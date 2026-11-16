El piloto francés dijo que “ya estaba harto de ser el centro de atención” y está contento con su decisión de dejar de competir.

La estrella francesa Julian Alaphilippe habló públicamente por primera vez desde su retiro y dijo que estaba perdiendo el gusto por el ciclismo y que estaba feliz de estar fuera del centro de atención.

Alaphilippe, de 34 años, confirmó durante el verano que la etapa final del Tour de Francia en julio había sido su último día como ciclista profesional, poniendo fin a una carrera de 14 años que lo vio ganar el Campeonato Mundial dos veces entre una larga lista de elogios que lo convirtieron en una de las mayores estrellas del ciclismo francés.

Desde su retirada, el francés se ha mantenido relativamente bajo, pero fue el invitado de honor en un evento de la Federación Francesa de Ciclismo (FFC) el jueves por la noche y habló sobre su decisión de poner fin a su carrera mientras se dirigía al público en un discurso.

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Hablando con emoción en su voz, según El equipoAlaphilippe dijo estar “aún más feliz con su decisión” después de ver un montaje de sus mejores momentos y agradecer a la FFC por un homenaje “conmovedor”.

“Siempre quise parar en el momento adecuado, no hacer un año de más”, dijo. “Cada vez disfrutaba menos del ciclismo moderno.

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Según los informes, Julian Alaphilippe ha anunciado el fin anticipado de su carrera como piloto profesional.

“Aún me sentía útil para mi equipo, pero sentí que era hora de pasar página. Estoy muy feliz de haber logrado todo lo que he hecho a lo largo de los años”.

'Ahora necesito un poco de sombra'

Sus logros incluyen dos títulos mundiales, seis victorias de etapa en el Tour de Francia, incluido un largo período con el maillot amarillo en 2019, y victorias en Milán-San Remo, Strade Bianche y La Flèche Wallonne. También ha representado a Francia en los Juegos Olímpicos.

Pasó los últimos dos años de su carrera con Tudor Pro Cycling y, aunque su carrera estaba comenzando a decaer, obtuvo su última victoria en el GP de Québec en 2025 y participó en su octavo Tour de Francia este verano.

Terminó su carrera ampliamente considerado como uno de los mejores ciclistas franceses de las últimas dos décadas, pero fue alejarse de esa celebración y adoración lo que fue parte de su motivación para retirarse.

“Ya tuve suficiente protagonismo durante mi carrera y ahora necesito un poco de sombra”, dijo Alaphilippe.

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“El ciclismo fue mi salida, pero estoy feliz de haber dejado de hacerlo. Tengo mucha gratitud. Tuve la suerte de pasar una década y media en bicicleta, donde disfruté, donde fue mi salida, y donde di emociones a mi familia, a la gente, a los niños, a mí mismo. Me esforcé al límite para lograr las metas que me propuse”.

También agradeció especialmente a dos figuras importantes de su vida, su compañero profesional y ahora seleccionador nacional francés Thomas Voeckler, así como a su primo y entrenador durante mucho tiempo, Franck Alaphilippe.

A pesar de volver brevemente a ser el centro de atención el jueves por la noche, todavía no hay indicios de qué podría hacer Alaphilippe a continuación y si tiene futuro en el ciclismo, en 2027 o más allá.

Fuera del ciclismo, tiene un hijo de cinco años con su compañera Marion Rousse, exprofesional y directora del Tour de Francia Femenino.