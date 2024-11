Cuando una bicicleta no necesita moverse, la configuración óptima puede ser tremendamente diferente

Finalmente se está asentando el polvo en el cuarto Campeonato Mundial de Ciclismo Esports de la UCI, el evento presencial inaugural organizado por MyWhoosh en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

El evento en vivo tuvo lugar en el ADNEC Marina Hall, donde lo único más poderoso que los corredores en el escenario fue el increíble aire acondicionado, que mantuvo la sala a una temperatura constante de 16ºC a pesar de las temperaturas exteriores de más de 30ºC.

ciclismonoticias estuvo en el terreno del evento y tuvimos privilegios detrás de escena, con acceso a los corredores, sus bicicletas, los organizadores y la operación de estilo militar que reunió a 42 atletas de todo el mundo, creó 22 pistas cubiertas estaciones ciclistas y transmitió en vivo dos Campeonatos Mundiales al mundo.

Se ha escrito mucho sobre los corredores, incluida la victoria redentora de Mary Kate Mccarthy, cómo las piernas WorldTour de Jason Osborne lo impulsaron a estar una liga por encima de la competencia y cómo el finlandés Kasper Borremans, de 18 años, se llevó el bronce en apenas su segunda eRace.

Para concluir nuestra cobertura del evento, esta función ignorará a los ciclistas y, en cambio, se centrará en las bicicletas, que eran una combinación ecléctica de máquinas, con todo, desde bicicletas de carrera de nivel WorldTour hasta bicicletas franken ensambladas.

Algunas estaban muy optimizadas, otras no tanto, pero cuando una bicicleta no necesita moverse, el proceso de preparación para un Campeonato Mundial es completamente diferente al enfoque de “la aerodinámica lo es todo” que persigue la mayoría de los ciclistas. Algunos incluso tenían neumáticos pinchados.

¿Cómo se prepara una bicicleta que no necesita ser aerodinámica, no necesita ser liviana y ni siquiera necesita una rueda trasera?

Los siguientes trucos tecnológicos deberían responder a la pregunta, todos los cuales se encontraron en el escenario del Campeonato Mundial de Ciclismo Esports impulsado por MyWhoosh.

1. Cadenas enceradas, rodamientos cerámicos y poleas de gran tamaño.

Cuando la bicicleta no necesita moverse, las leyes físicas habituales que se aplican a la optimización tecnológica no se aplican en el mismo orden de prioridad. Para las bicicletas normales, la aerodinámica es el mayor factor que retarda la velocidad, seguida del peso, pero aquí ninguno de ellos importa ni un gramo.

En cambio, el factor más importante en la eficiencia con la que se transfiere la potencia de los pedales a la carretera virtual es la eficiencia de la transmisión.

Cuanto mayor sea la resistencia entre los pedales y el entrenador inteligente, más lento irá el ciclista virtual para obtener el mismo aporte de energía. Por lo tanto, los cojinetes de cerámica eran comunes, al igual que las cadenas enceradas. Muchos atletas también agregaron una polea de gran tamaño a su configuración.

2. Rigidez y transferencia de potencia, incluidas las correas para los dedos de los pies en bicicletas de pista

La rigidez es otro factor importante. Cuanto más rígido sea el cuadro, menos se flexionará bajo carga y, por lo tanto, más potencia de los pedales llegará al entrenador inteligente.

Esta no es exactamente un área que puedas hackear, per se. La rigidez de su cuadro es la que es, y aunque vimos un par de bicicletas aerodinámicas rígidas en uso, como la Cannondale SystemSix, e incluso una bicicleta de contrarreloj, descubrimos que la mayoría de las bicicletas eran bicicletas de carretera estándar. No creemos que ningún ciclista esté tan loco como para verter hormigón en su cuadro para hacerlo más rígido.

El estadounidense Zach Nehr, que quedó tercero en la prueba de velocidad, usó correas sobre los dedos como las que usan los velocistas en pista.

