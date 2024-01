Los pies fríos pueden hacer que un viaje en invierno sea miserable. Estos son nuestros mejores consejos para mantener a raya el frío y mantenerse cómodo.

Los pies fríos durante un viaje en invierno no son una experiencia particularmente buena. Si alguna vez se equivocó en un viaje en el frío invierno, como no usar cubrezapatos, y experimentó que sus pies pasaron de estar fríos a entumecidos y luego congelados y dolorosos, es posible que el viaje en cuestión quede grabado en su memoria y probablemente no lo haga. No quiero repetir la experiencia pronto. Pero no te preocupes; Tenemos una guía sobre cómo mantener los pies calientes mientras andas en bicicleta para que esto nunca vuelva a suceder.

Las extremidades congeladas durante el ciclismo en invierno son solo uno de los muchos desafíos que los ciclistas pueden enfrentar a medida que baja el mercurio. Si estás en un lugar más cálido quizás no necesites todo aquí, pero si vives en un lugar donde las temperaturas bajan mucho, muchos de los puntos siguientes serán relevantes.

Hay puntos sobre la elección de equipos y ropa, como los mejores calcetines de invierno, junto con algunos consejos y trucos menos obvios para mantener los dedos de los pies calentitos y permitirle concentrarse en la conducción.

Consejos y trucos para mantener los pies calentitos encima de la bicicleta

Primero, comenzaremos con algunas de las cosas menos obvias que puedes hacer para intentar mantener los pies calientes en la bicicleta.

1. No empieces con los pies fríos

Comenzar un paseo frío en invierno con los pies calientes antes de salir de casa ayudará a evitar el frío, al menos durante la primera parte del viaje. Ir al garaje descalzo le quitará el calor a los pies incluso antes de empezar, así que manténgalos calientes hasta el momento en que esté listo para salir a montar y sus pies se mantendrán calientes por más tiempo. Lo mismo se aplica al resto de su cuerpo: manténgase abrigado y cómodo antes de que llegue el momento de salir al aire libre y no comenzará con el pie trasero.

2. Tapa las rejillas de ventilación de las suelas de tus zapatos con cinta adhesiva

Tapar con cinta adhesiva las aberturas o rejillas de ventilación de la suela del zapato puede ayudar a minimizar la cantidad de aire frío, así como de agua, que ingresa al zapato desde abajo. Si los zapatos que usa durante el invierno tienen ventilaciones más grandes, cúbralos con cinta adhesiva y debería beneficiarse de un ligero aumento de temperatura. Si está lloviendo, el rocío de la carretera también puede entrar a través de estos respiraderos, lo que no ayudará, por lo que tapar los respiraderos con cinta adhesiva también puede resolver este problema. Recomendaría un poco de cinta adhesiva Gorilla para este trabajo, se pega donde otras no.

Mantener los pies secos es clave, por lo que invertir en un juego de los mejores guardabarros para bicicletas de carretera definitivamente también será de ayuda.

Como nota al margen, mientras hablamos de las suelas de los zapatos, asegúrese de que los tornillos o pernos de las calas tengan grasa o antiagarrotamiento en las roscas, los pernos de las calas atascados no son divertidos de abordar al cambiar las calas y el agua y la sal del invierno pueden acelerar este.

3. Aumenta o afloja el tamaño de tus zapatos

Dependiendo de las exigencias de tu paseo o sesión de entrenamiento, usar un par de zapatos un poco más grandes (si los tienes) o dejar los diales o los cordones de tus zapatos un poco más flojos puede ayudar de dos maneras.

En primer lugar, y de forma más sencilla, aflojar ligeramente reducirá la posibilidad de comprimir los pies y restringir el flujo sanguíneo. En segundo lugar, los zapatos más holgados permitirán que queden atrapadas una mayor cantidad de pequeñas bolsas de aire alrededor de los pies. El aire es un gran aislante y debería ayudar a mantener los pies un poco más calientes en comparación con tener los zapatos al máximo.

Sin embargo, no cedas a la tentación de ponerte un segundo par de calcetines, ya que esto puede anular el primer beneficio al restringir el flujo sanguíneo.

Los cubrezapatos de invierno ayudarán a mantener los pies calientes y secos.

4. Papel de aluminio alrededor de los dedos de los pies

Algunos ciclistas recomiendan envolver las puntas de los dedos de los pies en papel de aluminio para promover el calor y aislar los dedos. También he visto ciclistas correr carreras de ciclocross súper embarradas con bolsas de plástico alrededor de los pies dentro de los zapatos para ayudar a mantener a raya el agua y el frío. Estas opciones pueden ser un poco menos ortodoxas, pero si las prueba y descubre que realmente funcionan para usted, podrían ser una forma muy rentable de mantener los pies calientes.



