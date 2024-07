La británica Swift confirmada por dos años más mientras que el español Castroviejo renovó hasta 2025

Ineos Grenadiers ha renovado los contratos del veterano de carreras por etapas Jonathan Castroviejo y del versátil gregario Connor Swift; el equipo WorldTour anunció los dos acuerdos por separado el lunes.

Castroviego firmó una extensión de un año mientras que Swift fue confirmada para un acuerdo de dos años.

Castroviego forma parte del equipo actual del Tour de Francia y disfruta de un día de descanso en Orléans. El ciclista de 37 años apoya a sus compañeros de equipo Carlos Rodríguez, séptimo en la clasificación general, y Egan Bernal, decimotercero, como los mejores corredores de Ineos en la clasificación general después de la primera semana de carrera. La extensión del contrato del español durará hasta 2025, su octava temporada con el equipo.

“Me siento bien por tener todo resuelto y claro para la próxima temporada. Quería seguir en el equipo y me hace feliz saber que estaré aquí un año más”, afirmó el seis veces campeón nacional de España de contrarreloj.

“Este equipo está lleno de jóvenes talentos y ciclistas con un futuro brillante en el ciclismo, y es gratificante estar aquí ayudándolos y aconsejándolos en lo que puedo. Siento que el equipo va en la buena dirección y es agradable ser parte de la mentalidad de volver a ganar el Tour nuevamente”.

El Tour de Francia de este año es el séptimo Gran Tour francés que Castroviejo corre con el programa Ineos y el décimo de su carrera, tras pasar de Movistar a Sky en 2018, cuando ayudó a Geraint Thomas a conseguir el título general.

Swift formó parte del equipo Ineos en el Giro de Italia de este año, donde ayudó a Thomas a conseguir el tercer puesto en la clasificación general. Confirmó que su objetivo era permanecer en el equipo y que el nuevo contrato lo mantendrá en el equipo hasta 2026.

“Siento que me he adaptado muy bien al equipo en los últimos años y siempre quise quedarme aquí. Disfruto ser parte de un equipo que siempre se esfuerza por ganar cada carrera y tiene ese enfoque de ir a por todas cada vez que nos alineamos”, dijo Swift en un comunicado del equipo.

Connor Swift, a diferencia de su primo Ben Swift, solo corrió para Ineos por primera vez en 2023 cuando se unió al entonces Arkéa-Samsic después de comenzar como profesional con Madison-Genesis y disfrutar de una pequeña temporada como aprendiz con Dimension Data.

“Mis objetivos para las próximas dos temporadas son tener campañas de Spring Classics sólidas y exitosas, ser parte del equipo del Tour de Francia y tratar de volver a ponerme la camiseta de rayas de los nacionales. Estos son los objetivos que sé que me impulsarán”, dijo el ciclista de 28 años, que ha competido en cuatro Grand Tours.

“Si hay algo que he aprendido estando con mis compañeros de equipo de los Grenadiers es a no rendirse nunca y a creer siempre en uno mismo. Estoy deseando ver qué me deparan las dos próximas temporadas”.

El dúo tiene química con sus compañeros de equipo y el programa, demostrando versatilidad y habilidades de liderazgo, y la confianza en ambos corredores fue compartida por el Director de Rendimiento de Ineos Grenadiers, Scott Drawer.

“Creemos que Connor está en su mejor momento como ciclista y eso es realmente emocionante para nosotros, así como para él. Ha puesto a prueba sus habilidades y ha dado un paso más en el Giro de Italia de este año, ayudando al equipo a luchar por la general. Su versatilidad también significa que, en las circunstancias adecuadas, también puede luchar por sus propias oportunidades, lo cual es emocionante”, afirmó Drawer.

“Jonathan es alguien que encarna el espíritu y los valores de ser un Granadero; su experiencia y liderazgo son invaluables dentro de nuestro grupo.

Nuestra combinación de jóvenes talentos y experiencia necesita a pilotos como Jonathan y otros, no solo para rendir en las carreras más importantes, sino también para seguir transfiriendo sus conocimientos y habilidades a los pilotos más jóvenes de nuestro grupo”.