Sin embargo, sí vimos al estadounidense Zach Nehr usando un juego de correas para los dedos de los pies de una bicicleta de pista en sus pedales. Conocido por mejorar la transferencia de potencia al bloquear los pies con más fuerza en los pedales, estos probablemente habrían ayudado durante el sprint de la primera ronda.

3. Sillines cómodos

Si bien un sillín cómodo es un accesorio esencial en cualquier bicicleta, esto sólo es exagerado en una bicicleta que está fijada en una posición. Como resultado, los sillines impresos en 3D eran algo común y también se vieron sillines de contrarreloj extra acolchados.

En muchos casos, encontramos bicicletas obsoletas o económicas calzadas con sillines que excedían las £ 300 / $ 350 en precio minorista, lo que sugiere que los ciclistas habían centrado su presupuesto en trucos para mejorar la comodidad.

4. Posiciones de conducción relajadas

Cuando la aerodinámica no importa, la altura del área frontal tampoco importa y, como resultado, muchos ciclistas utilizaban espaciadores máximos debajo de la potencia o potencias en ángulo volteadas hacia arriba para agregar altura en el manillar.

En las bicicletas de carretera normales, los ciclistas suelen elegir una posición más baja y más larga para hacerse más pequeños y, por tanto, más aerodinámicos. En ocasiones, esto se compensa con la capacidad de apagar la energía o tomar oxígeno. Sin embargo, elimine la aerodinámica de la ecuación y los ciclistas podrán sentarse tan erguidos como quieran y, en última instancia, abriendo el pecho y los pulmones para dejar entrar más aire. Es probable que la diferencia que esto suponga dependa de cada ciclista, pero en un deporte en el que los manillares son cada vez más estrechos, es probable que los deportes electrónicos vayan en sentido contrario.

5. Mantras motivacionales

No importa el deporte, la motivación es clave. A menudo vemos mascotas o mantras motivadores pegados a la potencia de las bicicletas de los ciclistas del WorldTour, como el Hulk en miniatura en la parte delantera de la bicicleta de Tadej Pogačar.

En la bicicleta de Kathrin Fuhrer, encontramos esta nota escrita a mano que dice: “¡Si me duele, los está matando! El dolor fluye. Abrázalo. ¡Bailemos!” Claramente funcionó, ya que Fuhrer se llevó a casa el bronce en la carrera femenina.

En cierto modo, resalta los aspectos positivos de tener el campeonato mundial como un evento presencial. Con todos los ciclistas juntos en el escenario, hombro con hombro, pudieron ver el dolor que sus esfuerzos se estaban causando unos a otros de una manera que es imposible de entender cuando se viaja en casa, en el garaje o en la sala de estar.

6. Esta construcción salvaje

Dejando lo que creo que es mejor para el final: esta es posiblemente la construcción de interior más específica de todas las bicicletas del evento.

El cuadro es una bicicleta de grava con freno de disco Allebike MB31, pero no queda mucho de la construcción original. La horquilla delantera ha sido reemplazada por una horquilla de carretera con freno de llanta, pero no hay frenos delanteros ni traseros instalados.

Cuando se fotografió, la bicicleta estaba calzada con una rueda de grava y un neumático en la parte trasera, pero una rueda y un neumático de carretera en la parte delantera. El plato 1x también se ha sustituido por un plato más grande.

Lo más intrigante es que el propietario, el sueco Johan Noren, ha instalado un grupo Shimano Di2, presumiblemente por los cambios más rápidos que ofrece. Pero parece que el cuadro no acepta la batería interna para el grupo y, como tal, se ha atado con cremallera a la parte trasera del tubo del sillín. A continuación, los cables se conducen externamente hasta el desviador trasero.

No sabemos si esta construcción fue diseñada específicamente para una optimización interior mejorada o para un simple improvisado de piezas, pero nunca verías algo tan salvaje en la carretera.

Hubo una gran multitud en la final en vivo.

