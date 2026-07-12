“Nunca estuvimos en problemas”: el nuevo líder Jasper Stuyven detalla cómo el equipo belga ejecutó su plan de carrera a la perfección

Jasper Stuyven gritó en su radio de carrera mientras desaceleraba más allá de la línea de meta de la etapa 7 del Tour de Francia en Burdeos para elogiar a todos en Soudal-QuickStep por ejecutar perfectamente su estrategia de sprint para que Tim Merlier pudiera acelerar tarde y ganar.

“¡Sí! ¡Fue un gran trabajo, muchachos!” ciclismonoticias Escuché a Stuyven gritar por radio antes de llegar a Melier para celebrar su primera victoria en el sprint del Tour.

Stuyven es nuevo en Soudal este año, después de 12 temporadas en Lidl-Trek, pero rápidamente se ha convertido en una parte vital del equipo, un capitán de ruta confiable, un modelo a seguir y ahora también un líder para Merlier.

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El amigo cercano de Merlier y líder habitual, Bert Van Lerberghe, sufrió en los Pirineos el jueves y abandonó el Tour. Stuyven dio un paso al frente para liderar a Merlier en el rápido final de Burdeos.

Mientras intentaba calentarse en el calor húmedo de Burdeos, Stuyven habló ciclismonoticias a través de cada detalle del sprint, brindando un análisis poco común desde el interior del pelotón.

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“Para mí, se trataba de adaptarme. Anteriormente, hacía sprints con varias personas, como lo hace Alpecin hoy”, dijo Stuyven sobre su anterior papel de líder en Lidl-Trek para Jonathan Milan.

“Hoy fue diferente. Fue sólo una cuestión de pensar inteligentemente y ver quién está allí y quién tiene el control o quiere tomar el control. Jugamos bien. Yo tenía el control y podía anticipar los movimientos del grupo”.

Stuyven tuvo cuidado de elogiar a cada corredor de Soudal por su trabajo durante la etapa.

“Todos estaban súper concentrados hoy y muy motivados. Podría estar bien para la final porque todos hicieron un gran trabajo, nunca tuvimos problemas”, dijo Stuyven.

“Valentin Paret-Peintre e Ilan Van Wilder siguieron yendo al coche a buscar botellas a medida que el calor aumentaba hoy. Al principio fue un poco mejor, pero no por mucho tiempo. Luego Pascal Eenkhoorn tiró, luego se dejó caer, volvió a montar con bidones, volvió a tirar y siguió luchando por remontar.

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“Cada tirón adicional que hizo fue para ahorrar energía para Dylan van Baarle, quien hizo la carrera perfecta hasta la marca de los siete kilómetros (en un estrechamiento de la carretera), lo cual era muy importante para todos. Luego, Louis Vervaeke nos llevó al punto clave de 4,8 km para el final. Creo que todos pueden estar muy orgullosos de lo que hicieron hoy”.

La etapa se dirigió hacia Burdeos desde el sur y giró a lo largo de la orilla del río Garona en los últimos kilómetros. Antes de eso, Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché) y Jakub Otruba (Caja Rural -Seguros RGA) actuaron como liebres a perseguir, siendo Soudal y Alpecin haciendo gran parte del trabajo.

“Junto con Alpecin, fuimos el único equipo que logró recuperar la fuga, así que estoy feliz de que no haya sido otro equipo el que ganó”, dijo Merleir con orgullo.

En los últimos kilómetros a lo largo del Garona, Stuyven supo que había llegado el momento de dar un paso al frente y proteger a Merlier. Stuyven tuvo un papel diferente la última vez que el Tour terminó en Burdeos, pero esa experiencia resultó vital.

“Me acordé de las curvas deslizantes en los últimos kilómetros, donde los corredores de cabeza van de izquierda a derecha”, eso significa que puedes crear ese espacio para subir si es necesario. Eso fue perfecto para nosotros”, dijo sobre el tramo bajo puentes y carreteras con curvas en los últimos cuatro kilómetros.

Ineos chocó contra Cofidis y luego Alpecin-Premier Tech se concentró cerca del frente, tratando de controlar el sprint con un tren de corredores. Stuyven y Merlier prefirieron una estrategia de sprint estilo libre.

En los últimos quinientos metros, Philipsen chocó con Fernando Gaviria (Caja Rural) después de su temprano golpe, y después de que Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) pateara temprano. Merlier estaba un poco por detrás pero realizó otra jugada ganadora. Llegó tarde, encontró un hueco por la izquierda y utilizó su poder tardío para acelerar hacia la victoria.

Fue el primer belga en ganar una etapa en el Tour de este año, el decimotercer corredor de Soudal en ganar una etapa sprint del Tour y obtuvo su cuarta victoria en el Tour en sólo tres carreras.

“Todavía necesita correr, por supuesto, pero si lo conduces así, las posibilidades de victoria son altas”, dijo Stuyven sobre la capacidad de Merlier para rematar el trabajo de sus compañeros de equipo.

“No es que no tenga competencia aquí, pero es lindo que haya terminado”.