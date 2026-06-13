El ciclista de Lidl-Trek dice que sus victorias en 12 meses en importantes carreras por etapas europeas de una semana definen su carrera como campeón profesional de ruta de EE. UU.

La camiseta de barras y estrellas parece ser una capa de Superman para la campeona nacional profesional de ruta de EE. UU. Quinn Simmons, con el ciclista de Lidl-Trek superando a un grupo disidente para ganar una emocionante etapa 4 en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

El triunfo del miércoles fue significativo desde muchos ángulos para el ciclista estadounidense de 25 años, incluida una rara exhibición de aprovechar su velocidad para una victoria en el sprint que puso fin a una sequía de un año. También fue una demostración total que pensó que le permitiría ganar un lugar en la lista del Lidl-Trek para el Tour de Francia por cuarta vez.

“Estoy muy orgulloso de correr con esta camiseta y luego también correr para este equipo. Quiero decir, enarbolar esta bandera en Europa, es hermoso para mí. Pregúntenles a estos muchachos (con Lidl-Trek), pero creo que obtuve mi boleto (para el Tour) “, dijo Simmons al final. Eurodeporte, CiclismoProNet y otros medios.

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“Se ha quitado algo de peso. Ha pasado un año desde que puse mis manos en el aire (en el Tour de Suiza), así que es bastante especial. Siempre, no importa lo que haga, creo que la victoria en Suiza será la más importante de mi carrera, para mí personalmente, pero por supuesto tengo una etapa del Dauphiné. Creo que si no hago nada más el resto de la temporada, he tenido una buena temporada ahora.

“Tengo las dos carreras por etapas más importantes de una semana, tengo una etapa en cada una, ambas con la camiseta nacional, eso es muy especial para mí”, dijo sobre su victoria hace 12 meses en el Tour de Suiza, tres semanas después de que ganara el título profesional de ruta de EE. UU.

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Su victoria en Suiza también fue de la escapada de ese día, pero atacó en solitario a 20 km del final para conseguir la victoria.

La victoria, un año después, en la etapa del miércoles del Tour Auvergne-Rhône-Alpes (anteriormente Critérium du Dauphiné), vio al agresivo ciclista estadounidense escapar a unos 100 km del final con otros dos, Jordan Jegat (TotalEnergies) y Andreas Kron (Uno-X Mobility), y una docena de kilómetros más tarde se reunió un grupo unido de 12. Su diferencia nunca superó los dos minutos y Simmons no estaba seguro de sobrevivir, incluso con los ocho corredores restantes llevando velocidad por delante del último pelotón en la recta hacia la línea.

“Para ser honesto, cuando solo teníamos un minuto y medio con 70 km para el final, no lo creía. Quería un día duro por delante para prepararme para lo que viene después, así que simplemente ve y comprométete al máximo”, dijo sobre la supervivencia de la escapada.

“Con 8 km para el final, me esforcé un poco en una de las rotondas, solo para darle algo de velocidad al grupo y decirles a todos, 'hola chicos, ahora es el momento de comprometerse'. Tuvimos 20 segundos con 8 km (para el final), pero con viento de cola, creo que demostramos que es suficiente.

“Y nunca antes había ganado un sprint, así que eso es genial. No soy muy ágil, pero durante 30 segundos, no hay muchos muchachos que me rodeen”.

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Los últimos 15 kilómetros de la etapa 4 hacia Montrond-les-Bains fueron similares a un recorrido grupal semanal que realiza en invierno en Arizona, llamado Shootout. Simplemente se imaginó a sí mismo en la misma situación.

“Entonces, en mi cabeza, me dije a mí mismo que estaba en un sprint de tiroteo y lo logré. Es una locura cómo el final de hoy fue casi exactamente la misma sensación. Vine directamente de Estados Unidos (a Francia), y cada vez que vengo de casa, monto a un nivel realmente alto. Sé cómo prepararme para las carreras más importantes”.

Junio ​​parece ser el mes de la prueba de fuego para Simmons. Ganó su primer campeonato estadounidense Pro en ruta en 2023. Después de reveses con caídas en 2024, recuperó el título nacional en ruta en 2025. Antes de que cierre este mes de junio, regresa a Estados Unidos para defender el campeonato, luego aspira a “el mayor sueño” de ganar el Tour de Francia en julio, un recorrido que tendrá varias opciones a su gusto.

“Primero voy a casa para los Nacionales, así que realmente me gustaría traer esta camiseta de vuelta, y luego podremos hablar por el Tour. Ese es el mayor sueño”, dijo.

“Nunca se sabe cuándo será tu última oportunidad de ganar con la camiseta nacional. Tienes que recuperarla cada año”.