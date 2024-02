El belga ocupa el décimo puesto tras igualar a Van Aert en una fuga clave

Arnaud De Lie tuvo que conformarse con el décimo puesto al final de Omloop Het Nieuwsblad, pero el ciclista de Lotto-Dstny se animará durante el resto de la primavera con su actuación contra el poder colectivo de Visma-Lease A Bike.

Aunque Jan Tratnik finalmente consiguió la victoria en Meerbeke, la carrera no transcurrió enteramente según el plan de Visma-Lease A Bike, y De Lie consideró que él y Toms Skuijsn (Lidl-Trek) habían sido los más fuertes en la jugada clave de seis hombres. que se formó dentro de los últimos 50 km.

Como era de esperar, el equipo de Wout van Aert tomó el control de la carrera temprano, dividiendo el pelotón cuando aún quedaban 130 kilómetros por recorrer. De Lie era consciente del peligro que había allí y más tarde formó parte de la jugada aparentemente decisiva de seis hombres que pasó por encima de Wolvenberg.

De Lie se unió a Skuijns y Tom Pidcock (Ineos) en la escapada, pero también tenía a tres ciclistas de Visma-Lease A Bike como compañía: Van Aert, Matteo Jorgenson y el campeón europeo Christophe Laporte.

Ese trío buscó superar a sus compañeros de fuga atacando por turnos en el rodaje y enviaron a Jorgenson a la carretera con 21 km restantes, pero el movimiento anticipado de Van Aert en el Muur van Geraardsbergen nunca se materializó.

En cambio, la carrera volvió a la normalidad en la subida final del Bosberg, con el eventual ganador Jan Tratnik (Visma-Lease A Bike) y Nils Politt (UAE Team Emirates) escapándose a 9 km del final. Van Aert ganó el sprint masivo por el último lugar en el podio, mientras que De Lie llegó a casa en décimo lugar.

“Me sentí muy bien”, dijo De Lie. RTBF después. “Estábamos con tres corredores de Visma, pero creo que ellos también nos tenían miedo. Si tienes tres corredores y sabes que puedes ganar, no atacas, simplemente cabalgas. Al final, fue Tratnik quien ganó, pero jugaron al póquer.

“Francamente, Skuijns y yo éramos quizás los dos corredores más fuertes, pero jugar contra tres de ellos fue difícil de todos modos. No todos podemos ser Ian Stannard, quien pudo hacer eso hace una década (en 2015 contra QuickStep – ed.) Pero estoy muy contento con mi forma. Todo el mundo pensaba que iba mal pero hoy demostré que iba bien”.

De Lie quedó segundo en Omloop Het Nieuwsblad hace un año y tiene ambiciones claras para esta primavera, pero se ha mostrado relativamente moderado en sus tres salidas de un día hasta el momento en 2024.

Sin embargo, no perdió el ritmo en el primer día de la temporada belga, haciendo la primera división, uniéndose a la fuga con Van Aert y otros y luego liderando a los favoritos en el Muur. Más tarde confesó que pudo haber sido demasiado generoso en sus esfuerzos por marcar el ritmo en el primer split.

“Estuve con Jasper De Buyst y montamos un poco, pero creo que fuimos demasiado amables, no deberíamos haber montado”, dijo De Lie sobre su colaboración con Visma, Lidl-Trek e Ineos.

“Tienen tres veces nuestro presupuesto, depende de ellos viajar. Lo sabremos para la próxima vez. A veces necesitaremos jugar al póquer un poco más”.

De Lie añadió que Van Aert estaba interesado en una mayor colaboración de sus compañeros de fuga en la final a pesar de la ventaja numérica de Visma.

“Fue complicado jugar tácticamente contra ese grupo”, dijo. “Wout van Aert me dijo que montara, pero eso me hace reír. Estoy allí con tres Vismas, voy a montar y luego me dejarán engañar… Al final, nos atraparon de todos modos.

“Hay que jugar bien, pero he visto que soy el más fuerte en las subidas de los últimos 30 km, lo que es tranquilizador para lo que viene, para Le Samyn y sobre todo para la París-Niza, donde hay algunas etapas bonitas para a mí.”