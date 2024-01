Cómo planeo utilizar el entrenamiento en interiores para tener mi mejor invierno de ciclismo a pesar de ser un padre primerizo con falta de sueño

Cuando mi editor me preguntó si estaba interesado en crear una miniserie de tres partes sobre cómo iba a utilizar el ciclismo en interiores para lograr que este invierno fuera el mejor momento en la bicicleta, tuve que admitir que el momento parecía conveniente.

En el último año, he experimentado un par de cambios de vida bastante grandes. El primero de ellos fue comenzar un nuevo trabajo en My Bike. El segundo llegó unos meses después, cuando me convertí con orgullo en padre por primera vez en enero.

El ciclismo ha sido una gran parte de mi vida durante unos veinte años. Me uní al club ciclista local a los doce años después de un campamento de verano de una semana en la pista local, y eso fue todo. Enganchado para siempre. He sido el joven corredor que llena con entusiasmo su diario de entrenamiento en invierno, soñando con luchar por victorias en la próxima temporada. He corrido carreras de ciclocross embarradas, he entrenado en circuito fuera de temporada y me he reunido con compañeros de club en la oscuridad durante los meses de invierno para correr en el club o entrenar para acumular millas.

A medida que crecí, al igual que muchas otras generaciones de ciclistas aficionados, adapté mi ciclismo al trabajo. Montar en invierno ha significado viajar en bicicleta en las mañanas oscuras para recorrer kilómetros, tal vez hacer un paseo por un club nocturno a mitad de semana y luego reunirse con la fiesta local temprano un sábado por la mañana. También he realizado una buena cantidad de sombrías sesiones de entrenamiento turbo a lo largo de los años cuando el clima ha sido malo. Pero no hace falta decir que las mejoras en la tecnología del entrenador inteligente y Zwift y otras aplicaciones de entrenamiento en interiores han transformado el entrenamiento en interiores en la experiencia ciclista divertida e interactiva que es hoy, lo que realmente puede ayudar en un invierno de ciclismo.

En el espíritu de esta serie, como nuevo padre con poco tiempo y a menudo cansado, Zwift me ha prestado amablemente su entrenador inteligente Zwift Hub One y su nuevo casete de una sola velocidad durante unos meses y planeo usarlo junto con Zwift para intentar y Haz de este mi mejor invierno en bicicleta.

Los mantendré informados sobre lo que estoy haciendo en las entregas de mi serie y tengo una variedad de ideas para montar en bicicleta, tanto en interiores como en exteriores.

Espero que el entrenador inteligente Zwift Hub sirva de puente entre dos mundos este invierno

Un nuevo bebé y nuevos retos de conducción

Convertirme en padre ha significado que simplemente no tengo tanto tiempo para andar en bicicleta en este momento como en años anteriores. Por supuesto, mi trabajo brinda oportunidades para montar en bicicleta, lo cual es fantástico, pero convertirse en padre es un gran cambio en la vida y tratar de encontrar tiempo para entrenar y montar en bicicleta requiere mucha más planificación que antes.

Ser padre y compartir las tareas parentales significa que no puedo simplemente andar en bicicleta cuando quiera durante horas y horas. Necesito planificar con anticipación y adaptar tácticamente las sesiones de mi semana cuando me convenga a mí, pero también a mi otra mitad. También soy consciente de que viajar en interiores este invierno me mantendrá más seguro que viajar en la oscuridad durante varias horas a la semana. Como es común entre los nuevos padres, la perspectiva renovada de tener al Pequeño aquí ahora me parece más importante que en el pasado.

En las últimas etapas del embarazo de mi pareja y los primeros meses de paternidad, aparte de algún que otro viaje por carretera, la mayor parte de mi viaje se debió a subirme a mi entrenador inteligente durante una hora e iniciar sesión en Zwift. Sin embargo, apenas he arañado la superficie cuando se trata de usar Zwift. Estoy en el nivel 16 de la aplicación y he usado Zwift unas 40 veces este año. Hice algunas carreras con amigos, exploré mundos diferentes y completé sesiones estructuradas. Pero si soy honesto, me subí a la bicicleta, me conecté y no me preocupé demasiado por lo que estaba haciendo; fue simplemente un buen estímulo y una buena manera de mantenerme involucrado en la bicicleta mientras hacía mi entrenamiento. La mayor parte de mi conducción también la he realizado en un entrenador inteligente con ruedas en el pasado, que a veces no estaba exento de debilidades y el deslizamiento y retraso de las ruedas puede ser frustrante.

Me gustaría mantener un buen nivel de condición física para poder participar en eventos más importantes el próximo año.

