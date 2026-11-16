My Bike se pone al día con la estrella escocesa después de conseguir la mayor victoria tan esperada de su carrera en Superprestige Niel.
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El miércoles, Cameron Mason encontró lo que había estado buscando durante varios años: la victoria en una importante carrera internacional de ciclocross. Levantando los brazos en Niel, el escocés de 26 años se convirtió en el primer piloto británico desde Tom Pidcock en 2022 en ganar una prueba de la serie Superprestige.
Mason ha acumulado muchos resultados entre los cinco primeros desde que pasó de la sub-23 a la élite en 2022-2023, además de algún que otro podio, pero en las series más importantes como la Copa del Mundo o el Superprestige, la victoria se le ha escapado. Hasta ahora.
En condiciones de barro que se adaptaban a su destreza técnica, el piloto del 777tv CX Team se deshizo de Michael Vanthourenhout y Joran Wyseure en la última vuelta para lograr en solitario una victoria que se considerará un momento decisivo.
¿Pero adónde va desde aquí? ¿Y qué puertas podría abrir ahora esta victoria?
ciclismonoticias Me reuní con Mason el día después de la carrera para conocer su sensación de alivio y satisfacción, cómo canalizó sus frustraciones del Campeonato de Europa y cómo está tratando de ser un piloto más completo que nunca esta temporada.
CN: Después de la carrera en Niel dijiste que quizás aún no lo habías asimilado. Con una noche para dormir, ¿lo ha hecho?
CENTÍMETRO: Sí, cuando hablé después de la carrera, había pasado la última hora simplemente haciéndolo. Desde la Eurocopa, solo quería hacer el recorrido que sabía que podía hacer, o que sabía que podría haber hecho el domingo. Luego no hubo mucho más que decir porque sentí que acababa de mostrar exactamente lo que quería hacer. Así que era una agradable sensación de “no hay excusas”, y no necesitaba disfrazarme. Fue exactamente lo que viste, que fue una hora de tener el control y ser lo suficientemente fuerte e inteligente para cruzar la línea primero.
Y todavía se siente bastante fresco. Realmente no tengo un plan para lo que sigue, lo cual está bien. Así que simplemente lo estoy disfrutando tal como es ahora. Pero no hubo mucha celebración porque también hay un poco de… es molesto que haya tardado tanto. Básicamente, no fue una sorpresa. No hubo ese shock ni nada. Fue más como “por fin” y como “ahí lo tienes”, mostrándoles a todos que eso es lo que pensé que podía hacer hace años, y lo he hecho ahora. Entonces ese fue un sentimiento muy satisfactorio.
CN: ¿Hay también un poco de alivio o una especie de alivio de presión?
CENTÍMETRO: Sí, hay un poco de alivio. Creo. Quiero decir, podría haber pasado los siguientes cinco años persiguiendo eso, y habría estado bien. Cada año, disfruto mucho del rompecabezas y de juntar todas las piezas del rompecabezas para lograr lo siguiente. Lo siguiente pasó fue ganar una carrera ciclista, pero hace tres años lo siguiente fue subir al podio y, antes de eso, conseguir un contrato profesional. Los postes simplemente se movieron y ahora claramente lo siguiente es ganar de nuevo, pero eso parece menos desalentador que antes.
La brecha entre quedar segundo y primero es enorme, enorme. Mental y físicamente, la diferencia entre ser el segundo mejor y ser el Lo mejor es enorme, y ya lo he superado. No estoy seguro de lo que he aprendido todavía, pero creo que cuando llegue a la línea de salida en las próximas carreras, me daré cuenta: 'Está bien, eso es lo que cambió'.
CN: Mencionaste el Campeonato de Europa del domingo y hemos visto tu Publicación de Instagram ligeramente críptica y ligeramente emocional.. ¿Qué tan deprimido te sentiste después de esa carrera y qué momento tan importante fue para ti en términos de recuperarte?
CENTÍMETRO: Si leo esa publicación, todavía estoy de acuerdo porque he tenido suficientes resultados como para no estar contento con algunos resultados, y ese fue un resultado con el que no estaba contento. Y no importa lo que digan los demás ni cómo obtuve el resultado. Se llega a un punto en el que, si sigues obteniendo un resultado a pesar de la adversidad, todo está muy bien, pero al final del día, también quería un resultado que fuera más simple. Y el domingo no fue realmente sencillo, ¿sabes? Arruiné mi salida, tenía enormes brechas que salvar y luego no jugué bien la final, ni siquiera por una medalla después de todo eso.
Probablemente estaba siendo un poco… no optimista, pero estaba fantaseando con la idea de que 'oh, el domingo tal vez podría haber ganado', lo cual probablemente todavía era un poco ambicioso, pero creo que simplemente fantasear eso significaba que podría llegar el miércoles y decir, 'bien, bueno, tal vez pueda ganar este'. Nadie sabrá si podría haber ganado o no en la Eurocopa. Pero en realidad puedo decidir ahora. Puedo intentar mostrarles a todos que puedo ganar hoy. Fue un buen momento.
