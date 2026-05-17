El italiano tuvo suerte de recibir el excelente apoyo de su compañero de equipo Jai Hindley.

Un ambicioso intento de Giulio Pellizzari de seguir al favorito del Giro de Italia, Jonas Vingegaard, en el Blockhaus hizo que el contendiente italiano pagara un alto precio al perder el ritmo hacia el final de la subida.

El equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe de Pellizzari inicialmente marcó un ritmo importante al pie de la subida, con el esfuerzo de Ben Zwiehoff suficiente para hundir a algunos nombres importantes de la general como Enric Mas (Movistar) y Egan Bernal (Netcompany Ineos).

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Cuarto a 1:05 de meta, Pellizzari es ahora quinto a 4:28. Ya había demostrado que estaba en buena forma escalando en la etapa 2 del Giro después de que él y Lennert van Eetvelt (Lotto-Intermarché) lograran quedarse con Vingegaard después de que el danés atacara en una subida corta, pero empinada. Esta vez, sin embargo, admitió ante los periodistas, en el Blockhaus, mucho más duro, cuando se trataba de duelos de escalada con Vingegaard, Pellizzari alcanzó su límite superior.

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