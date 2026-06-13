El ciclista de Lidl-Trek dice que sus victorias en 12 meses en importantes carreras por etapas europeas de una semana definen su carrera como campeón profesional de ruta de EE. UU.

La camiseta de barras y estrellas parece ser una capa de Superman para la campeona nacional profesional de ruta de EE. UU. Quinn Simmons, con el ciclista de Lidl-Trek superando a un grupo disidente para ganar una emocionante etapa 4 en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

El triunfo del miércoles fue significativo desde muchos ángulos para el ciclista estadounidense de 25 años, incluida una rara exhibición de aprovechar su velocidad para una victoria en el sprint que puso fin a una sequía de un año. También fue una demostración total que pensó que le permitiría ganar un lugar en la lista del Lidl-Trek para el Tour de Francia por cuarta vez.

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