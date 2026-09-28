El joven de 20 años será el único líder de Francia el domingo y un serio candidato al maillot arcoíris.

Puede que Paul Seixas apenas haya cumplido 20 años esta semana, pero el joven francés ya apunta al mayor objetivo posible en la carrera masculina de élite del Campeonato Mundial de Ruta el domingo, y tendrá todo un equipo a su disposición para ayudarlo a lograrlo.

Segundo en el GP de Montreal hace menos de quince días, y sorprendente medallista de bronce en la contrarreloj masculina de élite el domingo pasado, Seixas pasó bastante tiempo en la conferencia de prensa del equipo masculino de élite francés a principios de esta semana sopesando la considerable fuerza de sus rivales.

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Seixas finalizó 13º en su debut en la carrera de élite masculina en ruta en el Mundial de 2025.