5. Calentadores de pies

También puedes intentar usar calentadores instantáneos para pies o manos de un solo uso o reutilizables dentro de tus zapatos o cubrezapatos si tienes espacio. Esto también funciona con guantes. Los más pequeños se pueden colocar debajo de los pies o en el área del tobillo y brindan algo de calor adicional. Si está buscando todas las ventajas posibles, esto podría resultarle útil.

6. Embrocación

La embrocación cálida también puede darte la sensación de calidez incluso si técnicamente estás engañando a tu cuerpo. Podrías probar un poco de calentamiento en tus pies y tobillos antes de ponerte capas para mantener tus pies más cálidos y cómodos por más tiempo.

Invierte en chanclos de invierno

La solución más fácil y obvia para combatir los pies fríos durante el ciclismo de invierno es invertir en unos cubrezapatos cálidos para el invierno. Los mejores cubrezapatillas de ciclismo pueden marcar la diferencia entre pies fríos y calientes durante los paseos en invierno. Invertir en algunos es probablemente la forma más fácil de mantener los pies cómodos y puede generar una gran inversión por su inversión.

Hay innumerables marcas que fabrican cubrezapatos para una amplia gama de disciplinas y aplicaciones, pero, como es de esperar, querrás buscar el extremo más grueso y aislado del espectro para mantener tus pies calientes en invierno. La función principal de los cubrezapatos es aislar nuestros pies y ayudar a evitar que el aire caliente del interior de los zapatos se escape y que el aire frío que los golpea enfríe nuestros pies. La mayoría tendrá al menos unos pocos milímetros de espesor, y los más cálidos y resistentes al agua tienden a estar hechos de neopreno, que es un excelente aislante; cuando el agua finalmente penetra en un fuerte aguacero, tus pies deben terminar mojados pero calientes, lo cual es mucho más cómodo que mojado y frío. Los cubrezapatillas también protegerán tus zapatillas de ciclismo de las salpicaduras y el barro de la carretera, manteniéndolas mucho más limpias durante los meses de verano.

También puede agregar algunos calentadores de dedos de neopreno debajo de los chanclos para proteger aún más los dedos del aire frío. La capa extra debería mantenerlos un poco más calientes.

Zapatillas de ciclismo de invierno y calcetines cálidos.

Lo siguiente a considerar en la batalla por mantener los pies calientes mientras andas en bicicleta es un par de zapatillas de ciclismo específicas para el invierno, que generalmente están mucho más aisladas y están más construidas que las zapatillas de verano. Existe cierto debate entre los ciclistas sobre si es mejor usar cubrezapatillas o zapatillas de ciclismo de invierno, pero la solución adecuada para ti normalmente dependerá de las condiciones en las que circulas.

La mayoría de los modelos en el mercado tienden a presentar partes superiores impermeables de Gore-Tex o plantillas y interiores con forro polar similares para agregar aislamiento y propiedades de absorción del sudor. La mayoría de las veces tienen una polaina de tobillo de media altura hecha de neopreno o similar con algún tipo de cierre de velcro para evitar la entrada de agua. Calzarse un par de zapatos de invierno en comparación con zapatos de alto rendimiento livianos se siente muy diferente y realmente te ayuda a sentirte preparado para enfrentar los elementos con una diferencia notable en calidez y comodidad de inmediato.

Si viaja mucho en un clima frío o realiza una gran cantidad de ciclismo al aire libre, unas zapatillas de ciclismo de invierno pueden ser una gran inversión y usar un par exclusivo para el invierno evitará que sus mejores zapatillas se desgasten aceleradamente.

Usar calcetines de ciclismo de invierno más pesados ​​o más gruesos también puede ayudar a aislar los pies. No serán muy voluminosos porque aún necesitas lograr un ajuste cómodo al usar zapatillas de ciclismo, pero aumentarán el aislamiento y ayudarán a eliminar el sudor y la humedad. Los calcetines de merino serán una excelente opción para el invierno, ya que la maravillosa lana hace un gran trabajo manteniendo los pies calientes.

Por último, algunas empresas fabrican plantillas específicas para zapatos de ciclismo de invierno que son más gruesas y utilizan forro polar y materiales reflectantes para aumentar el calor y ayudar a absorber el sudor, lo que puedes probar con tus propios zapatos de ciclismo para ganar fácilmente.