Es probable que los dos corran juntos en algunos eventos en 2027.

El año que viene no habrá choque entre Tom Pidcock y Giulio Ciccone en el fortalecido equipo Pinarello-Q36.5, según uno de los directores deportivos del equipo, Gabriele Missaglia.

Desde que se unió al equipo al inicio de la temporada 2025, Pidcock ha sido el líder de facto en casi todas las carreras en las que ha participado. Diez de las 15 victorias en ruta de su carrera se produjeron desde que se mudó de lo que era Ineos Grenadiers, y ganó el Campeonato Mundial de ciclismo de montaña en ambos años.

Después de que Ciccone fuera liberado anticipadamente de su contrato con Lidl-Trek, él y Pidcock unirán fuerzas en el equipo registrado en Suiza. Si bien eso podría darle al equipo opciones en algunas carreras, ambos hombres tienen características similares y un choque de ambiciones podría convertirse en un problema para la dirección del equipo.

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Este año, a menudo se ha visto a los dos hombres juntos en la parte final puntiaguda de las carreras, y ambos son excelentes escaladores que se desempeñan bien en una variedad de otros terrenos y, igualmente, ambos pedalean con agresividad y garbo. Ambos tienen victorias de etapa en el Gran Tour en su palmarés: el italiano ganó la clasificación de montaña tanto en el Giro de Italia como en el Tour de Francia, mientras que Pidcock fue tercero en la Vuelta a Epsaña de 2025.

Aunque sus éxitos se produjeron en carreras diferentes, ambos también ganaron Clásicas de un día, con Pidcock ganando en Strade Bianche y Amstel Gold Race y ganando la Clásica San Sebastián en 2025, entre otras.

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Sin embargo, a pesar de sus similitudes, Missaglia dijo Bici.Pro que siente que tener a ambos hombres en la misma alineación les da oportunidades en la carretera.

“Prefiero tener dos corredores animados, y al menos de primer nivel, en lugar de uno solo”, dijo Missaglia. “Creo que ambos pilotos necesitan ver el lado positivo de la situación. Para mí, y también para ellos, no tener toda la presión sobre un piloto puede ser una ventaja. Compartir las responsabilidades entre los dos, tal vez incluso en la misma carrera, es mejor no sólo en términos de presión sino también tácticamente.

“Al final somos un equipo y trataremos de trabajar como equipo de la mejor manera posible. Quizás algún día favorezcamos a uno o al otro. Veremos qué pasa, pero no veo ningún problema en la convivencia”.

Si bien es posible que los programas de los dos corredores para la temporada 2027 ni siquiera se hayan decidido todavía, y ciertamente aún no se han revelado, es posible que diverjan en algunos momentos del año, mientras que podríamos verlos en algunas de las mismas carreras en otros momentos.

“En parte creo que correrán juntos. Si pienso en la Tirreno-Adriático, tal vez solo Ciccone esté allí, mientras que me gustaría verlos a ambos en la salida de Milán-San Remo. Depende de muchos factores. Pero, repito, todo realmente necesita ser construido, y lo haremos a partir del próximo campo de entrenamiento en España”.

El traslado de Ciccone a Pinarello se produjo después, aunque no necesariamente porque, el equipo Lidl-Trek no pudo defender la maglia rosa cuando tomó el liderato de la carrera en la etapa 4 del Giro de Italia de este año. En lugar de apoyar a Ciccone, el equipo optó por defender el segundo puesto de Jonathan Milan en la clasificación por puntos, que perdió la camiseta después de sólo un día vestido de rosa.

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