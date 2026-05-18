“Espero no sólo ayudar a los jóvenes talentos a progresar atléticamente, sino también inspirarlos en su desarrollo como personas y atletas”, dice el ciclista holandés retirado, después de que KNWU hiciera recortes en el programa sub-23.

La profesional holandesa recientemente retirada Chantal van den Broek-Blaak está lista para regresar al deporte, uniéndose a la federación nacional holandesa (KNWU) como entrenadora del equipo femenino sub-23 de cara a los Campeonatos Mundial y Europeo de 2026.

El nombramiento se produce después de que el KNWU hiciera recortes significativos en sus programas sub23 a principios de 2025, despidiendo a su entrenador sub23 y recortando la participación en los Campeonatos del Mundo, los Campeonatos de Europa y el Tour de l'Avenir masculino.

Van den Broek-Blaak se retiró a principios de 2025 tras quedar embarazada de su segundo hijo, tras haber tenido ya uno y haber vuelto a competir. Terminó su carrera en SD Worx-Protime, pero en lugar de seguir los pasos de muchos jubilados recientes y subirse a un coche de equipo comercial como DS, se une al equipo nacional.

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A lo largo de su larga y distinguida carrera, la mujer de 36 años ganó carreras como el Tour de Flandes y la Strade Bianche, y se convirtió en campeona mundial de carreras en ruta en Bergen en 2017. Representó a los Países Bajos en 11 Campeonatos Mundiales de Ruta de élite y dos veces como junior.

“El ciclismo me ha dado mucho. Espero poder devolver algo al deporte y a la nueva generación de ciclistas”, dijo en un comunicado de prensa de KNWU.

“Al principio de mi carrera, formé parte de selecciones nacionales para campeonatos europeos y mundiales como junior y más tarde en la categoría U23. Esas experiencias me enseñaron muchísimo y formaron la base para el resto de mi carrera”.

Un entrenador femenino sub23 específico es un nuevo rol en la federación holandesa de ciclismo, con una carrera femenina sub23 independiente celebrada en el Campeonato Mundial por primera vez en 2025 en Ruanda. Si bien los hombres anteriormente tenían la Copa de Naciones U23, nunca ha habido una serie de carreras dedicada a las mujeres U23, y la carrera principal U23, el Tour de l'Avenir Femmes, ha sido cancelada para 2026.

El propio KNWU hizo recortes significativos en su programa U23 a principios del año pasado. Al igual que otros equipos, no enviaron ningún atleta masculino o femenino sub-23 al Campeonato Mundial en Ruanda, centrándose sólo en juveniles y élites, y no presentaron un equipo en el Tour de l'Avenir masculino, aunque un equipo holandés sí compitió en la carrera femenina.

Si bien Ruanda podría haberse atribuido al alto costo de viajar a Kigali, la partida del seleccionador nacional sub-23, Tom Veelers, sugirió un alejamiento a más largo plazo de sus programas sub-23.

Desde entonces no se ha anunciado oficialmente ningún nuevo entrenador masculino sub-23 ni ninguna confirmación de los planes holandeses para el Campeonato Mundial en Montreal. El Tour del Porvenir ya no es una cuestión, ya que se correrá en equipos comerciales a partir de 2026.

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Sin embargo, con el nombramiento de Van den Broek-Blaak, la federación parece estar al menos reinvirtiendo en el lado femenino de las carreras sub-23, pareciendo confirmar que enviarían al menos un equipo femenino Sub-23 al Mundial y a los Europeos este año, diciendo que “Van den Broek-Blaak también actuará como entrenador para las mujeres Junior, en estrecha colaboración con el entrenador nacional Junior Tom Leezer” en esos eventos.

A pesar de la falta de carreras dedicadas en el nivel U23, los Países Bajos siempre han producido ciclistas fuertes desde una edad temprana, incluidas Demi Vollering, Lorena Wiebes, Shirin van Anrooij y la actual campeona mundial juvenil Megan Arens, aunque la nación ya no es la fuerza dominante singular que alguna vez fue.

En su nuevo cargo, Van den Broek-Blaak espera ayudar a los Países Bajos a mantenerse en la cima del ciclismo femenino mediante el desarrollo de talentos más jóvenes.

“En la categoría sub23 se dan pasos importantes hacia la cima absoluta. Con mi experiencia en grandes campeonatos, espero no sólo ayudar a los jóvenes talentos a progresar atléticamente, sino también inspirarlos en su desarrollo como personas y atletas”, afirmó.

“Durante mi carrera, he experimentado muchas cosas. Desde decepciones cuando no fui seleccionado hasta grandes victorias y años de montar apoyando a un líder de equipo. Todas esas experiencias me han formado, tanto como corredor como persona. Precisamente por eso obtengo tanta energía entrenando y trabajando con atletas ambiciosos. Desarrollar juntos el rendimiento, el desarrollo y el disfrute en el deporte me da una enorme motivación”.