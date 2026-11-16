“Necesitamos crear una estrategia para llegar lo más frescos posible a los participantes en esas cronos y realmente hacerlo a lo grande”, dice el subcampeón de este año.

Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ha emitido su veredicto inicial sobre el recorrido del Tour de Francia 2027, afirmando que “es fantástico” y que “parece muy prometedor”.

El campeón del mundo de contrarreloj fue el mejor detrás de Tadej Pogačar en el Tour de Francia de este año y el próximo verano tendrá un recorrido favorable, con unos 71 kilómetros contra el cronómetro, la mayor cantidad desde 2012.

Además de eso, hay relativamente pocas grandes etapas de montaña, con solo dos verdaderos finales en cumbre, ya que los organizadores buscan mantener el suspenso hasta la última semana y la etapa reina potencialmente decisiva en la etapa 18.

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“Bastante feliz, obviamente”, dijo Evenepoel en el podcast de su patrocinador de bicicletas, Specialized, grabado hace un par de semanas y lanzado el jueves.

“Creo que ya es un gran paso adelante en comparación con el año pasado, cuando tuvimos una contrarreloj individual de 26 km y una contrarreloj por equipos de 20 km. El año anterior fue incluso menos. Así que es genial.

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“Quiero decir, una contrarreloj de 38 km y una de 33 km… La primera, por lo que he visto, no es nada técnica, con rectas largas, así que es algo que debería ir bien para mí. Luego, la de Toulouse es bastante plana hasta la pequeña subida, creo que es una subida de tres minutos, así que es algo que también me conviene”.

“Estoy muy feliz”, añadió. “Si ves que es la mayor cantidad de contrarreloj desde 2012… aún así, si lo comparas con 2012, es un poco menos, pero estoy feliz. Es bueno. Me encantaría que fuera incluso un poco más largo, pero estoy muy contento con lo que obtuvimos”.

“En general, el Tour parece muy prometedor”, concluyó Evenepoel.

Menos escalada también

Además del aumento de la contrarreloj, Evenepoel también se vio animado por la reducción de la escalada. Todavía quedan unos 53.450 metros de desnivel positivo a lo largo del Tour, pero se distribuyen por el terreno de forma más uniforme y menos concentrados en las principales etapas de montaña.

Con una victoria de etapa en el Plateau de Solaison este año y sin errores en la última semana, Evenepoel demostró que escalar no es una debilidad, aunque en comparación con su contrarreloj es menos un arma, y ​​ha sido propenso a tener días malos, incluso esta temporada.

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“Probablemente este año me convenía incluso menos que en 2024, pero aún así obtuve el segundo lugar. Sabía que en algún lugar podía hacerlo, pero haber escalado tanto en los últimos días fue algo nuevo que podía mostrarme a mí mismo y al mundo del ciclismo”, dijo.

“Pero es cierto que con esas contrarreloj y los finales más duros hacia el principio, y con – ¿qué es? – tres finales en cumbre, es algo que me sienta mejor que tener 10 finales en cumbre”.

Evenepoel, en una señal infalible de que está construyendo su temporada en torno al Tour de Francia una vez más, dijo que ya ha estado pensando en cómo podría desarrollarse la carrera para él el próximo julio.

Y dentro del contexto de la carrera en sí, está construyendo su carrera en torno a esas dos contrarreloj, la primera que cubre 38 km desde Blois a Chambord en la etapa 7, la segunda comienza la última semana en la etapa 16 con 33 km en Toulouse.

“Necesitamos hacer una especie de estrategia de carrera para llegar a esas cronos lo más frescos posible y realmente dejar caer el martillo a lo grande. Es una buena oportunidad para conseguir dos victorias de etapa y, además, obviamente vienen las diferencias de tiempo para la general”, dijo.

“La preparación hacia la primera crono no es muy difícil: hay algunas etapas complicadas pero no hay grandes montañas. Luego, desde la primera crono, hay dos o tres días realmente difíciles. Demuestra que puedo aprovechar una pequeña ventaja antes de llegar a los Alpes, lo que ayudará. También puede dar algo de tranquilidad mental, llegando a los Alpes con una ventaja”.

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