CN: ¿Cómo te sientes con esta temporada en general? ¿Cómo te ha ido y qué tan bien te has sentido respecto a temporadas anteriores?
CENTÍMETRO: Siento lo mismo. Al principio, se sintió… no más difícil que nunca, pero sí más rápido que nunca. Y el verano es muy largo. Desde mi última carrera en febrero hasta mi primera carrera en octubre, suceden muchas cosas. Te pasas todo el verano pensando '¿fue lo correcto?'
La temporada de ciclocross es muy difícil de periodizar porque siempre hay una carrera, y todas son bastante importantes, y es solo ese elenco constante de muchachos en forma, muchachos con problemas, Thibau (Nys) entrando, Van der Poel tal vez llegue más tarde. Está en constante movimiento y elegir un objetivo es realmente complicado.
Lo que es similar al año pasado es que realmente no decidí ser tan bueno en este momento. Simplemente sucedió. Pero cuando llega esa forma, entonces la abordas de manera inteligente. Y creo que hemos hecho un muy buen trabajo en eso en las últimas semanas. Realmente apuntamos a Koppenbergcross, y eso no funcionó del todo físicamente, pero cuando apuntas a algo, sabes que el trabajo se hará realidad en algún momento, y así ha sido en las últimas dos semanas. Y desde Middelkerke, sé que físicamente estoy ahí, técnicamente estoy ahí, tácticamente hay cosas en las que trabajar, y luego simplemente esperas – bueno, para mí fue simplemente esperar hasta que lloviera un poco.
CN: ¿En las cosas fangosas es donde sientes que tienes una gran ventaja…?
CENTÍMETRO: Ayuda. Una vez que las velocidades bajan un poco, y una vez que cada curva es un poco más técnica, las cosas se vuelven un poco más a mi favor. Pero lo bueno de esta temporada ha sido que he sido mucho más competitivo en muchos más tipos de campos diferentes. Cuando estoy en buena forma, no importa cuál sea el campo (si es rápido, si es arenoso o lo que sea), estaré allí o cerca, pero eso significa que cuando hay un campo que realmente me conviene, entonces tengo esa pequeña ventaja extra.
Pero estoy tratando de alejarme de la obsesión con ciertos cursos, porque podrías estar sacrificando una oportunidad en un curso en el que tal vez no hubieras pensado que serías tan bueno. El año pasado, en la Eurocopa, fue un recorrido lleno de arena, completamente seco, súper rápido, 30 km/h, pero estaba luchando por una medalla. Este año, estoy tratando de pensar en ello de una manera diferente.
CN: De cara al futuro, ¿qué más te gustaría sacar de la temporada ahora?
CENTÍMETRO: Quiero decir, hay muchas otras carreras, así que está bien. Quiero mantener la consistencia. Ayer fue un poco atípico en mis resultados: obtuve bastantes cuartos, quintos y sextos, y luego obtuve esta victoria, por lo que estar con la oportunidad de ganar nuevamente sería un objetivo realista, y espero poder mantener esta forma el mayor tiempo posible.
CN: Lo insinuaste antes, pero ¿hay algo que puedas aprovechar ahora en términos de esa mentalidad ganadora? Escuchas de atletas en otros deportes que logran esa gran victoria y algo hace clic y en cierto modo abre las compuertas.
CENTÍMETRO: Mentalmente, un poco de presión ha desaparecido porque les he demostrado a todos y a mí mismo que es posible, y luego sí, también puedo convertir eso en confianza. Es decir, sé cómo ganar, he descubierto cómo ganar en esta carrera, recorrido, día específico… luego el rompecabezas es hacerlo en otro día con competencia diferente, condiciones diferentes, con etapas diferentes.
Como decía, es sólo otra pieza del rompecabezas; ahora existe esta pieza del rompecabezas que dice que puedo ganar, entonces, ¿cómo puedo hacerlo de nuevo? Me tomó como cinco años hacerlo, pero ¿cómo lo hago de nuevo? Estuve charlando con mi entrenador esta mañana y probablemente lo mejor que puedo hacer es no hacer nada. Simplemente hago exactamente lo mismo y sigo como si no hubiera ganado. Logísticamente, el entrenamiento, el sueño, la alimentación, todo eso debe ser tan bueno como lo fue durante los últimos años. Pero en cuanto a la mentalidad, me siento más seguro y eso no puede ser algo malo.
CN: ¿Qué te depara el resto de la temporada en cuanto a tu calendario?
CENTÍMETRO: Necesito decidir si voy a participar en todas las carreras de Superprestige. Eso no estaba en mi calendario, pero ahora estoy liderando la serie en general, así que necesito determinar si me concentro un poco más en eso. Probablemente voy a participar en todos los Mundiales. Todos tienen el mismo rompecabezas. No puedes hacerlo todo, así que tienes que escoger y elegir. Tendré una mejor idea después de este fin de semana.
Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.