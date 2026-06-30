El italiano sufrió una fuerte caída en el Campeonato Nacional

El martes por la mañana hubo buenas noticias para Jonas Vingegaard, ya que se confirmó que su compañero de equipo Edoardo Affini había recibido el visto bueno para comenzar el Tour de Francia, después de que una grave caída el jueves generó dudas sobre su participación.

Affini se estrelló fuertemente durante la contrarreloj del Campeonato Nacional la semana pasada, aparentemente chocando con una barandilla a alta velocidad en un descenso al principio de su esfuerzo.

Visma-Lease a Bike dijo la semana pasada que su condición sería monitoreada, pero no dio información actualizada sobre la naturaleza de la lesión, aparte de que no tenía fracturas. Hubo rumores en los medios italianos de que había sufrido graves laceraciones, y la prensa holandesa informó durante el fin de semana que otros corredores de Visma habían sido puestos en espera para comenzar el Tour, en caso de que Affini no pudiera hacerlo.

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Sin embargo, en una breve actualización el martes por la mañana, Visma confirmó que “recibió luz verde para viajar a Barcelona y comenzar el Tour de Francia 2026 como estaba previsto”.

La carrera comienza el sábado con una contrarreloj por equipos en el centro de la ciudad, donde Affini será uno de los principales motores de su esfuerzo mientras Visma persigue el mejor resultado posible en el día inaugural.

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Pero más allá de la crono, Affini es una parte importante de la alineación de Visma para toda la carrera, y el hecho de que pueda largar el sábado será un alivio después de que el equipo de apoyo de Vingegaard ya haya sufrido un duro golpe con la pérdida de Christophe Laporte y Wout van Aert.

Además de Affini, Vingegaard contará en Francia con el apoyo de Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Davide Piganzoli, Bruno Armirail, Victor Campenaerts y Per Strand Hagenes.

Se espera que la mayoría de los equipos lleguen a Barcelona el martes para comenzar sus preparativos finales para la Grand Départ.