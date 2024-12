La campeona del mundo responde a las afirmaciones de la ciclista holandesa de que “trató de evitarme” y espera ser respetada como rival en 2025

La campeona mundial Lotte Kopecky calificó los comentarios de Demi Vollering de que la pareja dejó de hablar hacia el final de la temporada 2024 como “completamente innecesarios” después de que esta última revelara que su relación se había deteriorado.

hablando con NRC El mes pasado, Vollering habló sobre la pérdida del Tour de France Femmes y sus tumultuosos últimos meses en SD Worx-Protime, así como sobre cómo la comunicación se había roto después de que se confirmó que se iría.

Con Kopecky extendiendo su estadía como el futuro líder principal del equipo holandés y la salida de Vollering anunciada de manera desordenada, Vollering afirmó que la dinámica de la pareja había cambiado, tanto en las carreras como cuando hablaban entre ellos.

“Muy diferente al año pasado”, así describió Vollering al periódico holandés. “Creo que ella (Kopecky) trató de evitarme un poco, estaba más concentrada en sí misma. Puedo entender eso, con todas las expectativas que tienen de ella en Bélgica. Pero ella estaba muy concentrada en el año que viene, cuando yo no esté”. allí más.

“Durante toda la temporada, cuando corrí con Lotte, corrimos con dos planes. Un plan para Lotte, un plan para Demi”.

Kopecky no se contuvo en su evaluación de los comentarios de su futura rival hablando con Het Laatste Nieuws.

“Es una pena que ahora aparezcan artículos como este. Creo que es completamente innecesario empezar a patear ahora. Creo que Demi debería recordar que este equipo le ha dado mucho”, dijo Kopecky al periódico belga.

“Demi es una corredora realmente buena, pero este equipo la ha llevado a donde está ahora y espero que esté muy agradecida por eso y luego debería mostrar un poco más de respeto por eso”.

“Durante la primavera, las cosas no le fueron muy bien a Demi. Afortunadamente, pudo compensarlo en las carreras españolas posteriores, pero creo que no es culpa mía que no lo hiciera bien antes. Después hicimos programas separados. Ella apuntó al Tour, yo hice el Giro y los Juegos Olímpicos”.

Las cosas llegaron a un punto crítico para la pareja en el Tour de Romandía en septiembre, según Vollering, donde la pareja compitió directamente por la victoria general. La holandesa se impuso en el sprint de la segunda etapa á dos, pero finalmente Kopecky se impuso y se llevó la general.

Aquí es donde Vollering afirma que dejaron de hablar, pero Kopecky no lo vio del mismo modo.

“Lo intenté toda la temporada, pero me di cuenta de que la comunicación era sólo unilateral. En Romandía nos evitamos un poco”, dijo Vollering. “Entonces pensé: ahora se acabó”.

“La primera vez que nos encontramos (en carreras) en el equipo después de la primavera fue en Romandía, donde Demi dijo que aspiraba a la clasificación general y yo también dije que quería ir por la victoria general. Creo que ahí es donde le salió mal a Demi…”, recordó Kopecky en respuesta.

“Creo que es una pena que haga estas declaraciones porque me contó toda una historia en Romandía sobre sus planes de boda. Así que no es que ya no hayamos hablado entre nosotros… Tal vez su punto de ebullición sea simplemente más bajo que el mío. ?”

Si bien serán rivales directos en la carretera en 2025 después de que Vollering se mudara a FDJ-Suez, probablemente durante los Clásicos de Primavera y posiblemente el Tour de Francia Femenino, Kopecky tiene la esperanza de que puedan seguir adelante y seguir respetándose mutuamente.

“No sé qué es exactamente lo que le molesta. Siempre he tenido una buena relación con Demi”, dijo Kopecky.

“Incluso después de ese incidente en Strade Bianche 2023, siempre nos reímos de ello dentro del equipo, porque lo veíamos de manera diferente a como lo veían los medios, y Demi y yo todavía nos llevábamos perfectamente bien.

“Después nunca tuve la sensación de que nuestra relación ya no fuera buena. Espero que en el futuro podamos seguir tratándonos con respeto, al menos así es para mí. Espero que Demi también lo haga”.