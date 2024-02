El nuevo Ekar me tiene bastante confundido, pero es sintomático de una tendencia más amplia.

Con el lanzamiento de un nuevo grupo Ekar de Campagnolo, un grupo de aleación de 1.500 € accionado por cable, una vez más me pregunto hacia dónde se dirige la marca. La dirección general de Campagnolo ha sido errática en los últimos años. Ahora no hay presencia en WorldTour para la que alguna vez fue la marca de componentes con más historia y, además de este nuevo Ekar (cuya asequibilidad está en debate), la mayor parte de los nuevos lanzamientos de la marca de componentes italiana se han producido en el mismísimo gama alta.

En palabras de Davide Campagnolo, nieto del fundador Tullio, su objetivo es convertirse en una marca de “lujo deportivo”, lo cual está bien como modelo de negocio, pero en mi opinión tiene mucho más sentido para Gucci, donde las prendas de alta costura desfilan en las pasarelas. vende cinturones y bolsos en la calle principal que componentes para bicicletas.

Seguir con el cambio por cable en un grupo a este precio me parece una decisión muy extraña.

El nuevo Ekar me confunde

Si estás buscando un grupo gravel nuevo, ¿por qué gastarías 1.500 € en esta nueva versión de Ekar, cuando podrías gastar 200 € menos y conseguir SRAM Apex XPLR? Por 200 € menos, obtienes cambio inalámbrico y un medidor de potencia. ¿Qué estás sacrificando? Ekar viene con una gama más amplia de opciones de platos, claro, pero los casetes SRAM, aunque solo 12 velocidades en lugar de 13, ofrecen una gama de marchas más amplia.

Tomando los extremos de las posibilidades de platos grandes y pequeños, Ekar puede ofrecerle 24-105 pulgadas de engranaje, lo que sin duda es un rango sólido. Apex XPLR solo puede ofrecer 25-100, pero usa el dinero que ahorras y cambia la parte trasera por una configuración Eagle y puedes bajar hasta 21. Tienes una posibilidad de gama alta ligeramente más baja, pero en términos de pendiente pronunciada. escalada, capacidad de giro, SRAM se lleva la palma.

Claro, 13 piñones te brindan más opciones en una sola configuración, pero si quieres más opciones, entonces Shimano está ahí enarbolando la bandera del doblete y lo hace con aplomo. En mi opinión, 2x GRX sigue siendo el estándar de oro para los grupos de gravel.

En comparación con sus competidores, es difícil de vender, pero, curiosamente, en comparación con la versión anterior de carbono del Ekar, también es difícil de justificar. Los precios de venta no son representativos, pero dado que actualmente puedes adquirir un grupo Ekar de carbono por menos de £ 900, ¿por qué optarías por la configuración más pesada?

Quizás esté en camino un nuevo Ekar de carbono con cambio eléctrico para diferenciarlo del grupo Ekar GT.

¿Nos corresponde un nuevo Ekar de carbono?

El hecho de que el Ekar original no fuera electrónico desde el principio era digno de mención, pero no era espeluznante en ese momento. Ahora, sin embargo, la falta de cambios electrónicos lo hace parecer obsoleto. El hecho de que el nuevo Ekar tenga un precio similar al de la oferta actual, combinado con el precio de £ 4,500 del nuevo SuperRecord EPS me hace sospechar que hay un nuevo Ekar EPS en preparación para el futuro cercano, con un precio intermedio, más alto. que el conjunto de carbono actual.

Esto se ve reforzado aún más como teoría por la falta de diferenciación entre los grupos Ekar de carbono y de aleación que tenemos ahora. La única diferencia sustancial es el material, además de algunas opciones de plato y casete, por lo que es necesario que haya un punto de diferencia mayor en la gama.

Si bien el último equipo que utilizó Campagnolo en la gira mundial fue AG2R-Citroen, la sentencia de muerte para mí llegó cuando los Emiratos Árabes Unidos, usuarios de bicicletas Colnago desde hace mucho tiempo, cambiaron a Shimano.

Lujo deportivo y presencia WorldTour

Campagnolo solía ser el nombre en componentes de bicicletas de carreras. Poco a poco su presencia en el máximo nivel de las carreras ha ido disminuyendo. El año pasado un solo equipo, AG2R-Citroën, utilizaba componentes italianos y para 2024 no hay ninguno.

