Johan Price-Pejtersen cuelga sus ruedas a finales de 2026


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Hace cinco años, Johan Price-Pejtersen parecía estar al borde de una carrera de gran éxito como ciclista profesional, pero ahora se está desvaneciendo a la edad de sólo 27 años.

El ciclista danés se proclamó campeón del mundo de contrarreloj sub23 en Brujas en 2021, además de sus títulos danés y europeo. Tras vencer a Luke Plapp y Florian Vermeersch en Brujas, se anunció como una futura estrella y, aunque ya tenía un contrato profesional con Uno-X, se ganó el pase al WorldTour con Bahrain Victorious.

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