El belga termina a más de 2 minutos de Tadej Pogačar pero distancia a sus rivales

Remco Evenepoel superó con éxito otro obstáculo importante en su camino hacia el segundo puesto general del Tour de Francia el viernes en la etapa 19 hasta Alpe d'Huez, pero ni siquiera un corredor técnicamente experto como el belga pudo evitar ser bloqueado por aficionados y motos de carreras en la caótica subida.

El corredor de Red Bull-Bora-Hansgrohe terminó en sexto lugar a 2:29 detrás del ganador de la etapa y maillot amarillo Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) en la cumbre de Alpe d'Huez después de un ataque en la segunda parte de la subida.

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