Prepárate para montar en invierno con la mejor ropa de ciclismo de la gama Le Col. Con hasta un 50 % de descuento, estas ofertas mantendrán tus viajes de invierno cómodos y cómodos a una fracción del costo.

Las rebajas del Black Friday de Le Col ya están disponibles, con hasta un 50 % de descuento en una excelente selección del equipamiento ciclista de alto rendimiento de la marca del Reino Unido.

Con el clima frío en pleno apogeo en el hemisferio norte, preparé un conjunto de ciclismo de invierno de pies a cabeza para ver cuánto podía ahorrar.

Los descuentos ascendieron a la impresionante cifra de 435 dólares en ocho artículos. La oferta más destacada es el descuento de $120 en el maillot de manga larga Pro Aqua Zero, que, para mí, viajar en el mal tiempo de Escocia es un elemento esencial a un precio de ganga.

Compre las ofertas del Black Friday de Le Col.

También me asocié con Kirsten Frattini, Noticias de ciclismo Editor, para destacar algunas de las ofertas de mujer en rebajas del Black Friday de Le Col. Kirsten vive en Toronto, Canadá, y me dice que las temperaturas bajo cero y la nieve son comunes, por lo que tener el mejor equipo de invierno es esencial.

Kirsten eligió seis prendas ideales para montar en temperaturas más frías, incluidas las mallas con tirantes Hors Categorie con un impresionante 30 % de descuento.

Todavía faltan algunas semanas para el Black Friday 2026, que comenzará oficialmente el 27 de noviembre y finalizará con el Cyber ​​Monday el 30 de noviembre. Sin embargo, le sugerimos que aproveche rápidamente sus llamativas ofertas, ya que el tamaño es limitado en algunas piezas.

Ofertas Le Col Black Friday Hombre

49% DE DESCUENTO Cupones Maillot mangas largas Le Col Pro Aqua Zero Le Col $125 $245 Compra ahora 30% DE DESCUENTO Cupones Chaqueta Le Col Pro Le Col $270 $385 Compra ahora 38% DE DESCUENTO Cupones Chaleco deportivo Le Col Le Col $80 $130 Compra ahora 10% DE DESCUENTO Cupones Culotte largo con tirantes Le Col Pro Le Col $270 $300 Compra ahora 50% DE DESCUENTO Cupones Camiseta interior de manga corta Le Col Pro Mesh Le Col $45 $90 Compra ahora 47% DE DESCUENTO Cupones Guantes ligeros Le Col Pro Le Col $45 $85 Compra ahora 19% DE DESCUENTO Cupones Cubrezapatos de invierno Le Col Le Col $85 $105 Compra ahora 43% DE DESCUENTO Cupones Calcetines ciclistas de lana Le Col Tech Le Col $20 $35 Compra ahora

Ofertas Le Col Black Friday Mujer

48% DE DESCUENTO Cupones Chaleco deportivo con logo para mujer Le Col Le Col $70 $135 Compra ahora 30% DE DESCUENTO Cupones Le Col Culotte con tirantes Hors Categorie para mujer Le Col $250 $355 Compra ahora 18% DE DESCUENTO Cupones Maillot deportivo de manga larga para mujer Le Col Le Col $140 $171 Compra ahora 29% DE DESCUENTO Cupones Camiseta Le Col Arc Merino para mujer Le Col $155 $218 Compra ahora 40% DE DESCUENTO Cupones Camiseta interior de manga corta Le Col Pro Air para mujer Le Col $45 $75 Compra ahora 47% DE DESCUENTO Cupones Calcetines Le Col Le Col $20 $38 Compra ahora

Las ofertas elegidas proceden del sitio de Le Col US, pero Le Col Reino Unido También está realizando su oferta del Black Friday y vale la pena echarle un vistazo si resides en el Reino Unido.

Si Le Col no está en su radar del Black Friday, el ciclismonoticias El centro de ofertas de ciclismo del Black Friday 2026 también está disponible y tiene algunas ofertas anticipadas en tecnología de ciclismo, incluidas las mejores luces para bicicletas, entrenadores de bicicletas de interior y casi todo lo demás.