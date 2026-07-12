“Nunca estuvimos en problemas”: el nuevo líder Jasper Stuyven detalla cómo el equipo belga ejecutó su plan de carrera a la perfección

Jasper Stuyven gritó en su radio de carrera mientras desaceleraba más allá de la línea de meta de la etapa 7 del Tour de Francia en Burdeos para elogiar a todos en Soudal-QuickStep por ejecutar perfectamente su estrategia de sprint para que Tim Merlier pudiera acelerar tarde y ganar.

“¡Sí! ¡Fue un gran trabajo, muchachos!” ciclismonoticias Escuché a Stuyven gritar por radio antes de llegar a Melier para celebrar su primera victoria en el sprint del Tour.

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