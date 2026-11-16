My Bike se pone al día con la estrella escocesa después de conseguir la mayor victoria tan esperada de su carrera en Superprestige Niel.


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El miércoles, Cameron Mason encontró lo que había estado buscando durante varios años: la victoria en una importante carrera internacional de ciclocross. Levantando los brazos en Niel, el escocés de 26 años se convirtió en el primer piloto británico desde Tom Pidcock en 2022 en ganar una prueba de la serie Superprestige.

Mason ha acumulado muchos resultados entre los cinco primeros desde que pasó de la sub-23 a la élite en 2022-2023, además de algún que otro podio, pero en las series más importantes como la Copa del Mundo o el Superprestige, la victoria se le ha escapado. Hasta ahora.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí:

NIEL, BÉLGICA - 11 DE NOVIEMBRE: Cameron Mason de Gran Bretaña y Team Seven Racing celebran en la línea de meta como ganador de la carrera durante la 64.a Superprestige Niel - Jaarmarktcross 2026, Men Elite el 11 de noviembre de 2026 en Niel, Bélgica. (Foto de Luc Claessen/Getty Images)

ZEDDAM, PAÍSES BAJOS - 8 DE NOVIEMBRE: Cameron Mason de Gran Bretaña compite durante el 24º Campeonato Europeo de Ciclo-Cross UEC 2026, Elite Men el 8 de noviembre de 2026 en Zeddam, Países Bajos. (Foto de Luc Claessen/Getty Images)

NIEL, BÉLGICA - 11 DE NOVIEMBRE: Cameron Mason de Gran Bretaña y Team Seven Racing compite durante la 64.a Superprestige Niel - Jaarmarktcross 2026, Men Elite el 11 de noviembre de 2026 en Niel, Bélgica. (Foto de Luc Claessen/Getty Images)