“Necesitamos crear una estrategia para llegar lo más frescos posible a los participantes en esas cronos y realmente hacerlo a lo grande”, dice el subcampeón de este año.


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Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ha emitido su veredicto inicial sobre el recorrido del Tour de Francia 2027, afirmando que “es fantástico” y que “parece muy prometedor”.

El campeón del mundo de contrarreloj fue el mejor detrás de Tadej Pogačar en el Tour de Francia de este año y el próximo verano tendrá un recorrido favorable, con unos 71 kilómetros contra el cronómetro, la mayor cantidad desde 2012.

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