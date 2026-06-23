El ciclista esloveno se fracturó la mandíbula al caer sobre un badén en el último kilómetro de la etapa 2

El sindicato de ciclistas CPA Women ha pedido una “revisión sustancial” de la iniciativa de seguridad en las carreras en carretera de la UCI, SafeR, después de un incidente en los últimos kilómetros de la etapa 2 del Tour de Suiza Femenino en el que Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) se rompió la mandíbula.

Varios corredores se estrellaron al pasar por un bache en el último kilómetro de la etapa del jueves, afrontando el asfalto irregular a gran velocidad. Žigart fue el que más sufrió: se fracturó la mandíbula y tuvo que pasar la noche en el hospital.

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