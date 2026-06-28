Nueve veces ganador de etapa del Gran Tour renuncia a los 33 años

El destacado corredor danés Magnus Cort ha confirmado que dejará el deporte a finales de este año.

El corredor de Uno-X Mobility, de 33 años, renunciará después de una carrera enormemente exitosa, ganando etapas en los tres Grandes Vueltas y una serie de otros eventos WorldTour, así como numerosas carreras de un día de nivel pequeño y mediano. Y es posible que aún haya más por venir antes de que se retire a fin de año.

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