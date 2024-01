‘Creo que los Juegos Olímpicos han sido lo que me ha motivado a volver… Ese es el objetivo’

Después de unos años tumultuosos y desafiantes en los que Audrey Cordon-Ragot se recuperó de un derrame cerebral y sufrió el colapso de dos equipos, la francesa comienza su temporada 2024 en el Tour Down Under con buen ánimo, estable en Human Powered Health y De cara a los Juegos Olímpicos de París en verano.

Cordon Ragot está de vuelta en la carrera después de seis años de ausencia, y la jugadora de 34 años comienza su temporada número 17 en el pelotón con miras al gran objetivo de su temporada en los Juegos Olímpicos de casa en agosto.

En la rueda de prensa previa a la carrera, comparó su situación actual con la de hace un año, cuando “aún dudaba si podría volver a subirme a la moto o no” antes de registrar una serie de buenos resultados.

“Hace un año no estaba tan bien. Todavía dudaba si podría volver a subirme a la moto o no, y cómo estaré”, dijo Cordon Ragot. “Al final, probablemente tuve el mejor comienzo de temporada de mi carrera.

“Ha sido una gran montaña rusa en los últimos años. Obviamente, estoy muy feliz de estar aquí y muy orgulloso. Ahora sólo quiero centrarme en los Juegos Olímpicos.

“Creo que los Juegos Olímpicos han sido lo que me ha motivado a regresar; simplemente estaba pensando en ello, ese es el objetivo. Voy a regresar porque quiero estar en París en la línea de salida. Así que sin eso, No estoy seguro de estar aquí”.

En los últimos años, Cordon Ragot ha sufrido el colapso del proyecto de B&B Hotels a finales de 2022 y luego el mismo escenario con el equipo Zaaf a pocos meses de la temporada 2023.

También sufrió un derrame cerebral que puso en peligro su carrera en vísperas del Campeonato Mundial en Australia a finales de 2022, antes de recuperarse para volver a competir la temporada pasada.

En preparación para este viaje a Australia, entrenó sobre patines en su baño con la calefacción alta, dijo, y señaló que para ella la carrera se trata de prepararse para metas futuras.

“Es mi segunda vez aquí. He estado en Australia antes. Sufrí mucho por el calor. Hacía mucho, mucho calor. Parece que este año será mejor”, dijo Cordon-Ragot.

“Así que, obviamente, no vengo aquí en la mejor forma, pero estaba planeado. Vengo aquí porque también quiero entrenar en el calor. Ya estoy deseando que llegue el verano y los Juegos Olímpicos. Probablemente hará mucho calor en París.

“Para mí, es un bloque muy agradable de entrenamiento cálido, y luego tratar de acercarme a la condición que vamos a tener en el verano. También es muy agradable estar aquí. Me gusta el ambiente, me gusta la carrera. “

Cordon-Ragot indicó que Human Powered Health buscará resultados en su compañera de equipo estadounidense Ruth Edwards en la carrera de tres días, y la joven de 30 años espera replicar su éxito en la general de 2020.

“Me sorprendió un poco estar aquí hoy en la conferencia de prensa porque en realidad no me refiero a la general ni nada parecido”, dijo. “Pero tenemos a Ruth Edwards en el equipo que ganó esta carrera. Ella está lista. Está regresando. Está realmente motivada. Así que estaré ahí para ella tratando de llevarla al podio y simplemente disfrutaré”. las festividades aquí.”

Cordon-Ragot también señaló que, además de que la carrera proporcionará algunos kilómetros con buen clima cálido antes de la temporada europea, significa unos buenos días de carrera lejos del foco de los medios europeos.

“Para ser completamente honesta, no creo que los franceses realmente estén buscando esta carrera, porque está muy lejos de donde estamos”, dijo. “Por el momento, creo que el ciclismo en Francia se trata más de ciclocross. Eso también es bueno porque venimos aquí con menos presión”.

“No tenemos la presión de los periodistas en Francia que intentan ver qué tan en forma estás o cuál es tu forma. Para ser honesto, en Bélgica esperan más los clásicos. Pero esa es también la razón por la que vine aquí, simplemente “Estar tranquilo, tranquilo, entrenar en buenas condiciones y volver a Europa y empezar mi verdadera temporada”.

