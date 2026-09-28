El joven de 20 años será el único líder de Francia el domingo y un serio candidato al maillot arcoíris.

Puede que Paul Seixas apenas haya cumplido 20 años esta semana, pero el joven francés ya apunta al mayor objetivo posible en la carrera masculina de élite del Campeonato Mundial de Ruta el domingo, y tendrá todo un equipo a su disposición para ayudarlo a lograrlo.

Segundo en el GP de Montreal hace menos de quince días, y sorprendente medallista de bronce en la contrarreloj masculina de élite el domingo pasado, Seixas pasó bastante tiempo en la conferencia de prensa del equipo masculino de élite francés a principios de esta semana sopesando la considerable fuerza de sus rivales.

En cuanto a los posibles escenarios de victoria para el domingo, Seixas dijo que había estado trabajando específicamente en el entrenamiento de sus sprints, que cree que podrían ser necesarios para tener éxito.

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Sin embargo, como también advirtió, cualquier batalla por la victoria después de 270 kilómetros es una bestia muy diferente a cómo suelen desarrollarse los finales después de carreras más cortas que los Mundiales. Pero con su equipo apoyándolo al 100%, dijo, y con una gran forma, su moral de cara a la que es sólo su segunda carrera masculina de élite en ruta este otoño (fue 13° en Kigali el año pasado) solo podía ser alta.

Cuando se le preguntó si necesitaba terminar en solitario para ganar el oro, Seixas explicó que tal vez no fuera necesario, debido a la dificultad inherente de una carrera tan larga y montañosa, con casi 4.000 metros de desnivel vertical.

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“No importa qué corredor seas, todos te dirán que prefieren terminar solos porque es la forma más sencilla de ganar”, dijo Seixas en comentarios recogidos por El equipo.

“Pero terminar con varios corredores el domingo podría ayudarme. No soy el corredor más lento del mundo y he estado trabajando en eso (su sprint) una vez por semana. Eso me ayuda a mantener mi explosividad, lo cual puede ser importante”.

“Al final de 270 kilómetros de carrera, nunca es lo mismo. El final es duro y tendremos que ver también la dirección del viento”.

Cuando se trata de estar en la mejor posición posible para aprovechar cualquier circunstancia que le depare el domingo, Seixas coincidió en que se siente halagado por haberle asignado el papel de líder único de Francia.

“Sé que soy físicamente capaz de estar a la altura de los mejores y el equipo también lo sabe. ¿Siento la presión? Un poco, pero es normal.

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Competir defensivamente no es una opción para los optimistas Remco Evenepoel y Wout van Aert en la carrera de ruta del Campeonato Mundial, pero depende de Seixas y Francia “hacer que sea una carrera larga y dura”.



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“Nuestra ambición es simple: queremos ganar ese título. Dada mi forma, cualquier otra cosa que no sea el oro sería realmente una decepción”.





Aunque Seixas no pudo vencer a Isaac del Toro (México) exactamente en el mismo terreno en el GP de Montreal, no se sintió demasiado preocupado por la perspectiva de que se repitiera un escenario similar. Su principal preocupación, explicó, era ver el ritmo de la competición y mantenerlo lo más alto posible.

“Lo que más me conviene es que las carreras sean duras”, explicó.

“Veremos cómo lo hacemos, pero aún no hemos tenido la reunión previa a la carrera. (El entrenador del equipo francés) Thomas Voeckler siempre tiene algunas ideas en la cabeza sobre esas preguntas, y estoy esperando a ver cuáles son”.

“En teoría, los belgas son los principales favoritos, con Wout van Aert y Remco Evenepoel. Tienen dos líderes realmente fuertes para dos escenarios diferentes, por lo que dependerá de ellos controlar la carrera desde el principio. Pero veremos qué podemos hacer para desafiarlos”.

Parecidos pero no iguales

Tal como argumentó Tom Pidcock un poco más tarde esa semana, Seixas sintió que a pesar de tener un recorrido tan similar, el Mundial no sería el mismo tipo de evento que el GP de Montreal.

“El largo camino de acceso al circuito” (unos 110 kilómetros de carrera) “cambia las cosas, al igual que el menor número de vueltas” (12 en el Mundial, 16 en Montreal).

“Para definir qué tipo de corredor puede ganar, sólo tendrás que ver cómo se desarrolla realmente el recorrido. Es muy abierto”.

Seixas dijo que había cambiado completamente su enfoque desde la contrarreloj del Mundial, aunque la medalla de bronce que se llevó allí era un excelente recuerdo, para asegurarse de mantener la vista en el premio principal: la carrera en ruta del domingo.

“Así debe ser. Hice bien la contrarreloj, pero pasé a otra cosa”, dijo.

“He entrenado bien, he hecho trabajo de resistencia y estoy listo para la carrera en ruta. Mi medalla contrarreloj no cambia mucho las cosas, las dos carreras no tienen nada en común, pero demuestra que estoy en buena forma y que la he mantenido en los últimos días.

“Eso me da más confianza para el domingo, pero no cambia mucho las cosas”.