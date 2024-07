Cómo convertí mi vieja bicicleta de carretera en un cohete con manillar plano para las colinas más empinadas de Bristol

Uno de los grandes privilegios de este trabajo es, dentro de lo razonable, el acceso a prácticamente todo lo que la industria de la bicicleta pueda producir. He visto a colegas crear modelos de bicicletas para eventos, superbikes de grava o misiles aerodinámicos, todos ellos muy bien pensados ​​y seleccionados. Hasta ahora, principalmente porque los eventos de bicicletas no me atraen demasiado, no me he lanzado a construir algo específico, pero ahora aquí estamos… He construido una bicicleta de montaña con un toque diferente.

Mi club local, Newtown Park CC, dirige su Colinas y Pils EspañolSalgo a pedalear todos los miércoles. La ruta sube por 13 de las colinas más escarpadas que Bristol, un lugar famoso por sus colinas, tiene para ofrecer, todas ellas cortas y empinadas, muchas de ellas con un desnivel del 15 % y algunas cercanas al 20 %. En 22,2 km, la ruta acumula 553 m de desnivel antes de terminar en una cervecería (de ahí la Pils), y el KOM actual, para toda la ruta como un segmento, era un poco menos de una hora en 54:58. Dado que tengo experiencia en ciclocross, la oportunidad de hacer que mis ojos se destaquen durante una hora de una manera nueva era demasiado buena para dejarla pasar.

Hay que decir que ir a por el KOM va en contra de la filosofía del club, que se enorgullece de no ser competitivo, y lo habitual en la carrera es esperar en la cima de cada colina al último ciclista del grupo y rodar juntos hasta el pie de la siguiente antes de que se produzcan choques. Así que lo hice solo un jueves.

Aunque me gusta la idea de darle a otros ciclistas el impulso para ir en busca del KOM (o tal vez el FKT, aunque quizás sea un poco corto para eso), es una ruta que se desarrolla en un entorno urbano con muchos semáforos y cruces, así que… no intentes hacer esto en casa. Y ahora, a la bicicleta…

Esta ruta ni siquiera es tan empinada como parece.

En cuanto a segmentos, es bastante horrible, pero también es uno que nadie está realmente buscando.

Una bicicleta para subir colinas con un toque diferente

Antes de que la modificaran a fondo, mi bicicleta Hills and Pils, que así se llama ahora, era una Bowman Palace:R relativamente normal. Un cuadro de aleación con frenos de llanta divertido, pero bastante común y corriente, que compré principalmente porque tenía un pedalier roscado y cables externos. Me sirvió bien, pero estaba cansada en muchos sentidos. Siempre me había gustado una bicicleta de carretera con manillar plano, principalmente por cuestiones de vibración más que por algo orientado al rendimiento, así que inicialmente solo quería hacer una conversión a manillar plano y dejarlo así.

La pintura estaba deteriorada, así que una vez que se quitaron todas las piezas, la llevé a un antiguo taller de motocicletas y le pagué a un hombre para que le diera un agradable baño caliente en ácido, lo que dio como resultado este encantador acabado plateado mate.

Ya he elaborado una guía bastante completa para convertir tu bicicleta de carretera en una máquina de manillar plano, pero la historia corta fue cambiar de marcha, un juego de palancas de freno Paul (para darle un toque elegante) que tenía en una caja, una potencia Zipp de 150 mm y un manillar PRO Koryak. Al principio, mantuve mis ruedas de carretera estándar y usé la misma tija de sillín Thomson que había usado durante años, pero ahora las actualicé.

Cómo empezó todo: ¡Hoy en día es una bestia distinta!

Un paseo muy divertido

Una cosa que realmente noté al principio fue el enorme aumento en la flexión percibida que se produjo al cambiar a manillares planos. Al principio, los manillares en sí tenían 720 mm de ancho y, si bien el apalancamiento adicional era excelente en las colinas empinadas, la configuración impartía una gran cantidad de torsión en el cuadro mientras estaba sentado. Se sentía tan inestable que incluso me detuve a mitad de la ruta en un paseo de prueba una noche para verificar que el cuadro no estuviera agrietado.

Después de eso, tuve que reducir el apalancamiento, reduciendo el manillar a unos 660 mm más razonables, lo que me ayudó mucho. Todavía se siente flexible a veces, pero ya no es lo suficientemente flexible como para asustarme.

Un vástago de 150 mm y un manillar sin cortar eran demasiado flexibles, por lo que se recortaron los manillares.

