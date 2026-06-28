Nueve veces ganador de etapa del Gran Tour renuncia a los 33 años

El destacado corredor danés Magnus Cort ha confirmado que dejará el deporte a finales de este año.

El corredor de Uno-X Mobility, de 33 años, renunciará después de una carrera enormemente exitosa, ganando etapas en los tres Grandes Vueltas y una serie de otros eventos WorldTour, así como numerosas carreras de un día de nivel pequeño y mediano. Y es posible que aún haya más por venir antes de que se retire a fin de año.

Posiblemente casi tan famoso por su bigote y sus publicaciones en Internet sobre calificaciones de habitaciones de hotel como por su éxito en la bicicleta, Cort dijo en un comunicado de prensa el sábado que su objetivo es participar en el Tour de Francia y tal vez en la Vuelta a España en su última temporada, donde tiene dos y seis victorias respectivamente hasta la fecha, con el objetivo de salir con la nota más alta posible.

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“Para Cort, la decisión no se trata de no poder seguir rindiendo. Se trata de tiempos, prioridades y elegir el momento adecuado después de más de una década en el pelotón”, decía el sábado un comunicado de prensa del equipo Uno-X.

“Todavía siento que estoy rodando al 100%”, añadió Cort, “pero he estado en esto durante muchos años y hay mucho que sacrificar para ser parte de ello. Con el tiempo, empiezas a estar listo para parar”.

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Conocido por ser capaz de ganar en casi cualquier tipo de carrera por etapas que el ciclismo pudiera presentarle (sus triunfos van desde etapas en O Gran Camiño en el noroeste de España hasta el Binckbank Tour en los Países Bajos y el Veneto Classic en Italia), Cort ha brindado muchas clases magistrales en victorias inteligentemente calculadas. Su trío de victorias durante tres semanas en la Vuelta a España de 2021 (una unos metros por delante de un conquistador Primoz Roglič en un final en la cima de una colina en Cullera, otra superando a un pelotón reducido en Córdoba y una tercera en una escapada de alta velocidad en Monforte de Lemos) fue una serie de victorias enormemente memorables. Pero hubo muchos otros.

Tras unirse a Uno-X Mobility en 2024, Cort ha visto al equipo pasar de ProTream a WorldTour y de perseguir comodines a tener lugares garantizados en algunas de las carreras más importantes.

“Haré todo lo que pueda para conseguir algunos buenos resultados más. En el Tour de Francia, sería absolutamente fantástico conseguir un resultado, o ayudar a Tobias Johannessen”, – el ex ganador del Tour de l'Avenir – “a lograr un buen resultado. También podría correr la Vuelta, y una victoria en el Gran Tour en mi última temporada me haría dejar el ciclismo profesional de la mejor manera”.

Ganador de 33 carreras y profesional a nivel WorldTour con Orica-GreenEdge en 2015 antes de unirse a Astana y luego a EF Education-EasyPost, Cort dijo que pasar a Uno-X y volver a salir del WorldTour en 2024 era “un poco arriesgado, por supuesto, pero no le tenía miedo”.

“Uno-X ya estaba en un nivel tan alto que sabía que el equipo me daría las mismas oportunidades, tal vez incluso con más apoyo que otros equipos. No lo sentí como un paso hacia abajo, y mirando hacia atrás, obviamente no lo fue”.

Después de esta temporada, Cort intentará alejarse un tiempo del ciclismo, con un largo viaje a Nepal en mente, pero las calificaciones de las habitaciones de hotel, según dijo en el sitio web de su equipo, no desaparecerán.

“No tengo planes para los ratings, pero probablemente habrá algunos aquí y allá. No tantos, pero tal vez vengan. Los fanáticos simplemente tienen que seguirnos, y espero sorprenderlos”.