la etapa reina de la carrera en Mont-Mégantic por segundo año consecutivo, escapando con su compañero Paredes, vistiendo la camiseta de puntos blancos, en la subida final de la etapa de 168,9 km.

La pareja persiguió a McBirney, que había estado fuera del frente de la carrera durante 125 kilómetros y tenía una ventaja de tres minutos en solitario al pie de la ascensión.

Cuando los dos corredores de Medellín-EPM tenían a McBirney a la vista en el kilómetro para cruzar la bandera y le rompieron el corazón al estadounidense al pasar justo antes de la línea.

Camargo celebró su victoria justo por delante de Paredes, y McBirney terminó cinco segundos después.

Paredes volvió a tomar el liderato de la carrera con 38 segundos sobre Camargo, con Kent Ross (Cascadia-Expeditors) pasando al tercer lugar por delante de Lewis.

Etapa 4





Los locales disfrutaron de un momento de protagonismo en la contrarreloj individual de la etapa 4, una carrera de 7,9 km a lo largo del río San Lorenzo en la ciudad de Quebec.

Jacob Roy (Les Regis Groupe-Auto Ami) ganó la etapa por dos segundos sobre el quebequense Joel Plamondon, con Erwood completando el podio de la etapa a fracciones de segundo en tercer lugar.

“¡Ganar es una gran sorpresa! Fue una carrera perfecta. Corro una contrarreloj de exactamente la misma distancia todos los miércoles y aprendí bastante rápido a gestionar el esfuerzo. Siempre creí que podía hacerlo y lo logré”, dijo Roy.

Paredes limitó sus pérdidas en quinto lugar a tres segundos y amplió su ventaja en la general sobre Camargo a 47 segundos. McBirney se mantuvo tercero a 55 segundos después de terminar sexto ese día.

Etapa 5





Paredes selló su victoria general con la tercera victoria de etapa de Medellín-EPM, manejando hábilmente las 13 vueltas del circuito técnico de la ciudad de 6,3 km en Saint-Georges antes de correr hacia la línea por delante de Jerome Gauthier (Project Echelon) y Boris van der Voort (Wielerploeg Groot Amsterdam).

Si bien no hubo cambios en la clasificación general, Camargo perdió unos cuantos segundos para terminar 1:02 abajo, con McBirney tercero a 1:10.