El futuro de los deportes electrónicos de ciclismo

Según Matt Smithson, director sénior de deportes electrónicos y eventos de MyWhoosh, “no ve cómo avanzaremos teniendo esto en casa”. Se refiere al carácter presencial de los campeonatos del mundo, un evento que él y su equipo han trabajado incansablemente para llevar a cabo.

No se puede negar que los deportes electrónicos de ciclismo han tenido su encuentro con un tipo diferente de piratería tecnológica: aquellos en los que la manipulación de datos ha sido el objetivo y la intención maliciosa la motivación. El competidor de MyWhoosh, Zwift, se ha visto obligado a suspender usuarios en múltiples ocasiones y una Se transmitió un truco para alterar el peso. apenas unos días antes del mundo de deportes electrónicos de 2022. El mes pasado, a la recién coronada campeona mundial Mary Kate Mccarthy se le anuló su resultado debido a un “mal funcionamiento del hardware”, pero tener el evento en persona elimina cualquier duda sobre la credibilidad de los corredores.

Todos los entrenadores y computadoras inteligentes fueron configurados por el personal de MyWhoosh, las bicicletas se entregaron 24 horas antes del evento y los ciclistas fueron sometidos a pruebas antidopaje antes de la carrera.

Por supuesto, la accesibilidad del ciclismo indoor se mantendrá. A Smithson todavía le gustan “los caminos de clasificación y la accesibilidad del ciclismo virtual siendo en casa, y el camino para llegar a la final es ese. Creo que así debería ser siempre”.

Luego vuelve a centrarse en los eventos del Campeonato Mundial en vivo y en persona y dice: “Creo que este es el espectáculo que todo el mundo quiere ver”.

¿Un futuro de tecnología de ciclismo específica para interiores?

Cuando está en juego un título de Campeonato Mundial y un gran premio en metálico, siempre habrá atletas que intentarán optimizar su equipo para obtener la mayor ganancia y la máxima oportunidad de ganar.

Y a medida que los deportes electrónicos continúan legitimándose como deporte, solo podemos esperar ver más y más trucos tecnológicos y bicicletas cada vez más especializadas en la nueva actividad.

Aparte de recurrir a una bicicleta inteligente, lo cual no estaría permitido en un evento con entrenadores estandarizados, así es como optimizaríamos una bicicleta de interior.

Primero, compraríamos el cuadro de bicicleta de contrarreloj más rígido que pudiéramos encontrar en el tamaño más pequeño que pudiéramos. Los cuadros de contrarreloj generalmente están diseñados para una máxima transferencia de potencia, por lo que probablemente sean más rígidos que la mayoría de las bicicletas de carretera, pero una bicicleta de carretera aerodinámica no estaría descartada. Un cuadro más pequeño con vainas más cortas debería ofrecer un ligero aumento en la rigidez entre el eje de pedalier y el cassette y, por lo tanto, ayudar a aumentar la cantidad de potencia que llega al rodillo inteligente.

Le colocaríamos un plato tan grande como pudiéramos y luego lo compensaríamos con un casete grande y un sistema de polea de gran tamaño. Esto debería ayudar a reducir la fricción en la articulación de la cadena. Lo combinaríamos con una cadena encerada y rodamientos cerámicos para reducir la fricción tanto como sea posible.

Agregaríamos las correas para los dedos de los pies de las bicicletas de pista empleadas por Nehr, un sillín cómodo y un manillar elevador que eleva la altura de la pila a una posición vertical y muy relajada. No tiene mucho sentido modificar una bicicleta para maximizar la entrada de energía si, después de todo, te coloca en una posición en la que no puedes mantener la misma producción.

También usaríamos manillares anchos para abrir el cofre y evitar cualquier entrada de aire restringida. Nos gustaría que fueran rígidas, por lo que cualquier torsión en las barras ayuda a aumentar la potencia en lugar de simplemente flexionar la bicicleta.

Finalmente, agregaríamos palancas de cambio satélite que nos permitan cambiar fácilmente desde todas las posiciones de las manos.