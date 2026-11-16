El ciclista danés se perdió 2024 por una rara enfermedad del sistema inmunológico y 2026 por una fractura en la espalda, pero aún no ha terminado con el deporte.

Cuando Theodor Storm fichó por el equipo Ineos a la edad de 18 años, con un contrato de tres años a partir de 2024, parecía que teníamos otro súper talento adolescente, saltando directamente desde los juniors para encender el WorldTour. Tres años después, es justo decir que las cosas no han salido según lo planeado, aunque es injusto decir que todo eso es culpa de Storm.

El viernes se anunció que Storm ficharía por el equipo danés de tercera división, ColoQuick, en un intento por revivir una carrera que ha sufrido dos grandes reveses.

La temporada de debut de Storm con el Ineos en 2024 quedó aniquilada por completo después de que le diagnosticaran una rara enfermedad autoinmune, el síndrome de Guillain-Barré, a principios de año, que lo dejó en cuidados intensivos durante dos semanas, en un centro de rehabilitación durante dos meses y sin estar apto durante la mayor parte de dos años.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Regresó a las carreras en 2025 y se unió al equipo de desarrollo afiliado a Ineos, Lotto Kern-Haus PSD Bank, y luego se unió al nuevo equipo de desarrollo de Netcompany-Ineos en 2026.

Sin embargo, al igual que en 2024, no había corrido en absoluto este año, principalmente debido a una fractura de huesos en la espalda en un campo de entrenamiento en pista a finales de 2025.

te puede gustar





'Tal vez me decante por la grava': Taco van der Hoorn, que todavía busca un contrato para 2027, sopesa su futuro





'Creo que las cosas se podrían haber hecho mejor': el responsable de Visma-Lease a Bike lamenta el lento desarrollo del equipo holandés a medida que desciende al nivel continental para 2027





'Todavía estoy buscando respuestas': Victor Lafay no tendrá un contrato profesional en 2027, pero aún no lo llamará retiro ya que una misteriosa enfermedad destruye su temporada

“Las cosas pasan, pero estoy feliz de seguir vivo y poder seguir intentando vivir mi sueño de una carrera en el WorldTour”, dijo Storm en un anuncio de transferencia de ColoQuick el viernes.

“Ahora estoy listo para volver a intentarlo y me alegro de que ColoQuick me brinde la oportunidad. ColoQuick es el lugar adecuado para mí. Es un equipo fuerte con un gran programa y una configuración casi profesional”.

En cuanto a sus problemas con el síndrome de Guillain-Barré, agregó: “Ha ido bien en comparación con la evaluación de los médicos, pero hay que reconocer que ha tardado al menos dos años en el ciclo”.

'El talento de Theodor sigue ahí'

ColoQuick reveló que Storm de hecho había firmado un contrato con el equipo para la temporada 2024, pero apenas tres días después recibió una oferta de Ineos y le dejaron aceptarla.

Como nunca había corrido con una camiseta de Ineos (2024 y 2026 fueron cancelados y 2025 fue con el equipo afiliado), Storm de alguna manera estaba retomando donde lo dejó hace tres años.

“Tenemos muchas ganas de empezar de nuevo. Nunca logró ponerse nuestra camiseta en 2024, pero a cambio tenemos a un corredor con mucho equipaje en el equipaje, que tiene que encontrar su camino de regreso al mundo profesional”, dijo el director deportivo del equipo, Christian Moberg.

“El talento de Theodor sigue ahí, pero los muchos contratiempos han costado tanto física como mentalmente, tenemos que controlarlos antes de empezar a fijarnos grandes objetivos”.

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.