La propia Campagnolo ha hablado de su deseo de convertirse en una marca de ‘lujo deportivo’. Las marcas de lujo como Gucci, Versace y Prada tienden a operar con un modelo claro de producir productos de alta costura de lujo inalcanzables para la pasarela (en este caso, Super Record EPS), lo que incentiva a los clientes a comprar la marca con un precio más bajo. elementos puntuales; un cinturón Gucci, gafas de sol Prada, jeans Armani.

El problema es que el ciclismo no está de moda y, por lo que he visto últimamente en bicicletas de alta gama, Campagnolo no es la tendencia del momento.

En un ejemplo revelador, Colnago lanzó recientemente algunos colores nuevos para su colección C68 ‘Made in Italy’ y optó por una construcción Dura-Ace completa para las tomas de medios. ¿Quieren los clientes un grupo “de lujo” o preferirían comprar una marca que tiene un historial probado en el nivel más alto de las carreras? El hecho de que la marca aparentemente no haya puesto ningún esfuerzo en actualizar sus grupos de nivel medio y bajo (como un grupo Campagnolo de nivel bajo), como Centaur y Potenza, también parece que el lujo deportivo simplemente no está funcionando. . Gente no poder comprar en el extremo inferior, incluso si quisieran, porque los componentes no han seguido el ritmo de las tendencias modernas.

Tal vez sea el precio de £ 4,5 mil por un grupo lo que me hace pensar que Campagnolo ha perdido un poco la cabeza, pero parece innecesariamente inalcanzable. Ya detesto un poco que los componentes de una bicicleta estén empaquetados de forma lujosa (¿te imaginas una correa de distribución para tu motor empaquetada como un iPhone?), y tal vez sea simplemente que Campagnolo no es para mí Ya no, pero solía serlo.

¿Alguien puede recordar haber visto a Potenza en persona?

Atrás quedó Athena, el único grupo Campagnolo que he tenido. En aquel entonces, Campagnolo era tan deseable que logré vender todo el grupo al por mayor en menos de una semana a un compañero de club antes de cambiarme a Ultegra. Mi deseo de trabajar en mis propias bicicletas tanto como fuera posible se vio desconcertado por la necesidad de herramientas costosas y específicas. Esto no es nada nuevo, pero yo acababa de salir de la universidad, era mecánicamente incompetente y estaba en quiebra.

Potenza también se ha ido. Considerado como un competidor OEM de Ultegra, nunca obtuvo la tracción necesaria y ha sido confinado en gran medida al gran mecánico en el cielo. Lo que nos queda ahora, según el sitio web de Campagnolo, es un Super Record Wireless deslumbrante, un Super Record EPS aún muy caro y versiones accionadas por cable de Record, Chorus y Centaur.

A diferencia de Shimano y SRAM, Campagnolo hasta ahora se ha mostrado reacio a reducir su cambio inalámbrico a niveles más bajos. Me pregunto para quién son estos grupos inferiores. No tener una opción plateada para al menos uno de ellos (aunque aún puedes adquirirlos si sabes dónde buscar) para la pandilla de reconstrucción neo-retro parece una pena, pero no un descuido drástico. La única razón restante que veo para optar ahora por un grupo Campagnolo de nivel inferior es que quieres componentes italianos. Es una decisión del corazón, no de la cabeza, para usar un cliché muy arraigado.

Otro problema es la compatibilidad. Las únicas bicicletas de prueba que he tenido en todo mi tiempo en My Bike que cuentan con Campagnolo han sido bicicletas italianas, y además, de las mejores especificaciones. Colnago C68, Basso Diamante y similares. Las bicicletas de alta gama no se envían con Chorus, y si compras un cuadro de alta gama hoy en día, probablemente solo sea compatible con grupos electrónicos, por lo que no podrías construir una bicicleta tú mismo. Centaur sigue siendo solo freno de llanta, por lo que descarta la mayoría de las bicicletas nuevas y solo atiende a la multitud de “Compré un cuadro DeRosa de acero retro en eBay”.

También han pasado ocho años desde que se actualizó, lo que me hace sospechar que nunca volverá a serlo, lo que significa que las piezas serán más escasas.

Campagnolo solía ocupar este espacio de lujo inalcanzable combinado con un rendimiento de primer nivel en las carreras. Ahora me temo que se está centrando en la mitad equivocada de esa ecuación y simplemente se volverá muy costoso sin el pedigrí racial que lo haga realmente deseable.

