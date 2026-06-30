El italiano sufrió una fuerte caída en el Campeonato Nacional

El martes por la mañana hubo buenas noticias para Jonas Vingegaard, ya que se confirmó que su compañero de equipo Edoardo Affini había recibido el visto bueno para comenzar el Tour de Francia, después de que una grave caída el jueves generó dudas sobre su participación.

Affini se estrelló fuertemente durante la contrarreloj del Campeonato Nacional la semana pasada, aparentemente chocando con una barandilla a alta velocidad en un descenso al principio de su esfuerzo.

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