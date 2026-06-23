El campeón del mundo sub23 tiene una ventaja de 1:16 de cara a la contrarreloj de 22,2 km de la octava etapa

Después de llegar al Giro Next Gen como gran favorito, el campeón mundial sub-23 Lorenzo Finn (Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies) parece dispuesto a dar resultados, entrando en la etapa final con un margen que será difícil de superar para sus rivales.

Después de terminar tercero, pero primero entre los contendientes de la general, en la etapa 7 reclamada por el descanso, el italiano ahora tiene una ventaja general de 1:16 sobre su rival más cercano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) y 1:18 sobre Henrique Bravo (Soudal QuickStep Devo Team).

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