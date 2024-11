Las victorias del esloveno en 2024 en “al menos 10 carreras” son una conclusión inevitable, dice el veterano francés

La veterana estrella francesa Romain Bardet ha proporcionado un análisis revelador de la aplastante superioridad de Tadej Pogačar en la temporada 2024, diciendo que el corredor del UAE Team Emirates dominó algunas carreras de manera tan completa que Bardet “sabía” de antemano que el esloveno ganaría.

Bardet, que se retirará de las carreras en ruta el próximo junio, ha conseguido dos podios y cuatro victorias de etapa en el Tour de Francia durante su carrera. Su éxito más reciente en la Grand Boucle fue una impresionante victoria de etapa a dos bandas junto a su compañero de equipo en el DSM-Firmenich-PostNL, Frank van der Broek, en Rímini, el día inaugural de la carrera de 2024 en Rímini.

Sin embargo, en una larga entrevista de postemporada con Eurosportel hombre de 34 años dijo que, ya en una etapa pirenaica del Tour de Francia 2020, por primera vez sintió que había sido superado por una nueva generación de escaladores.

Bardet añadió, sin embargo, que las actuaciones de Pogačar en particular demostraron que el esloveno se encuentra actualmente en una clase propia. Cuando se le preguntó cómo veía el gran éxito de Pogačar en 2024, todo lo que el francés pudo decir fue que el campeón de los Emiratos Árabes Unidos se había alejado aún más del resto del campo.

Utilizando una frase del boxeo para expresar la diferencia entre Pogačar y el resto del pelotón, Bardet dijo: “Simplemente no está en la misma categoría de peso.

“Estoy sorprendido, pero al mismo tiempo ha explotado todo el inmenso potencial que ya vimos en él de principio a fin (de la temporada)”.

Bardet dijo que si bien había visto signos de la brillantez de Pogačar durante sus dos primeros Tour de Francia, que el esloveno había ganado “por pura clase”, ahora ese tipo de actuaciones excepcionales se extendían de febrero a octubre.

“Es tan superior que es difícil de explicar”, añadió Bardet. “No paso mucho tiempo buscando explicaciones. Incluso como contemporáneo y como parte de la comunidad de carreras, tienes la sensación de que ni siquiera eres uno de sus rivales”.

Bardet estuvo totalmente de acuerdo con el entrevistador en que había participado en algunas carreras en las que de antemano estaba absolutamente seguro de que Pogačar ganaría.

“Había varios, pero se me escapaban de la cabeza: la Strade Bianche, el GP de Montreal y el Campeonato del Mundo. Estaba completamente convencido de que, salvo un incidente mecánico o algo parecido, ya estaba decidido”.

Bardet, profesional desde 2012, nunca antes había sentido esa sensación, dijo, señalando al equipo de Pogačar como, anteriormente, una de las causas de una “cierta vulnerabilidad”. Eso cambió en 2024, sin embargo, “incluso en el Tour de Francia, si veías a los Emiratos Árabes Unidos mezclarse al frente del pelotón para mantener la fuga bajo control, él (Pogačar) ganaría la etapa después”, dijo Bardet.

“Lo mismo pasó en el Giro de Italia. Ha pasado al menos 10 veces esta temporada”.

Bardet fue testigo de primera mano del dominio de Pogačar en muchas carreras esta temporada. Entre ellos se incluyen tanto el Giro como el Tour, pero también la Lieja-Bastogne-Lieja, donde el francés terminó segundo detrás del esloveno (su derrota más estrecha ante Pogačar, aunque la diferencia de victorias era considerable) y el Mundial, donde acabó décimo.

Esta incesante serie de éxitos para el líder de los EAU llega inmediatamente después de la abrumadora superioridad de Visma-Lease a Bike en las Grandes Vueltas de 2023, creando lo que Bardet consideró como un grado de frustración en otras partes del pelotón sobre cómo un número muy limitado de equipos Actualmente se llevan una gran parte de las victorias que se ofrecen.

Fuera de esos equipos, era inevitable, dijo Bardet, que cuando “tienes seis muchachos trabajando para ti y terminas en sexto o séptimo lugar, te haces preguntas (como): ¿tengo el nivel?”.

“Es consecuencia del rumbo que ha tomado el ciclismo de ruta, donde los talentos y los salarios más altos se concentran en un puñado de escuadras”, afirmó, antes de advertir: “Vamos hacia un ciclismo donde el interés a nivel competitivo es considerablemente reducido.”

Bardet reconoció que era difícil encontrar el equilibrio adecuado entre hablar como un “ex piloto destacado” de este deporte que buscaba excusas para no seguir en el centro de la acción y ser consciente de una situación -Alrededor de un aumento en los niveles de rendimiento.

Pero si hubiera que poner fecha en la que se dio cuenta de que el deporte se le adelantaba por el motivo que fuera, para Bardet la etapa pirenaica con final en Laruns en el Tour 2020 fue donde ocurrió. (Casualmente o no, esa etapa fue la primera que ganó Pogačar en el Tour de Francia, terminando el más rápido en un sprint de cinco. Bardet quedó octavo, 11 segundos detrás, en un segundo grupo perseguidor).

“Fue el primer día en el que me sentí superado en las montañas. No diré que nunca antes me habían dejado atrás; eso ha sucedido muchas veces. Pero en esa etapa, tuve un buen día y realmente sentí que había un diferencia significativa con los mejores.”

“Tuve la sensación de que cuando lo intentaron, iba muy rápido. He experimentado las aceleraciones de Froome (el ex ganador múltiple del Tour de Francia), pero eso fue menos impresionante, aun así”.

Si bien el ciclismo en general y Pogačar en particular han avanzado y ascendido, en el plano personal, Bardet no volverá al Tour de Francia, con su fecha de retirada de las carreras en ruta fijada para el 15 de junio de 2025, al final del Critérium. del Delfinado.

Sin embargo, su victoria en Rímini este verano en el Tour al final de una escapada de 50 km entre las fauces del pelotón (en la que también lideró la carrera durante un día) seguirá siendo la forma ideal de completar su carrera en este deporte. evento superior.

“Era un poco como el escenario soñado, pero en realidad no fue una sorpresa”, dijo Bardet a Eurosport. “El resultado fue excepcional en sí mismo, pero formaba parte de mi planteamiento, del plan que había trazado para el primer fin de semana”.

“Con los recursos que tenía, me sentí muy ambicioso en ese primer fin de semana, porque sabía que era el escenario ideal para mí. Pero poder ponerlo todo en práctica, y que todo se juntara para que sucediera, no era realmente bajo mi control. Fue una feliz coincidencia”.