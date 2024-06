El aspirante al Tour de Francia está “en paz” con la decisión de quedarse con el equipo WorldTour con sede en Alemania hasta 2026

Kasia Niewiadoma ha ampliado su contrato con Canyon-SRAM por dos años más y seguirá compitiendo con el equipo World Tour con sede en Alemania hasta finales de 2026.

Niewiadoma, una de las candidatas al próximo Tour de France Femmes, admitió que consideró cambiar de equipo, pero que finalmente sintió que su mejor opción era permanecer con Canyon-SRAM.

“Decidí quedarme en Canyon-SRAM Racing porque esa decisión me hizo sentir una profunda felicidad. Por supuesto, consideré otras opciones, pero nunca me sentí del todo bien y no podía estar en paz conmigo mismo”, dijo Niewiadoma.

La actual campeona del mundo de gravel ha sido un miembro clave de Canyon-SRAM desde que se unió al equipo en 2018. En sus siete temporadas con el programa de primer nivel, ganó la Flecha Valona, ​​el Trofeo Alfredo Binda y la Amstel Gold Race. También es una contendiente en las principales carreras por etapas, ya que ganó el Emakumeen Bira Tour de Gran Bretaña y terminó segunda en la general en el Giro de Italia y dos veces en tercer lugar en la general en el Tour de Francia.

“Siento un enorme apoyo por parte del equipo Canyon-SRAM tanto cuando las cosas van bien como cuando no. Puedo ser yo misma, me siento aceptada, comprendida y motivada para asumir mi papel de líder del equipo y de corredora que puede compartir sus conocimientos con los jóvenes”, afirma.

“Ya llevo bastantes años en este equipo y soy parte de un proyecto que quiere alcanzar la primera posición. Hemos aprendido mucho el uno del otro en los últimos años y quiero seguir siendo parte del equipo”. cambio que nos llevará a múltiples victorias en las carreras más importantes de nuestro calendario. Creo en la fuerza de los corredores y el trabajo duro de todo el personal que nos permite progresar”.

A pesar de su exitosa carrera ciclista profesional, que comenzó en 2013 con Rabobank, Niewiadoma dijo que todavía tiene varios objetivos de carreras para marcar en su lista de deseos, incluido el título general del Tour de Francia y algunas de las principales clásicas de primavera.

“Soñamos en grande juntos. Queremos traernos el maillot amarillo a casa, ganar la Strade Bianche y el Tour de Flandes. Quiero llevar un maillot arcoíris, no sólo en la grava. Creo que con Canyon-SRAM Racing todo es posible”.