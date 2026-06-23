El ciclista esloveno se fracturó la mandíbula al caer sobre un badén en el último kilómetro de la etapa 2

El sindicato de ciclistas CPA Women ha pedido una “revisión sustancial” de la iniciativa de seguridad en las carreras en carretera de la UCI, SafeR, después de un incidente en los últimos kilómetros de la etapa 2 del Tour de Suiza Femenino en el que Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) se rompió la mandíbula.

Varios corredores se estrellaron al pasar por un bache en el último kilómetro de la etapa del jueves, afrontando el asfalto irregular a gran velocidad. Žigart fue el que más sufrió: se fracturó la mandíbula y tuvo que pasar la noche en el hospital.

SafeR, un proyecto de múltiples partes interesadas creado en 2023, se dedica a hacer que el ciclismo de ruta sea más seguro a través de varias iniciativas, una de las cuales incluye representantes de SafeR que trabajan con los organizadores de carreras para revisar la seguridad de los recorridos y analizar cualquier incidente en la carrera.

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Las características potencialmente peligrosas del recorrido, como mobiliario vial o superficies irregulares cerca de las llegadas, especialmente aquellas donde los ciclistas viajan a alta velocidad, son el tipo de cosas que SafeR intenta trabajar con los organizadores para identificar y evitar.

La CPA está afiliada a la UCI (a diferencia de otro sindicato de mujeres, The Cyclists' Alliance), lo que significa que sus directores generales masculinos y femeninos, Adam Hansen y Alessandra Cappellotto, forman parte de los diversos comités de SafeR.

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Sin embargo, el proyecto ha sido criticado recientemente después del controvertido caso legal UCI vs SRAM, que la UCI utilizó fondos de SafeR para pagar, y esta semana, la directora general de CPA Women, Cappellotto, fue la última figura en plantear críticas sobre SafeR.

“Tras el grave accidente ocurrido ayer en el último kilómetro de la etapa 2 del Tour de Suiza Femenino, CPA Women, en representación de los corredores, pide una revisión sustancial del actual modelo operativo SafeR”, afirmó en un comunicado.

Actualmente, SafeR opera tres comités principales que cuentan con representantes de los organizadores de carreras, equipos, corredores y la UCI.

El Consejo de Supervisión se reúne trimestralmente para “tomar decisiones estratégicas y presupuestarias”, la Comisión se reúne mensualmente para “asesorar sobre cuestiones como reglamentaciones, equipamiento y educación” y el Comité de Gestión de Casos semanal “revisa los incidentes de carrera, anticipa problemas en las próximas carreras y realiza auditorías de seguridad de los equipos y las carreras”, según el sitio web de la UCI.

Sin embargo, Cappellotto cuestiona si este proceso está funcionando a la luz de los incidentes recientes.

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“Desde el principio, CPA y CPA Women hemos creído firmemente en el proyecto SafeR. Hemos invertido tiempo, energía y recursos en su desarrollo, participando activa y constructivamente en su trabajo. Siempre hemos considerado a SafeR una herramienta esencial para abordar los desafíos del ciclismo profesional moderno y para responder a las expectativas de los ciclistas, equipos, organizadores, órganos rectores, patrocinadores y aficionados”, afirmó.

“Deben reconocerse los avances logrados en los últimos años. Sin embargo, siguen produciéndose incidentes graves y es nuestra responsabilidad preguntarnos si el sistema actual proporciona todas las respuestas que nuestro deporte requiere”.

Si bien la UCI ha actualizado periódicamente el trabajo de SafeR con estadísticas sobre incidentes y sus causas, y nuevas recomendaciones (no siempre bien recibidas) para cambios de reglas y regulaciones, aún no ha publicado ningún dato que demuestre una reducción en los choques o accidentes desde el comienzo del proyecto.

SafeR ha recomendado una serie de regulaciones, algunas de las cuales han funcionado o han sido mejor recibidas que otras, desde el sistema de tarjeta amarilla hasta las restricciones de ancho del manillar y la polémica prueba límite de relación de transmisión, que finalmente fue bloqueada y condujo a un caso judicial entre la UCI y SRAM.

Tres años después de iniciado el proyecto, CPA Women pide una reestructuración del sistema y los procesos para mejorar su trabajo y evitar incidentes como el accidente ocurrido en Suiza esta semana.

“El ciclismo no debe tener miedo al cambio. Junto con la UCI, la AIOCC, la AIGCP y todas las partes interesadas involucradas en el ciclismo profesional, hemos desarrollado un conocimiento y una experiencia considerables. Creemos que ha llegado el momento de revisar y fortalecer la forma en que opera SafeR, asegurando que tenga las herramientas, la estructura y la autoridad necesarias para identificar los riesgos de manera más efectiva y prevenir incidentes antes de que sucedan”, afirmó Cappolleto.

“Los ciclistas siguen totalmente comprometidos a contribuir de manera constructiva a este proceso. La seguridad es una responsabilidad compartida y la mejora continua debe permanecer en el centro de nuestros esfuerzos colectivos. Nuestro objetivo común es claro: hacer que el ciclismo profesional sea más seguro preservando al mismo tiempo la integridad, la credibilidad y el futuro de nuestro deporte”.