El exceso de peso, dentro de lo razonable

Hubiera sido posible exagerar y tratar de hacer la bicicleta más ligera posible, pero quería que fuera utilizable. Las bicicletas para subidas de montaña suelen ser increíbles subiendo, pero esta también tenía que poder bajar, y en llano en algunas secciones, así que la 1x estaba descartada para empezar. La antigua Ultegra 6800 no tenía ningún problema, y ​​52/36 y 11-28 era lo correcto, ya que la marcha más baja seguía siendo razonablemente rápida, con mucha potencia para cualquier bajada. Hay un par de colinas en las que, si consigues el impulso y los semáforos correctos, puedes afrontarlas en el gran anillo y ganar un montón de tiempo, así que otra razón para no ir con la 1x.

Cambiar a unas ruedas de carbono fue una obviedad.

Las ruedas fueron el primer gran cambio. Si bien el juego de llantas de aleación que me construyó Ryan de RyanBuildsWheels era perfecto para dar golpes en general, no se puede negar que las ruedas Hunt 36 Carbon Wide Aero eran más livianas, pero no eran tan extravagantes ni exclusivas como para que me diera miedo chocar contra uno de los innumerables baches que llenan las calles de Bristol.

Al cambiar un Brooks Cambium y una tija de sillín Thomson por este juego de Bjørn ahorré mucho peso, pero más que eso, la forma es buena y el borde en la parte trasera evitó que me deslizara hacia atrás en las subidas sentado.

Las tijas de sillín Thomson son geniales, pero no pesan ni la mitad. Algo que siempre había tenido curiosidad por probar era un sillín sin acolchado, así que contacté con la tienda de carbono eslovena Bjørn y tomé prestado un sillín Sedlo y una tija de sillín Glagol. Sí, esto va en contra de lo que dije sobre las ruedas, pero es menos probable que se agriete cuando se enfrenta a un bache. Había usado la forma del sillín antes cuando probé una Sturdy de titanio totalmente personalizada, y aunque el recorte era genial, fue la rampa en la parte trasera lo que me atrajo. Muchas de las subidas se abordan mejor desde el sillín, pero algunas están al límite de lo que se puede hacer sentado, y cuando eso sucede, el borde trasero evita que me deslice hacia atrás, especialmente con una inclinación de morro hacia abajo mayor de lo que normalmente usaría.

La única otra concesión al exceso de peso fue el portabidón Topeak Feza G12 de 12 gramos. Es muy ligero, tiene un aspecto atractivo, pero también es increíblemente seguro. Sin embargo, cuando llegó el momento de afrontar el segmento, rara vez bebí, por lo que fácilmente podría haberlo desechado por completo junto con el bidón y haber ahorrado unos buenos 500 gramos. En retrospectiva, todo es 20:20.

También podría haber cambiado fácilmente las palancas Paul, ya que pesan una tonelada cada una, pero, para ser sincero, se ven tan geniales que decidí que no valía la pena. El peso total fue de 7,6 kg, incluidos los pedales, el portaequipajes, la computadora, la alforja y la botella de agua vacía. No es superligera, pero para una bicicleta de aleación relativamente barata tampoco está nada mal.

El Topeak Feza es un portabotellas muy ligero, pero habría sido posible prescindir por completo de la botella.

Un dilema de pedales

Inicialmente, armé la bicicleta con un juego de pedales Eggbeater de Crank Brothers, no porque alguna vez hubiera planeado desengancharlos y volver a engancharlos con facilidad, o por cuestiones de peso, sino porque la bicicleta se usaría casi exclusivamente en recorridos que terminaran en una cervecería, y caminar con zapatillas de grava es mucho más fácil. Sin embargo, para el segmento, cambié estos pedales por pedales de ruta. Es menor, pero la estabilidad se siente mejor, especialmente con mis zapatillas de ruta.

Pedales de grava para la carrera semanal del club, donde caminar en el pub es clave, pero pedales de carretera para el intento del segmento real.

Un enigma sobre los neumáticos

Hasta ahora, esta bicicleta ha tenido tres juegos de neumáticos y pronto tendrá un cuarto. Al principio, puse en las ruedas Hunt unos Michelin Power Cups, mi neumático económico favorito, pero la combinación de llanta y neumático no funcionaba muy bien y los neumáticos se negaban obstinadamente a asentarse correctamente, incluso con cámaras. Los quité y puse un juego de Vittoria Corsa N.Ext. La misma banda de rodadura que la Corsa Pro, pero en una carcasa de caucho vulcanizado para proteger un poco los pinchazos.

Probablemente los vuelvan a colocar a su debido tiempo y los configuren sin cámara para evitar los pinchazos, pero para el segmento en sí, me olvidé de toda precaución y puse un juego nuevo de neumáticos S-Works Turbo Cotton Hell of the North de 28c con cámaras de látex. Es una victoria tan fácil en términos de rendimiento que me pareció una tontería no hacerlo, y el segmento está a las puertas de mi casa, así que pensé que si pinchaba, podría volver a intentarlo al día siguiente.

Neumáticos Turbo Cotton con cámaras de látex para ganar en rendimiento fácilmente.

