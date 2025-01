“Creo que alcanzará al menos el nivel que tuvo cuando se retiró y espero que sea competitiva de inmediato por la victoria”, dice el veterano holandés

Pocos corredores han corrido junto a Anna van der Breggen más que la veterana Ellen Van Dijk (Lidl-Trek), con la última confianza de que su compatriota holandés competirá por las victorias y rápidamente volverá a su mejor momento cuando regrese a correr por SD Worx -Protima en 2025, tres años después de retirarse.

Van Dijk y Van der Breggen fueron piedras angulares del equipo del Campeonato Mundial de Mujeres Holandesas para todos los 2010, junto con Marianne Vos y Annemiek Van Vleuten. Corrieron en ocho carreras de Elite Road juntas entre 2012 y 2021, incluidas las dos victorias de Van der Breggen en 2018 y 2020, y a menudo se combinaron estrechamente en las contrarreloj, tomando cuatro títulos mundiales de ITT entre ellas también.

Habiendo presenciado el impulso, el entrenamiento y el enfoque de Van der Bregen de primera mano, Van Dijk está seguro de que su countrywoman será rápidamente una de las mejores jinetes una vez más.

“La conozco por toda su carrera, casi. Casi. Corrimos mucho juntos y también entre sí. Para el equipo nacional, hemos estado juntos en campamentos de altitud y todo, así que la conozco bastante bien”, Van Dijk dijo My Bike y Eurosport FR en el campamento de entrenamiento de enero de Lidl-Trek.

“Estoy convencido de que volverá de inmediato realmente fuerte. Creo que seguramente alcanzará al menos el nivel que ya tenía cuando ya se retiró y espero que sea competitiva de inmediato para la victoria”.

Van der Bregen se retiró de las carreras en la cima del deporte antes de la temporada 2022 y el comienzo de su nuevo trabajo como directeur Sportif, sin embargo, anunció en junio que volvería a la peloton profesional en 2025.

“En un momento pensé '¿por qué no? Extrañaba el ciclismo”, dijo Van der Breggen a los medios de comunicación que incluye My Bike La semana pasada mientras levantaba la tapa por qué regresa. “En el fondo de mi mente, en algún lugar pensé 'todavía puedo hacer esto bien, entonces, ¿qué y yo haciendo (sentado) en un auto'”?

Pero la mujer holandesa también es consciente de que mucho ha cambiado desde su última carrera en el mundo en 2021, con mayor profesionalismo, más dinero y eventos más grandes como el Tour de France Femmes, todas las mujeres que llegan al panorama de ciclismo femenino.

Van der Breggen cree que necesitará alcanzar un nuevo nivel alto para competir como lo hizo antes, como ex campeona olímpica, cuatro veces ganadora de Giro, siete veces ganadora de La Flèche Wallonne y una campeona mundial en varios veces. Aún así, Van Dijk ve esto como un problema para el hombre de 34 años.

“Cuando renunció, estaba en el más alto nivel y es una gran jinete. Anna estaba realmente en la cima y sabe lo que debe hacer para estar en ese nivel”, dijo Van Dijk, también reconociendo que Van Der Breggen será consciente de cuál es el nivel superior, después de haber ayudado a la ganadora de Femmes del Tour de Francia 2023, Demi Vollering a donde está ahora como su ex entrenadora.

“No es como si no haya hecho nada durante tres años. Todavía estaba entrenando, por supuesto, de una manera diferente, pero no estaba corriendo. Sin embargo, ya sabía durante un año que quería volver.

“Siento que sabe exactamente en qué nivel debe estar. Ahora, estoy totalmente convencido de que estará allí de nuevo “.

Van Dijk aclaró que en realidad no ha visto a Van der Breggen en el entrenamiento, pero que haberla conocido durante mucho tiempo cree que no hay forma de que no esté entrenando a la máxima capacidad para un retorno y choque ardiente con los gustos de Vollering, quien Movió equipos a FDJ-Suez de SD Worx-ProTime en verano.

“No, en realidad no veo su entrenamiento, pero son solo los rumores que escuchas: la gente está hablando de eso, por supuesto”, dice Van Dijk con una sonrisa. “No, es solo que ella entrena mucho, está en muchos campos de entrenamiento, y que no lo está tomando a la ligera diciendo 'Oh, veré a dónde voy'. Ella lo va a hacerlo.

“Tomó esta decisión y no lo asumiría de otra manera. Si pone la cabeza en algo, estoy seguro de que estará lista”.