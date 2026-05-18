El dúo Netcompany Ineos termina en el puesto 21 y 10 en Blockhaus y Arensman sigue luciendo más fuerte

El doble ataque de Netcompany Ineos en la general del Giro de Italia se hizo mella en la etapa 7, cuando tanto Egan Bernal como Thymen Arensman perdieron tiempo en el primer final en cumbre ante Blockhaus.

Dadas sus dificultades previas en la etapa 4, tal vez no fue sorprendente ver a Bernal caer primero, al principio de la subida a Blockhaus antes de que el eventual ganador Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) incluso acelerara realmente.

Arensman aguantó más, pero no pudo seguirlo tan pronto como se hicieron las primeras aceleraciones, siguiendo su propio ritmo para terminar décimo en la etapa, 1:44 menos que Vingegaard. Las pérdidas de Bernal fueron más significativas, terminando 21º y 2:57 menos que Vingegaard.

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Arensman ocupa ahora la novena posición en la general, a 1:50 del punto de referencia de Vingegaard, mientras que Bernal ocupa el puesto 15, otro 1:11 por detrás.

Dado que el equipo llegó a esta carrera con la esperanza de que al menos un corredor pudiera competir por los cinco primeros, claramente tienen trabajo que hacer después de solo una prueba general seria.

Sin embargo, a pesar de un día que él mismo describió como de pérdidas limitadas, el equipo se mantuvo bastante positivo sobre el resultado, y Arensman aparentemente emergía como la opción más fuerte para liderar la general.

“Nos las arreglamos bastante bien, les dijimos a los muchachos antes de la etapa que era importante estar en una buena posición, especialmente en la bajada larga y sinuosa y luego en la entrada a Blockhaus, que hicimos con Ben, Filippo y Connor”, explicó el director deportivo Leonardo Basso en la página web del equipo.

“El siguiente trabajo fue gestionar el viento, porque era muy fuerte después de 4 km en Blockhaus, por lo que era muy importante estar bien posicionado. A partir de ahí, creo que Thymen hizo una muy buena subida, así que la primera batalla ya está terminada, estamos en una buena posición y mantenemos una actitud positiva”.

Bernal, a pesar de alejarse de sus principales rivales en la general desde el principio, notó mejoras físicas después de los problemas de la etapa 4 que lo hicieron sufrir un ritmo cardíaco rápido.

“Bien, bastante normal”, dijo sobre sus sentimientos después de la escalada, hablando con varios medios, incluido Ciclismo Pro Net. “Me siento mejor que los días anteriores, así que creo que estoy mejorando cada día”.

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Sin embargo, estaba claro que luchar desde el principio realmente le costó, y el enfoque doble de Ineos significó que no tenía compañeros de equipo que lo ayudaran.

“Traté de encontrar mi propio ritmo, pero inmediatamente me quedé solo y había mucho viento, así que perdí mucho tiempo porque no podía protegerme del viento detrás de nadie”, dijo.

Volviendo a las subidas más cortas y contundentes de la etapa 8, Bernal tiene muchas posibilidades de redención y tal vez incluso una victoria de etapa en el resto de esta carrera, pero cuando se trata de la general general, Arensman está luchando menos y es el mejor contrarrelojista, las señales apuntan firmemente a que dos puntas se convertirán en una sola en Netcompany Ineos.