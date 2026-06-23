El campeón del mundo sub23 tiene una ventaja de 1:16 de cara a la contrarreloj de 22,2 km de la octava etapa

Después de llegar al Giro Next Gen como gran favorito, el campeón mundial sub-23 Lorenzo Finn (Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies) parece dispuesto a dar resultados, entrando en la etapa final con un margen que será difícil de superar para sus rivales.

Después de terminar tercero, pero primero entre los contendientes de la general, en la etapa 7 reclamada por el descanso, el italiano ahora tiene una ventaja general de 1:16 sobre su rival más cercano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) y 1:18 sobre Henrique Bravo (Soudal QuickStep Devo Team).

“Los muchachos hicieron un trabajo increíble. Controlaron la carrera perfectamente hasta los últimos 15 kilómetros”, dijo el director deportivo Pello Olaberría en un comunicado del equipo.

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“Lorenzo terminó a sólo cinco segundos de distancia al final, pero demostró una vez más que es el más fuerte. En la final, sólo le perseguía Soudal, por lo que la diferencia era demasiado grande para recuperarla, pero estamos seguros de poder llevarnos la Maglia Rosa a casa”.

Puede que Finn ya estuviera en cabeza antes de la etapa 7, con muchas subidas, con casi un minuto de ventaja general después de su contundente victoria en la etapa 6 el viernes, pero no se limitó a sentarse y seguir las ruedas de sus rivales.

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En cambio, se lanzó desde el grupo de favoritos en el último kilómetro y, aunque no pudo alcanzar a los dos corredores que iban delante: Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development) y Elliot Rowe (Visma-Lease a Bike Development), todavía había mucho ganado, entre los cuatro segundos de bonificación por el tercer tiempo más otros 16 segundos de diferencia obtenidos en el camino hacia Ramírez, ahora su rival más cercano en la general.

“Mi principal objetivo hoy era mantener la camiseta y ampliar mi ventaja, y lo logré”, dijo Finn. “La victoria de etapa no llegó, pero volví a ser el más fuerte de los corredores de la general en la subida, por lo que es un buen augurio para mañana”.

La última prueba a la que se enfrenta Finn el domingo es una carrera contrarreloj. Aparte de la importante brecha que ya existe, la contrarreloj individual de 22,2 km desde Villa Sant'Angelo hasta L'Aquila ciertamente se inclina a favor del joven de 19 años.

Terminó cuarto en la disciplina en la prueba del Mundial sub-23 el año pasado y ninguno de los tres corredores que le superaron está presente en Italia.

Además, “el recorrido me sienta bien”, dijo Finn en la conferencia de prensa posterior a la etapa del recorrido ondulado que termina con una subida gradual.