Algunos detalles finales

Aunque solía utilizar un Hammerhead como mi ordenador principal, recientemente lo había estropeado con un cargador defectuoso. Afortunadamente, también tengo un pequeño Wahoo Bolt, que era perfecto. Conocía la ruta bastante bien, pero como nunca fui de los que conducen a toda velocidad, simplemente la recorrí con el mapa en la pantalla junto con el tiempo total y la velocidad promedio, con los objetivos que necesitaba alcanzar para estas métricas pegados en el enorme vástago como referencia.

Una cosa que cambié y que resultó ser una mejora sorprendentemente buena fueron los cables de freno. Desde que probé la sensación de la palanca de la Cannondale SuperSix de mi colega Tom antes de que se embarcara en la carrera deportiva de París-Roubaix, he estado buscando una configuración similar para mis bicicletas con frenos de llanta. Shimano ya no fabrica sus cables recubiertos de polímero de la más alta calidad con extremos de MTB, ya que el mundo de MTB hace tiempo que se ha vuelto hidráulico y con frenos de disco, así que en su lugar opté por los cables exteriores Jagwire Road Link combinados con los cables interiores Jagwire MTB.

No es tan suave, pero ahorras unos gramos y la sensación de la palanca es mucho mejor que con la carcasa barata que tenía antes. Te sorprendería la confianza que tienes en los frenos cuando la respuesta de la palanca es agradable, especialmente importante en los descensos empinados y sinuosos del centro de la ciudad.

Normalmente uso un ordenador más grande, pero el pequeño Wahoo Bolt fue perfecto y ligeramente aerodinámico también.

Un kit de repuestos adecuado

Si bien estaba dispuesto a correr el riesgo de pinchar una rueda, no estaba preparado para volver a casa andando, así que llevaba una alforja adecuada con cámara de butilo de repuesto, grandes palancas para neumáticos, una pequeña multiherramienta y una diminuta minibomba Birzman Apogee.

Todo lo que necesito para llegar a casa y vivir para luchar otro día. He decidido asegurarlo con una correa adicional de Voile Nano, ya que considero que evita cualquier ruido que pueda producirse. En mi opinión, vale la pena el puñado de gramos.

Sí, es un poco pesado, pero pase lo que pase, no quería tener que caminar a casa ni llamar a rescate.

Estas palancas Paul pesan más que las opciones de la competencia, pero las vibraciones son simplemente demasiado fuertes como para cambiarlas por algo más liviano.

Sin barras aerodinámicas

Algo con lo que jugué durante las pruebas fue un juego de minibarras aerodinámicas Sirocco con clip de Controltech. Me permitieron adoptar una posición más aerodinámica, pero durante las pruebas descubrí que las ocasiones en las que realmente tuve la oportunidad de utilizarlas durante un tiempo prolongado fueron mínimas. Hay una sección plana al final de la ruta alrededor de una zona de parque, pero en realidad pude replicar más o menos la posición que ofrecían simplemente sujetando las barras por el vástago y bajando un poco los codos.

El tiempo total y la velocidad promedio del segmento eran los objetivos que perseguí durante poco menos de una hora.

Un par de calcetines muy rápidos.

Mi ropa podría haber sido más óptima, pero hacía frío cuando me puse a correr, así que me puse una camiseta de manga larga que no fuera aerodinámica. Recientemente me habían enviado los que decían que eran los calcetines más rápidos del mundo de Sockeloen, que a veces parecían haber sido utilizados por Mathieu van der Poel, así que me los puse, pero eso fue todo.

Éxito, simplemente.

Bueno, ¿lo entendiste?

Sí, justo. La ruta tiene bastante carga al principio, así que recién en los últimos 15 minutos aproximadamente pensé que lo lograría. En realidad, fue más bien una excusa para trastear y transformar una bicicleta lo más completamente posible, pero ciertamente fue satisfactorio ver que las modificaciones habían valido la pena. No puedo quitarme de la cabeza la sensación de que una bicicleta de carretera relativamente decente con frenos de disco probablemente sería más rápida, pero no sería tan divertida, y ciertamente no habría sido tan barata, y ha mantenido en funcionamiento una bicicleta vieja, lo que siempre es bueno.

Me encantaría que alguien más lo intentara, y hay corredores más fuertes que yo en el club que podrían hacerlo fácilmente, pero ir más rápido yo mismo probablemente implicaría una conducción insegura, que no vale la pena por los riesgos asociados.

Podría intentar seguir optimizando más la bicicleta, quizás con algunos platos de carbono, tal vez algunas ruedas ultralivianas, pero para ser honesto creo que en realidad le pondré algunos neumáticos sin cámara más resistentes y la dejaré como una bicicleta de pub increíblemente rápida.

Además, debo mencionar a mi compañera de club Liv, que tomó la QOM el día anterior y básicamente me hizo decidir hacerlo al día siguiente.