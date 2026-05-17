El danés pasa al segundo lugar de la general con su primera victoria de etapa en el Giro de Italia

A mitad de la interminable etapa hasta el Blockhaus del Giro de Italia del viernes, Jonas Vingegaard vio que las cámaras de televisión apuntaban en su dirección y, como tantas veces, le lanzó un beso a su familia.

Más tarde, cuando cruzó la línea para su décimo triunfo de etapa en el Gran Tour, besó tres veces la foto de ellos en su manillar a modo de homenaje.

En muchos otros sentidos, la etapa 7 hasta el Monte Blockhaus transcurrió como de costumbre para el danés. Como se predijo ampliamente, su equipo Visma-Lease a Bike mantuvo la escapada bajo control para asegurarse de que pudiera conseguir la primera victoria de etapa de su carrera en el Giro de Italia.

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Luego, después de que sus compañeros de equipo Davide Piganzoli y Sepp Kuss apretaran las tuercas a niveles casi insoportables en las laderas más bajas de la subida final, a 5,5 kilómetros del final, Vingegaard despegó.

Hasta ahora, todo era normal, de hecho, e incluso se esperaba que Giulio Pellizzari intentara seguirlo más de cerca después de que el italiano había actuado tan bien en las colinas de Bulgaria en la etapa 2. Sin embargo, lo que no siguió del todo el guión previo a la etapa del Visma fue lo bien que Félix Gall pudo aguantar también.

Incapaz de seguir al volante del italiano o del danés inicialmente, Gall rápidamente perdió 20 segundos ante Vingegaard. En la cima, en lugar de que esa brecha se ampliara, el corredor del Decathlon CMA CGM, después de haber superado a un agitado Pellizzari a 4 kilómetros del final, había reducido la ventaja de Vingegaard a sólo 13 segundos.

El resto del campo, empezando por Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) en tercer lugar, perdió más de un minuto, que era el margen que Vingegaard esperaba poder superar al resto de sus rivales después de un ataque tan total. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer hasta Roma, y ​​es casi seguro que Gall perderá tiempo con Vingegaard en la contrarreloj de la etapa 10.





Nunca sabremos si Vingegaard escuchó mal o ignoró deliberadamente la pregunta de un periodista sobre si pensaba que Gall realmente podría ganar el Giro, después de la etapa. Pero como dijo el danés, la actuación de Gall seguramente dará que pensar en los próximos días.

“Félix era súper fuerte, ha demostrado muchas veces que puede exprimir muchos vatios”, dijo Vingegaard sobre el ex ganador de la etapa más dura del Tour de Francia 2023, desde el Col de la Loze hasta Courchevel.

“No me sorprendió. Hablamos un momento después del escenario y definitivamente es un tipo en quien realmente tenemos que pensar”.

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Aparte de Gall, la posición dominante de Vingegaard se ha vuelto mucho más clara en la batalla por la general. Ahora ha subido al segundo puesto de la general y sólo le supera Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), con 3:17.

El piloto portugués hizo una defensa muy valiente de su maglia rosa, que se resquebrajó poco antes de que Vingegaard atacara. Sin embargo, perder la mitad de su ventaja general en un solo día no es un buen augurio para las posibilidades de Eulálio a largo plazo. Vingegaard no sólo tiene que batirse a sí mismo, entonces, sino casi.

“Sólo estamos pensando en nosotros mismos y en lo que podemos hacer. Hicimos un plan antes de la carrera y lo estamos siguiendo”, dijo Vingegaard cuando se le preguntó si se había tomado tanto tiempo con sus rivales como esperaba.

“Había mucho viento en la última subida y estábamos intentando aprovechar el momento adecuado.

“Esperaba que Pellizzari y los demás me siguieran. Él me siguió durante un rato y luego fui solo hasta la meta.

“Hoy quería ir a por la victoria, estoy muy feliz de haber podido terminarlo después de que mis compañeros de equipo hicieron un trabajo increíble hoy. Estoy feliz de poder realmente pagarlo”.

Que Vingegaard iba a atacar el Blockhaus había sido ampliamente predicho en todos los ámbitos, aunque era más discutible cuánto tiempo podría tardar, dada la relativa frescura de sus rivales. Como él mismo dijo: “Desde que vi el recorrido del Giro, he estado esperando con ansias esta etapa”, dijo Vingegaard. “Ahora también he ganado una etapa en las tres Grandes Vueltas y eso es realmente bonito”.

Vingegaard pareció complacido cuando le recordaron que Eddy Merckx también había conquistado su primera etapa del Giro de Italia en el Blockhaus, allá por 1967.

“Esa es una comparación”, respondió.

“Por mi parte, estoy contento con lo que hice, porque sé que es una subida especial en Italia, y fue especial para mí y también para el equipo”.

“Estoy feliz de poder recuperar algo de tiempo también. El solo hecho de tomar tiempo con mis oponentes hace que sea un buen día para nosotros”.

Sin faltarle el respeto a Eulálio, es justo decir que el papel de Vingegaard como punto de referencia en la general del Giro ahora ha sido confirmado plenamente por la actuación del Blockhaus.

Entonces, si el desempeño superior a las expectativas de Gall significa que quedan algunos signos de interrogación, el historial de Vingegaard en Grandes Vueltas no sugiere que comenzará a debilitarse en la parte final de la carrera: de hecho, todo lo contrario.

“En general, hoy ha sido un buen día”, concluyó Vingegaard. “También fue un día muy, muy largo sobre la bicicleta, casi 6,5 horas en total. Así que tal vez pueda mejorar a medida que avance la carrera”.