El italiano tuvo suerte de recibir el excelente apoyo de su compañero de equipo Jai Hindley.

Un ambicioso intento de Giulio Pellizzari de seguir al favorito del Giro de Italia, Jonas Vingegaard, en el Blockhaus hizo que el contendiente italiano pagara un alto precio al perder el ritmo hacia el final de la subida.

El equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe de Pellizzari inicialmente marcó un ritmo importante al pie de la subida, con el esfuerzo de Ben Zwiehoff suficiente para hundir a algunos nombres importantes de la general como Enric Mas (Movistar) y Egan Bernal (Netcompany Ineos).

El italiano intentó entonces compensar el esfuerzo de sus compañeros siguiendo a Vingegaard (Visma-Lease a Bike) cuando el danés atacó a unos 5,5 kilómetros de la cima.

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“Al principio me molestó un poco no poder seguirlo”: Felix Gall marca el ritmo de Blockhaus a la perfección para emerger como el contendiente más cercano a Jonas Vingegaard en el Giro de Italia.

El finalista entre los cinco primeros del Giro de 2025 impresionó mientras aguantaba con fuerza durante más de un kilómetro, resistiendo incluso cuando Vingegaard volvió a pisar con más fuerza los pedales, pero no pudo salir adelante y colaborar.

Sin embargo, a 4,4 kilómetros de la cima, Pellizzari se quedó bruscamente sin combustible, perdiendo casi 20 segundos frente a Vingegaard y siendo incapaz de sujetar la rueda trasera de Felix Gall cuando el escalador del Decathlon CMA CGM lo persiguió.

Lo que le salvó de sufrir demasiado fue la asistencia oportuna de su compañero de equipo Jai Hindley, quien hizo un puente con su compatriota australiano Ben O'Connor (Jayco-AlUla) y marcó un ritmo fuerte pero no demasiado poderoso al frente del grupo de tres perseguidores.

Cuarto a 1:05 de meta, Pellizzari es ahora quinto a 4:28. Ya había demostrado que estaba en buena forma escalando en la etapa 2 del Giro después de que él y Lennert van Eetvelt (Lotto-Intermarché) lograran quedarse con Vingegaard después de que el danés atacara en una subida corta, pero empinada. Esta vez, sin embargo, admitió ante los periodistas, en el Blockhaus, mucho más duro, cuando se trataba de duelos de escalada con Vingegaard, Pellizzari alcanzó su límite superior.

“Cometí algunos errores al intentar seguirlo, lástima porque estaba en buena forma, pero veremos qué podemos hacer en los próximos días”, dijo Pellizzari en una breve entrevista con los periodistas en la línea. “Lo seguí lo mejor que pude, pero él era muy fuerte”.

En cuanto a su tiempo total perdido con Vingegaard, el piloto de 25 años señaló que “un minuto no es tan malo, mi objetivo aquí es el podio. Pensaremos en mañana”, que es una etapa mucho más dura, donde Pellizzari podría al menos desafiar al danés, “y luego veremos qué podemos hacer”.

A largo plazo, queda por ver si el italiano optará ahora por jugar de forma más conservadora o si seguirá intentando igualar a Vingegaard de nuevo. Además, Hindley, compañero de equipo en Red Bull-Bora-Hansgrohe y ex ganador del Giro de Italia, está claramente en mejor forma y, de hecho, está tres segundos por delante en la clasificación general.

Si bien la etapa 9 hasta Corno alle Scale sin duda tendrá algún efecto en la clasificación general, el próximo gran punto decisivo en la jerarquía del Red Bull Giro será casi con certeza la contrarreloj de la etapa 10 en Toscana. Pero por ahora, tener sus dos opciones de clasificación general previas a la carrera entre los cinco primeros después de una semana de carreras y el primer gran final en la cima es un muy buen augurio para Red Bull en los próximos días.