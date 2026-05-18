El dúo Netcompany Ineos termina en el puesto 21 y 10 en Blockhaus y Arensman sigue luciendo más fuerte

El doble ataque de Netcompany Ineos en la general del Giro de Italia se hizo mella en la etapa 7, cuando tanto Egan Bernal como Thymen Arensman perdieron tiempo en el primer final en cumbre ante Blockhaus.

Dadas sus dificultades previas en la etapa 4, tal vez no fue sorprendente ver a Bernal caer primero, al principio de la subida a Blockhaus antes de que el eventual ganador Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) incluso acelerara realmente.

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“Traté de encontrar mi propio ritmo, pero inmediatamente me quedé solo y había mucho viento, así que perdí mucho tiempo porque no podía protegerme del viento detrás de nadie”, dijo.