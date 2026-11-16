El piloto francés dijo que “ya estaba harto de ser el centro de atención” y está contento con su decisión de dejar de competir.


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La estrella francesa Julian Alaphilippe habló públicamente por primera vez desde su retiro y dijo que estaba perdiendo el gusto por el ciclismo y que estaba feliz de estar fuera del centro de atención.

Alaphilippe, de 34 años, confirmó durante el verano que la etapa final del Tour de Francia en julio había sido su último día como ciclista profesional, poniendo fin a una carrera de 14 años que lo vio ganar el Campeonato Mundial dos veces entre una larga lista de elogios que lo convirtieron en una de las mayores estrellas del ciclismo francés.

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