Un escalador alemán de 23 años promete fuegos artificiales en la etapa 3 en la carrera por etapas vasca mientras se prepara para el Giro

Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM zondacrypto) llamó la atención en la etapa 1 de la Itzulia Femenina cuando recorrió la empinada subida de Etumeta desde el frente, dividiendo completamente el pelotón, hasta que solo quedaron tres corredoras con ella. Al final, el escalador de 23 años terminó quinto ese día, pero ganó un tiempo valioso para la clasificación general.

Aunque ya mira hacia su gran objetivo, el Giro de Italia femenino que comienza a finales de mayo, Niedermaier espera conseguir un resultado general en la carrera por etapas vasca después de sentar las bases en la etapa 1.

“La etapa de hoy fue realmente bonita, con muchas subidas largas, lo cual me gusta. Desafortunadamente, la subida en la que hice solo fue un poco demasiado pronto. Pero en general, fue un día positivo. También es bueno ver que el camino que vamos es bueno, especialmente de cara al Giro. El cuerpo está listo, las piernas están listas”, dijo después de la etapa.

Últimos vídeos de

te puede gustar



'Tienes que elegir tus batallas' – El maillot amarillo Mischa Bredewold mantiene el liderato de la carrera de Itzulia Women mientras los atacantes tardíos interrumpen su concentración para otra victoria de etapa



Itzulia Femenina: Mischa Bredewold logra la victoria en la primera etapa entre un selecto grupo de cinco



'Tengo curiosidad por ver dónde está mi cuerpo, cómo me recupero y cómo supero esta larga carrera por etapas': Kasia Niewiadoma-Phinney aspira al podio en La Vuelta Femenina

Después de su ataque, Niedermaier quedó atrapada en el descenso y afrontó la subida final en un grupo de cinco. Intentó atacar de nuevo, pero no tuvo éxito.

“La última subida no fue realmente perfecta para atacar; no era empinada y el viento era bastante fuerte, por lo que no había posibilidad de escapar”, explicó Niedermaier.

En cambio, se concentró en mantener a raya al grupo perseguidor que se acercaba cada vez más en la final. Mientras los demás corredores del grupo delantero apuntaban a la etapa, Niedermaier se mordió la bala y llevó al grupo hasta la recta final para ganar el mayor tiempo posible.

“La estrategia en los kilómetros finales fue simplemente mantener una brecha con el grupo que venía a continuación y crear una brecha para la general. Simplemente estaba pedaleando y tratando de mantener un buen ritmo, porque el grupo no estaba funcionando realmente, fue un poco extraño”, dijo.

Con la etapa 1 terminada y con dos etapas aún por delante, Niedermaier ocupa el quinto lugar en la general, a 15 segundos de la ganadora de la etapa Mischa Bredewold (SD Worx-Protime), pero con una ventaja de 16 segundos sobre muchos de sus competidores.

Tiene buenos recuerdos de la edición del año pasado, donde fue la última ciclista en perder contacto con la tres veces ganadora de la general Itzulia, Demi Vollering, y como Vollering no estará en la carrera este año, Niedermaier espera atacar y llegar hasta el final el domingo.

“La clasificación general es sin duda un gran objetivo. Mañana es más bien una carrera de estilo clásico; hay muchas subidas y bajadas, pero sigue siendo una etapa difícil. Luego, en el último día, la subida es la misma que el año pasado, cuando estaba con Demi. Así que intentaré esforzarme mucho en la última subida y espero poder llegar a la meta entonces”, prometió.