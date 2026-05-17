El corredor victorioso de Bahréin pierde casi 2:55 frente al ganador de etapa y máximo favorito Jonas Vingegaard

Sin puntos de referencia previos en Grandes Vueltas, literalmente no se sabía cómo se desempeñaría el líder del Giro de Italia, Afonso Eulálio, en el primer y más difícil final en cumbre de la carrera hasta el momento el viernes, y a pesar de su total inexperiencia en tales escenarios, en Blockhaus, el profesional de Bahrain Victorious enorgulleció a la maglia rosa.

Eulálio solo comenzó a tener problemas a 5,6 kilómetros de la cima de la monstruosa subida de los Apeninos, y solo se rompió después de que los campeones del Gran Tour del calibre del ex ganador del Tour de Francia y Giro de Italia, Egan Bernal (Netcompany Ineos) y el cuatro veces finalista del podio de la Vuelta a España, Enric Mas (Movistar), ya se habían quedado atrás.

Inicialmente aislado, pero luego fuertemente apoyado por el ex finalista del podio del Giro de Italia y compañero de equipo Damiano Caruso hacia la cima, Eulálio finalmente completó la etapa a 2:55 del ganador de la etapa y máximo favorito del Giro, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

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Su ventaja en la general se ha reducido a 3:17 sobre Vingegaard, y con una contrarreloj de 42 kilómetros a la vuelta de la esquina a principios de la próxima semana, a pesar de todas las probadas habilidades de escalada del corredor portugués, incluso si pasa los próximos dos días en rosa, la crono bien puede ser demasiado difícil para él para mantenerse en cabeza.

Sin embargo, como ha dicho repetidamente Bahrain Victorious, cada nuevo día en cabeza es una ventaja adicional para Eulálio y el equipo, y en Blockhaus, el mismo corredor que llevaba la maglia rosa al pie de la subida todavía debía permanecer en el mismo color cuando alcanzara la cima.

“Fue una etapa muy larga, una subida muy dura, empinada y con mucho viento”, dijo Eulálio después.

“Pero el equipo hizo un trabajo perfecto durante todo el día, 250 kilómetros, también en la final, tuve a Damiano conmigo”.

“Sobrevivimos, es perfecto y conservamos la maglia rosa. Ese es también nuestro objetivo para los próximos días”.

Eulálio había dicho a los periodistas por la mañana que se conformaría con perder tres minutos en la subida, y su predicción resultó casi acertada, con una diferencia de 2:55 sobre Vingegaard cuando cruzó la línea.

“Traté de sufrir lo máximo posible, al final exploté. Si Damiano no hubiera estado ahí, habría perdido uno o dos minutos más”, añadió. “Estos muchachos (rivales) vuelan, todos vuelan. Yo sólo traté de sobrevivir”.

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La gran pregunta para él en los próximos días es cómo podrá manejar la inminente presencia de Vingegaard en la general, y Eulálio reconoció que sólo había una manera de intentar defender su camiseta.

“Creo que todos los equipos y todos los corredores saben que Vingegaard es uno de los grandes favoritos para ganar el Giro”, afirmó.

“Necesitamos luchar y debemos intentar mantener la camiseta, y seguro que lucharemos hasta el día de descanso”.