Cómo planeo hacer de este el mejor invierno de mi vida

Así que mi objetivo es hacer de este el mejor invierno que he tenido jamás encima de la moto. ¿Cómo puedo determinar qué lo ha hecho mejor cuando llegue la primavera? Creo que es mejor intentar describirlo ahora.

Supongo que mi ciclismo está bastante centrado en el rendimiento y la energía competitiva todavía fluye. Mi objetivo es llegar a la primavera la mayoría de los años con una base decente de condición física, después de haber hecho lo suficiente para no quedarme atrás en ninguna de las carreras que hago, marcar algunos objetivos importantes (por ejemplo, completé la Fred Whitton esta primavera) y quedarme estancado. Participa en carreras rápidas de clubes locales y bandas encadenadas. También siento la responsabilidad de mantener un buen nivel de condición física para las pruebas de bicicleta en eventos y en casa como parte del equipo técnico aquí en ciclismonoticias.

Así que ese es el objetivo número uno: salir del invierno con un buen nivel de condición física y me atrevo a decirlo con algunos números sólidos de potencia. Me temo que sería muy fácil para mí no montar mucho este invierno ahora que llegan las noches oscuras. La constancia es clave para mí (y para la mayoría de los ciclistas, supongo) cuando se trata de desarrollar el estado físico y la forma. Si puedo andar en bicicleta un mínimo de tres veces por semana además de alcanzar la potencia usando mi entrenador inteligente Zwift Hub y Zwift, tengo la esperanza de poder llegar a la primavera con una buena condición física y lo consideraré un éxito.

El número dos es mantenerse estimulado e interesado sumergiéndose en Zwift y aprovechando todo lo que puede ofrecer, participando en carreras, eventos y explorando mundos diferentes. Después de todo, pago una suscripción, así que me quedaré atrapado en cosas como Zwift Academy, que comienza en noviembre y brindará semanas de trabajo estructurado y motivación. También me uniré a mi club de ciclismo los miércoles, donde montaremos juntos como grupo en Zwift con la ‘banda elástica’ puesta (una característica que mantiene al grupo unido, sin importar la diferencia de habilidades), mientras completamos intervalos. No he hecho esto antes, pero no haré muchos de nuestros paseos al aire libre en clubes nocturnos entre semana este invierno, así que esto me mantendrá en contacto con mis compañeros de club. Por el momento, 60-90 minutos como máximo es ideal para entrar al garaje y comenzar mi sesión rápidamente.

El tercer y último objetivo es simplemente probar cosas nuevas, tanto dentro como fuera. Probar cosas que no he hecho antes también puede ayudar a que este sea el mejor invierno de todos los tiempos. Quiero hacer un esfuerzo para mantener las cosas variadas e interesantes. Tengo varias ideas aquí que exploraré en las próximas entregas. Una es intentar usar mi bicicleta de pista en el nuevo buje libre universal Zwift Hub. Mi pista local está a cinco minutos y esto debería ayudarme a prepararme para participar en algunas rondas de la liga de atletismo el próximo año.

Si veo que sucede algo interesante en Zwift, lo intentaré. También quiero intentar levantarme temprano un día a la semana y usar Zwift antes del trabajo. O haga un paseo rápido por carretera si hace buen tiempo mientras el bebé (con suerte) duerme. Tradicionalmente, nunca he sido un entrenador temprano en la mañana, pero hay una buena oportunidad para mí en este momento y quiero intentar mezclar cosas y establecer esta rutina temprana durante el invierno.

Planeo familiarizarme bien con el centro Zwift este invierno.

Entonces ese es mi plan. Intento ser constante y aprovechar bien el tiempo que tengo. Sumérgete en Zwift y aprovecha el centro de entrenamiento inteligente y el mundo de Watopia. Y mezcle las cosas y manténgalas frescas y estimulantes.

Zwift también me ha ofrecido la oportunidad de participar en el desafío deportivo París-Roubaix del mundo real el próximo año, algo que espero poder hacer. Tener un objetivo de primavera marcado (especialmente uno desalentador) es una forma segura de ayudar a concentrarme durante el invierno y creo que buscaré algunas sesiones de entrenamiento de Matt Hayman Zwift para ayudarme a afrontar los adoquines cuando llegue la primavera.

Amigos ciclistas que también son padres me han ofrecido excelentes consejos este año que me han ayudado. Soy plenamente consciente de que no soy el primer ciclista que se convierte en padre. Me encantaría saber de otros padres ciclistas qué funcionó para ti al intentar adaptar el ciclismo a tu forma de montar como nuevo padre o durante el primer año.