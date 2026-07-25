El belga termina a más de 2 minutos de Tadej Pogačar pero distancia a sus rivales

Remco Evenepoel superó con éxito otro obstáculo importante en su camino hacia el segundo puesto general del Tour de Francia el viernes en la etapa 19 hasta Alpe d'Huez, pero ni siquiera un corredor técnicamente experto como el belga pudo evitar ser bloqueado por aficionados y motos de carreras en la caótica subida.

El corredor de Red Bull-Bora-Hansgrohe terminó en sexto lugar a 2:29 detrás del ganador de la etapa y maillot amarillo Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) en la cumbre de Alpe d'Huez después de un ataque en la segunda parte de la subida.

Evenepoel ganó 12 segundos sobre Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), actualmente tercero en la general, y 16 segundos sobre Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), ahora cuarto. No fue una brecha enorme, pero proporcionó una confirmación más de que Evenepoel es “el mejor del resto”.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Aunque Pogačar está actualmente fuera de la liga de Evenepoel en la mayoría de los escenarios de escalada (aunque hace menos de una semana logró superar al esloveno en Plateau de Salaison), el belga llega a la última etapa de montaña con una sólida ventaja de 2:31 sobre Del Toro.

Sin embargo, no todo fue favorable para Evenepoel en Alpe d'Huez, ya que motos y aficionados (estos últimos invadiendo el recorrido en numerosos lugares de la subida) le bloquearon durante uno de sus ataques iniciales.

te puede gustar



'Intenta correr la tercera semana de mi vida': Remco Evenepoel no tiene margen para dejarse llevar a pesar de convertirse en el rival más cercano a Pogačar en el Tour de Francia



“Sufrí bastante por la lluvia”: el tenaz Remco Evenepoel mantiene el podio en el Tour de Francia a pesar de tener problemas en el ascenso final de la etapa 14



“Me faltó ese golpe extra”: Remco Evenepoel culpa al largo período fuera de las carreras por la falta de velocidad en el final cuesta arriba de la etapa 3 del Tour de Francia

“Ese ataque tuvo que ocurrir en dos etapas, porque fui bloqueado por fanáticos y motocicletas”, dijo Evenepoel a los medios más tarde en comentarios reportados por esporza. “Fue una lástima, porque de lo contrario el resultado habría sido diferente.

“Era de esperar que a toda esa gente le pasara algo. Es una lástima que me haya pasado precisamente a mí”, añadió.

No es la primera vez que el belga sufre un revés externo de este tipo. Evenepoel ya fue bloqueado por un vehículo de la organización de la carrera al final del ascenso al Col du Haag en la etapa 14, aunque logró limitar las pérdidas de tiempo.

Evenepoel dijo que el ruido y los vítores de los aficionados también fueron espectacularmente fuertes en la subida, aunque apreció la oportunidad de correr en una ascensión tan emblemática con un nivel tan alto de apoyo.

“No fue fácil mantener la concentración en la subida; había que prestar atención constante. Mi oído derecho también sigue zumbando. Afortunadamente, llevaba un auricular en el izquierdo”, explicó.

Qué leer a continuación



“La prueba de que mi incredulidad es infundada”: Remco Evenepoel responde a los críticos mientras el segundo puesto general del Tour de Francia está casi asegurado



“Sería típico belga encontrar lo negativo” – Remco Evenepoel se recupera de una minicrisis y sube al podio del Tour de Francia



Tour de Francia: Remco Evenepoel supera a Tadej Pogačar y gana la etapa 15 cuando Jonas Vingegaard abandona tras un accidente

“Pero en general, fue una experiencia maravillosa”.

Su director deportivo, Klaas Lodewyck, dijo: “Remco se sintió bien e incluso atacó, pero se quedó atrapado detrás de una moto. Tuvo que intentarlo de nuevo y perdió algo de tiempo. Al final, la diferencia en la meta era bastante pequeña”.

Lodewyck añadido a esporza que estaba totalmente a favor de que los aficionados se alinearan en el recorrido de Alpe d'Huez en las subidas, pero afirmó que su comportamiento a veces se descarrilaba.

“Mientras alienten a los pilotos y creen una buena atmósfera, está bien. Pero cuando empiezan a romper los espejos de los autos hacia adentro y a golpear las ventanas, entonces están superando los límites”, señaló.

Aunque la impresionante victoria de Evenepoel en Plateau de Solaison, superando tanto al piloto que le precedía en el podio de la general, Pogačar, como al piloto más cercano a él, el compañero de equipo de Pogačar, Del Toro, está fresca en la memoria, el belga dijo que estaba fuera de discusión que podría haber seguido al esloveno por la carretera cuando atacó. Independientemente de lo que le pasó después con los aficionados y las motos de carreras, eso nunca fue una posibilidad real.

“Era de esperar que Tadej quisiera hacer otra locura hoy”, dijo Evenepoel.

“Era misión imposible seguirlo. Después de eso, me sentí bastante cómodo sentado al volante de los chicos de Decathlon. No pensé que fuera un ritmo rápido, así que decidí atacar a cinco kilómetros de la cima”.

Lodewyck quería dejar atrás las experiencias con los aficionados lo antes posible y enfatizó que la etapa 20, con sus más de 5.000 metros de desnivel, sería una carrera de montaña muy diferente a la etapa 19.

También argumentó que con dos podios probables para los Emiratos Árabes Unidos en París con Pogacar y Del Toro, el equipo del líder de la carrera probablemente optaría por un enfoque conservador.

“Con la ventaja que tiene Tadej, los Emiratos Árabes Unidos controlarán la carrera para asegurar también el tercer puesto de Del Toro”, dijo Lodewyck a Sporza.

“No deberíamos pensar demasiado en lo que pasó hoy; tenemos que centrarnos en mañana. La etapa será muy dura con tantas subidas, y la clave será no pasarse del límite”.