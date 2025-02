Lidl-Trek ingresa a la carrera mundial femenina con la mano llena mientras intentan romperse hasta el primer paso en Geelong por primera vez

No hay duda de que Lidl-Trek es una vez más uno de los equipos clave para ver en la carrera femenina de Cadel Evans Great Ocean Road, mientras buscan esa primera victoria en la carrera mundial de mujeres de un día con una mano llena con una emocionante nueva tarjeta agregada a la mezcla en 2025, Niamh Fisher-Black.

El piloto de Nueva Zelanda aún no ha corrido el evento, lo más cercano que tiene a un evento mundial de un día en casa, en gran parte porque ha pasado los últimos cuatro años con SD Worx, un equipo que no se aventura con el Australian WorldTour Openers en enero.

El turno de Fisher-Black a Lidl-Trek ha abierto la puerta a las carreras de verano australianas y el jinete ahora espera con ansias su primera oportunidad de asumir el evento de 142.4 km que se extiende de Geelong a través de la costa y hasta el rollo antes de abordar el Creve pero empinada subida de Challambra Crescent dos veces en el circuito final de Geelong.

“Solo he visto en la televisión, pero he visto la forma en que ha corrido: son colinas empinadas y contundentes, que normalmente realmente me gusta y debería adaptarse a mí”, dijo Fisher-Black. My Bike en Adelaide la semana pasada después de correr la gira de Santos.

Es el tipo de terreno en el que ciertamente ha entregado muchas pruebas de su destreza, desde podios de Giro d'TiTalia Stage hasta una victoria en la etapa del Tour de Suisse y el primer título de la carretera mundial femenina de U23 en Wollongong en 2023.

Fisher-Black está llegando al evento de un recorrido bajo el cual no necesariamente cumplió con todas las esperanzas de los equipos, pero ciertamente no fue un período de carreras sin algunos espectáculos de fuerza: Fisher-Black terminó 12º en general, mientras que Amanda Spratt fue séptima .

“Seguro, me perdí algunas piernas de la carrera en esta época del año, pero ahora tengo el (recorrido bajo) en el banco”, dijo Fisher-Black, quien también ha agregado desde entonces el domingo. El clásico de Surf Coast Classed de 1.1 del miércoles.

“Podemos ver si podemos abrir algo, pero creo que también es una carrera muy táctica, y tengo un buen equipo detrás de mí”.

Fisher-Black competirá junto con manos experimentadas en el evento como Lauretta Hanson y Spratt, quien no solo es una fuente de conocimiento sino también una tarjeta alternativa. El jugador de 37 años que ganó la carrera en 2016, mientras que las carreras con el equipo australiano ahora llamado Liv-Alula-Jayco, también han estado en el podio en sus últimos tres aperturas, además ha puesto evidencia clara de su forma en exhibición en la gira Down Down. Bajo. Agregue a eso el equipo también ha recibido un impulso de la victoria de sprint de Clara Copponi en el clásico de un día de One Day Women's Schwalbe Women.

Eso significa que si bien la carrera femenina de Cadel Evans Great Ocean Road a menudo arroja resultados impredecibles, con la ganadora sorpresa del año pasado como Rosita Reijnhout (Visma-arrendar una bicicleta), dado que hay terreno que se adapta, un equipo poderoso y más piernas de carreras en el Día Fisher-Black se dirige hacia la carrera con todas las razones para esperar.

“Estoy emocionado por ello, también optimista”, concluyó Fisher-Black.