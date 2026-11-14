Johan Price-Pejtersen cuelga sus ruedas a finales de 2026

Hace cinco años, Johan Price-Pejtersen parecía estar al borde de una carrera de gran éxito como ciclista profesional, pero ahora se está desvaneciendo a la edad de sólo 27 años.

El ciclista danés se proclamó campeón del mundo de contrarreloj sub23 en Brujas en 2021, además de sus títulos danés y europeo. Tras vencer a Luke Plapp y Florian Vermeersch en Brujas, se anunció como una futura estrella y, aunque ya tenía un contrato profesional con Uno-X, se ganó el pase al WorldTour con Bahrain Victorious.

Después de tres años con ese equipo, Price-Pejtesen pasó los últimos dos años con Alpecin-Premier Tech, pero decidió colgar sus ruedas a finales de 2026.

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“Es un cambio, pero también es una decisión que tomé hace mucho tiempo”, dijo el joven de 27 años en el podcast danés Forhjulslir.

“Cuando llevas mucho tiempo practicando ciclismo, adquieres algo de experiencia. Siempre he dicho: 'Seguiré hasta que ya no crea que es divertido'. Algunas cosas suenan nobles en el momento. El hecho es que seguí andando en bicicleta incluso después de que pensaba que era divertido”.

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Además de perder la pasión por el deporte, Price-Pejtersen también sugirió que tuvo problemas físicos que lo frenaron.

“Tuve un periodo de dos meses en el que cada vez que salía a entrenar sentía que había desayunado algo malo, como que iba a vomitar”, dijo.

“Es extraño, pero también cierto. He pasado algún tiempo pensando en ello y acostumbrándome”.

Sin victoria profesional, controvertidamente

Price-Pejtersen ha corrido con moderación desde que hizo su primera y única aparición en un Gran Tour en el Giro de Italia de este año, donde obtuvo un notable séptimo lugar en la contrarreloj.

Desde mayo solo ha completado 10 días de carrera, todos en suelo danés, y concluyó su carrera con una última aparición de nivel profesional en el Tour de Dinamarca seguida de dos carreras de criterio.

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Price-Pejtersen asumió en gran medida un papel doméstico a lo largo de los años, y si bien logró algunos buenos resultados contrarreloj, incluidos podios en Tirreno-Adriatico y el Chrono des Nations, nunca logró ganar una carrera durante su carrera.

Sin embargo, este último hecho está sumido en disputas y controversias, después de que Price-Pejtersen pensara que había ganado el título nacional danés de contrarreloj en 2024 antes de que le quitaran el título no una sino dos veces en una extraña serie de eventos.

Marcó el tiempo más rápido, pero pronto fue descalificado por circular sobre una acera y, a pesar de que la Unión Ciclista Danesa (DCU) lo reinstaló como ganador siete meses después, después de otros cinco meses la UCI dictaminó que la DCU no tenía poder para hacerlo y revocó la decisión una vez más.

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