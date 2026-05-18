“Espero no sólo ayudar a los jóvenes talentos a progresar atléticamente, sino también inspirarlos en su desarrollo como personas y atletas”, dice el ciclista holandés retirado, después de que KNWU hiciera recortes en el programa sub-23.

La profesional holandesa recientemente retirada Chantal van den Broek-Blaak está lista para regresar al deporte, uniéndose a la federación nacional holandesa (KNWU) como entrenadora del equipo femenino sub-23 de cara a los Campeonatos Mundial y Europeo de 2026.

El nombramiento se produce después de que el KNWU hiciera recortes significativos en sus programas sub23 a principios de 2025, despidiendo a su entrenador sub23 y recortando la participación en los Campeonatos del Mundo, los Campeonatos de Europa y el Tour de l'Avenir masculino.

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Desde entonces no se ha anunciado oficialmente ningún nuevo entrenador masculino sub-23 ni ninguna confirmación de los planes holandeses para el Campeonato Mundial en Montreal. El Tour del Porvenir ya no es una cuestión, ya que se correrá en equipos comerciales a partir de 2026.