Ya no estamos a la vanguardia

Hay que darle crédito, Campagnolo fue el primero en utilizar grupos de 10, 11, 12 y 13 velocidades, pero a medida que pasan los años, la demanda de más piñones parece estar disminuyendo. Estoy seguro de que en ese momento la gente decía que tener más de cinco ruedas dentadas no tenía sentido, pero pasar de 12 a 13 ciertamente parece una superación innecesaria; innovación por la innovación, y no parece ser algo que Shimano o SRAM estén clamando por seguir su ejemplo.

El Ekar original era sin duda una opción de buen rendimiento, y el uso de una rueda dentada de 9T ciertamente evita el uso de un casete de plato gigante para lograr tal distribución de engranajes, pero su falta de componentes electrónicos ya parece anticuada. En su lanzamiento, Shimano y SRAM ya estaban profundamente involucrados en los cambios electrónicos, y los otros lanzamientos importantes de la marca en forma de nuevos juegos de ruedas Hyperon y Bora se sienten más como un escaparate que como algo innovador. Otros lanzamientos, como el Sacacorchos de oro de 2.000 euros, parecen más una parodia que cualquier otra cosa.

Las ruedas New Bora Ultra WTO ofrecen un ancho interno más amplio que el que la marca había ofrecido anteriormente, de 23 mm, pero para una rueda de 60 mm de profundidad, no hace afirmaciones aerodinámicas específicas. Mientras tanto, el modelo WTO Ultra de 35 mm sigue siendo un poco más pesado y estrecho que el Zipp 353 NSW de precio similar, que se lanzó hace casi tres años, en abril de 2021.

Todavía me emociona ver un juego brillante de ruedas Campagnolo, pero en el pasado las ruedas Bora Ultra eran deseables no solo porque eran llamativas, sino también porque aparecían en el extremo puntiagudo de las carreras. Ahora, al igual que Super Record Wireless, sienten que se están convirtiendo en un artículo de lujo simplemente para presumir. Con el resto de la industria enfocándose en exprimir hasta el último vatio, es novedoso ver que una marca no haga afirmaciones específicas sobre el rendimiento y, por mucho que me gusten los productos premium, la marca siente que está desechando décadas de herencia de carreras a un lado para perseguir a esos pilotos con increíblemente bolsillos profundos.

Creo que ahora estoy siendo crítico porque en realidad soy un fan de Campagnolo. El año pasado visité la fábrica de Colnago y me llevaron al loft-museo y me emocionó mucho ver innumerables clásicos italianos adornados con grupos Campagnolo de décadas pasadas. Los frenos Delta, los desviadores delanteros esqueléticos e incluso las llamativas piezas chapadas en oro me llenaron de alegría.

Por difícil que fuera mi propia experiencia con Campagnolo, incluso al principio de mi carrera ciclista sentí que estaba montando algo con herencia. Con el cambio hacia ofertas cada vez más premium que ya no tienen ninguna visión para las carreras, significa que se niega la experiencia a los conductores menos adinerados, y el lujo alcanzable y ciertos je ne sais quoi (sí, sé que es francés) da paso a lo torpe, descarado y ostentoso.

Para usar los barcos como analogía, en mi opinión, Campagnolo solía ser el Riva Aquarama; una hermosa sinfonía de cedro y caoba pulidos, propulsada inexplicablemente por dos motores V8, dado que sólo era lo suficientemente grande para transportar a dos personas con pañuelos en la cabeza adecuadamente sueltos. Podrías mirar eso y aún así imaginarte en uno. Es hermoso, es un poco tonto, es icónico. Ahora bien, Campagnolo es como las ofertas modernas que Riva está lanzando; Palacios de ginebra de fibra de vidrio que encajan mejor en el salón náutico internacional de Dubai que las orillas del lago de Garda.

Creo que es importante terminar con una nota de precaución. Todos vemos a Campagnolo como parte del panorama de componentes; siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Sin embargo, algunas marcas de componentes históricos del pasado se han quedado en el camino, y lo mismo podría pasarle a Campagnolo. Si alguna vez ha tenido una bicicleta de carretera antigua, habrá visto piezas Simplex y SunTour, pero no las ve en ninguna bicicleta nueva. SunTour fue la principal marca japonesa de componentes en los años 70, antes de ser eclipsada por Shimano. ¿Estoy molesto porque ya no puedo permitirme montar Campagnolo en mis propias bicicletas? Claro, pero me enojaré mucho más si la marca deja de existir.