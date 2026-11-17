El amigo Philippe Gilbert animó el paso al equipo registrado en Francia.

Unibet Rose Rockets continúa sumando experiencia a su plantilla de 2027 con el fichaje del ex campeón francés Florian Sénéchal. El jugador de 33 años aporta mucha experiencia en los Clásicos, junto con valiosos conocimientos de liderazgo para el velocista Dylan Groenewegen.

Su palmarés incluye seis victorias profesionales, siendo la última el título francés en 2022. Los aspectos más destacados de la carrera de Sénéchal incluyen el sexto lugar en Paris-Roubaix en 2019, el segundo lugar en In Flanders Fields (anteriormente conocido como Gent-Wevelgem) en 2020 y E3 Saxo Classic en 2021, y una victoria de etapa en la Vuelta a España 2021.

El rápido desarrollo del ProTeam registrado en Francia hizo que la perspectiva de unirse fuera particularmente atractiva.

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“Al observar a los Rockets en los últimos años, me ha impresionado lo rápido que han crecido. Pasar de un nuevo equipo a competir en los Monumentos y el Giro de Italia en tan poco tiempo dice mucho sobre la ambición detrás de este proyecto. Me hizo sentir curiosidad por lo que viene después, y estoy emocionado de ser parte de esa historia”, dijo Sénéchal en un comunicado de prensa del equipo.

“El ambiente también fue una gran parte del atractivo. Hay una personalidad en este equipo que se refleja en todo lo que hace”.

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El amigo de Sénéchal, Philippe Gilbert, alentó la medida.

“Me dijo: ¿Qué haces Florian? ¿Paras? ¿Continúas? Le dije que no conocía a Phil”, compartió Sénéchal en un vídeo del equipo.

“El equipo de los Rockets es muy, muy divertido, y lo que hacen en las redes sociales es muy agradable para ti. Es muy divertido y a mucha gente le gusta. Entonces Gilbert dijo que si quieres ir, ve, porque este equipo, también el valor del equipo sube muy alto cada año. Así que tal vez el próximo año, el equipo vuelva a ser más grande. Así que si puedes ser parte de este proyecto, Flo, ve. No eres mayor, tienes 33 años. No es viejo si estás motivado”.

El propietario del equipo, Bas Tietema, interrumpió para añadir: “Eso no es viejo, tenemos a Wout en el equipo, todavía eres como un niño pequeño”.

A principios de este mes, Wout Poels, de 39 años, anunció que continuaría compitiendo en su decimonovena temporada como profesional en 2027 con el equipo.

Sénéchal comenzó su carrera en Cofidis en 2014 antes de unirse a Soudal-Quick Step en 2018. Se unió a Alpecin-Premier Tech este año después de que Arkea-B&B Hotels cerrara.

La medida se produce tras la incorporación del nuevo jefe de carreras, Aike Visbeek, ya que el equipo pretende asegurarse una invitación comodín para el Tour de Francia del próximo año, después de hacer su debut en el Gran Tour en el Giro de Italia de este año.

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