El ecuatoriano está prácticamente seguro de quedar entre los cinco primeros el domingo en Madrid

Puede que Richard Carapaz no acabe en el podio final de la Vuelta a España el domingo, pero a juzgar por sus emotivas palabras en la cumbre de la última etapa de montaña de la carrera el sábado, para el corredor del EF Education-EasyPost, la posición en la general no importa demasiado. De hecho, ya considera que la Vuelta de 2024 será un punto de inflexión enormemente positivo en su carrera.

Como explicó el corredor de 31 años a los periodistas después de la meta en Picón Blanco, donde un cuarto puesto prácticamente confirmó su cuarto puesto en la general en Madrid el domingo, su lucha contra los otros aspirantes a la general durante las tres semanas de la Vuelta 2024 significó que podía decir con seguridad que sus actuaciones en la general estaban de nuevo en marcha.

Hasta el Giro de Italia de 2022, Carapaz logró una serie constante de primeros puestos en las Grandes Vueltas. Un segundo puesto en la general en Italia ese año fue precedido por un tercer puesto en el Tour de Francia de 2021, un segundo puesto en la Vuelta a España de 2020, una victoria general en el Giro de 2019 y un cuarto puesto en la misma carrera en 2018.

Sin embargo, desde entonces, en cuanto a la clasificación general, Carapaz ha tenido un período mucho más irregular, con un importante accidente y una fractura de rodilla en el primer día del Tour de Francia 2023 que arruinaron por completo la carrera de ese año.

“Me siento muy emocionado, creo que estar aquí con los mejores es un gran paso para mí, sobre todo me he reencontrado a mí mismo”, dijo a los periodistas Carapaz, actualmente cuarto a 3:00 del líder de la carrera, Primoz Roglič.

“Tuve un par de años muy malos en los que no pude luchar por la general, así que este año estar ahí arriba en la Vuelta es muy especial para mí. Creo que he vuelto”.

Pese a todas sus reservas, Carapaz ha tenido un Tour de Francia de gran éxito en los libros de todos los tiempos este verano. Vistió el maillot amarillo durante un día en la primera semana en Turín -y en el proceso completó su 'conjunto' de líderes del Grand Tour- y luego añadió una victoria de etapa en el Tour de Francia a las que ya había conseguido en el Giro y la Vuelta. Sin embargo, en la batalla general por el amarillo este julio, tuvo problemas.

Afortunadamente para Carapaz, su cuarto puesto en la Vuelta, conseguido en parte gracias a una escapada en solitario espectacularmente valiente de 90 kilómetros por Sierra Nevada en la etapa 9, significa que su período de malos resultados en la clasificación general ha terminado.

Ese regreso a la consistencia también aseguró que Carapaz todavía estuviera con muchas ganas de luchar cuando llegó a la etapa 20 de la Vuelta, siguiendo rápidamente los movimientos de los otros aspirantes a la general en el Picón Blanco y finalmente cruzando la línea justo detrás de Enric Mas (Movistar) y Roglič.

“Ha sido una etapa muy dura, Soudal-QuickStep ha hecho un gran esfuerzo durante todo el recorrido”, confirma. “Pero a estas alturas todo el mundo tenía los niveles de energía muy bajos y yo me he centrado en mí mismo y en hacer mi propia carrera, y he salido muy contento”.

En una jornada con nada menos que siete puertos categorizados, cerca de la cima del Portillo de la Lunada, de categoría 1, los comentaristas de televisión se apresuraron a señalar que el compañero de equipo de Carapaz, James Shaw, se había alejado del grupo de la clasificación general. Se preguntaron si EF estaba preparando una maniobra de largo alcance al estilo Sierra Nevada por parte de Carapaz. Sin embargo, negó que ese fuera el caso.

“No, sólo queríamos presionar al grupo para intentar llegar primeros en el descenso, pero todos los equipos hicieron lo mismo”, explicó Carapaz. “Así que no funcionó”.

Sin embargo, a pesar de una exhibición más moderada de lo habitual del siempre inquieto corredor ecuatoriano en la etapa 20 – y no fue el único en eso – Carapaz cruzó la meta con su cuarto lugar en el bolsillo y, sobre todo, la sensación de que ahora podía enfrentar su futuro como corredor de la general con un optimismo considerablemente renovado.

“Sé que tengo mucho trabajo por hacer y mucho por lo que luchar, muchos sueños por cumplir, así que me siento muy feliz. Ciertamente no me siento derrotado”, concluyó Carapaz.

“Seguiré luchando, empezando por el gran día (la contrarreloj de la etapa 21) mañana en Madrid, y luego veré qué puedo hacer (en Grandes Vueltas) el año que viene”.