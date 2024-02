La monitorización del impacto en tiempo real mediante protectores bucales ‘inteligentes’ podría llevar los protocolos de lesiones en la cabeza del ciclismo profesional al siglo XXI

Actualmente estamos a la mitad del campeonato de rugby de las Seis Naciones y, como orgulloso fanático del rugby de Gales, debo admitir que no ha sido la experiencia más placentera. De todos modos, algo muy interesante surgió del torneo que bien podría modernizar los protocolos del ciclismo profesional en lo que respecta al manejo de lesiones en la cabeza.

A BBC deporte Un artículo ha informado que los jugadores de rugby ahora están usando protectores bucales “inteligentes”, que permiten al personal de apoyo monitorear las fuerzas G experimentadas por las cabezas de los jugadores en tiempo real.

Protocolos contrastantes de lesiones en la cabeza

Si bien el rugby no tiene necesariamente el mayor historial de protocolos para lesiones en la cabeza (lo que se evidencia en una demanda en curso contra los órganos rectores del deporte), ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años. Por ejemplo, el mayor uso de tarjetas rojas por impactos en la cabeza de un jugador tiene como objetivo reducir la incidencia de contacto hombro con cabeza, y cualquier jugador sospechoso de recibir un golpe en la cabeza es expulsado por la fuerza del terreno de juego durante un evaluación de la lesión en la cabeza de diez minutos, con una sustitución permitida que no cuenta para el número habitual de sustituciones del equipo.

En ciclismo, la UCI ha aprobado un protocolo de conmoción cerebral, una versión modificada del protocolo estandarizado SCAT5 que incluye hacer una serie de preguntas al ciclista involucrado en un accidente. Si muestran signos de conmoción cerebral, pueden ser retirados de la carrera, pero dada la falta de sustituciones en el deporte, hay más incentivos para que los corredores hagan todo lo posible para permanecer en la carrera.

Antes de este protocolo, hubo varios casos destacados de ciclistas que continuaban sufriendo claramente los efectos de una conmoción cerebral, Roman Bardet corrió durante 90 km con una conmoción cerebral y muchos recordarán haber visto a un inestable Toms Skujins volver a subir a su bicicleta después de un accidente en el Tour de California. en 2017.

Los equipos están comenzando a sumarse, y Bahrain Victorious declaró “en caso de duda, no participen” tras la decisión del equipo de retirar a Cameron Scott del Tour Down Under después de una conmoción cerebral leve confirmada tras un accidente en la etapa 3. Sin embargo, la eliminación de Scott , solo estaba después de completar la etapa y no fue retirado de la carrera inmediatamente.

La aplicación Prevent Biometrics permite a los entrenadores y jugadores monitorear los eventos de aceleración de la cabeza y también podría usarse fácilmente en el ciclismo profesional.

Protectores bucales inteligentes y ciclismo

De vuelta al campo de rugby y a la introducción de protectores bucales inteligentes. En esencia, la tecnología permite el seguimiento de HAE o eventos de aceleración de la cabeza. Un estudio realizado por la Universidad de Ulster utilizando protectores bucales inteligentes producidos por Prevent Biometrics pudo determinar que “el 86% de las fuerzas sobre la cabeza en el rugby comunitario son iguales o menores que las experimentadas en ejercicios generales como correr, saltar y brincar, mientras que el 94 Los porcentajes son más bajos que los medidos anteriormente en personas que suben a una montaña rusa”.

Los protectores bucales se conectan de forma inalámbrica a una aplicación para brindar a los jugadores de deportes de contacto acceso a una evaluación en tiempo real de la aceleración de su cabeza.

Si bien esto es digno de mención desde una comprensión general de las fuerzas que soportan los jugadores de rugby, son los HAE de mayor magnitud los que interesan tanto a los jugadores de rugby como, en mi opinión, también a los ciclistas.

En el estudio, todas las fuerzas superiores a 60G se agruparon porque eran muy pocas, pero “los jugadores de fútbol americano diagnosticados con conmoción cerebral tenían AEH que oscilaban entre 40 y 150G”.

Con datos medibles podríamos prescindir de una lista de preguntas y tener algo mucho más libre de interpretaciones y de los deseos de un ciclista de continuar.

Independientemente de las cifras específicas, sería un salto muy corto para el ciclismo profesional utilizar esta tecnología, integrada en los cascos de los ciclistas. Con más estudios, podría ser posible que veamos umbrales establecidos, respaldados por datos mensurables, para el retiro forzoso de los corredores de las carreras después de un accidente, y también tiempo libre obligatorio para la recuperación.

Ya existe una tecnología similar de alguna forma, con algunos cascos Specialized que contienen un chip de detección de accidentes ANGi, también disponible como complemento del mercado de accesorios para pedir ayuda en caso de que no pueda hacerlo usted mismo después de un derrame.