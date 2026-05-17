El corredor victorioso de Bahréin pierde casi 2:55 frente al ganador de etapa y máximo favorito Jonas Vingegaard
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Sin puntos de referencia previos en Grandes Vueltas, literalmente no se sabía cómo se desempeñaría el líder del Giro de Italia, Afonso Eulálio, en el primer y más difícil final en cumbre de la carrera hasta el momento el viernes, y a pesar de su total inexperiencia en tales escenarios, en Blockhaus, el profesional de Bahrain Victorious enorgulleció a la maglia rosa.
Eulálio solo comenzó a tener problemas a 5,6 kilómetros de la cima de la monstruosa subida de los Apeninos, y solo se rompió después de que los campeones del Gran Tour del calibre del ex ganador del Tour de Francia y Giro de Italia, Egan Bernal (Netcompany Ineos) y el cuatro veces finalista del podio de la Vuelta a España, Enric Mas (Movistar), ya se habían quedado atrás.
Inicialmente aislado, pero luego fuertemente apoyado por el ex finalista del podio del Giro de Italia y compañero de equipo Damiano Caruso hacia la cima, Eulálio finalmente completó la etapa a 2:55 del ganador de la etapa y máximo favorito del Giro, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).
Sin embargo, como ha dicho repetidamente Bahrain Victorious, cada nuevo día en cabeza es una ventaja adicional para Eulálio y el equipo, y en Blockhaus, el mismo corredor que llevaba la maglia rosa al pie de la subida todavía debía permanecer en el mismo color cuando alcanzara la cima.
“Fue una etapa muy larga, una subida muy dura, empinada y con mucho viento”, dijo Eulálio después.
Eulálio había dicho a los periodistas por la mañana que se conformaría con perder tres minutos en la subida, y su predicción resultó casi acertada, con una diferencia de 2:55 sobre Vingegaard cuando cruzó la línea.
La gran pregunta para él en los próximos días es cómo podrá manejar la inminente presencia de Vingegaard en la general, y Eulálio reconoció que sólo había una manera de intentar defender su camiseta.