El italiano espera que su compañera de equipo en Lidl-Trek, Ellen van Dijk, pueda ganar el oro en la contrarreloj del sábado

Elisa Longo Borghini se entrenó bajo la lluvia de París por última vez el viernes antes de representar a Italia en la contrarreloj individual femenina de los Juegos Olímpicos el sábado.

La reciente ganadora del Giro de Italia ya cuenta con dos medallas de bronce ganadas en las carreras en ruta de Río en 2016 y Tokio 2021, pero le encantaría conseguir otra. Terminó quinta en la contrarreloj de Río y décima en el recorrido más montañoso de Tokio y luego liderará al equipo italiano en la carrera en ruta el próximo fin de semana, junto a Elisa Balsamo, Silvia Persico y Elisa Cecchini.

“Me conformaría con otra medalla. Sea cual sea el color de una medalla olímpica, vale oro”, dijo Longo Borghini al sitio web italiano Tuttobiciweb.

“No hay nada como subir al podio de los Juegos Olímpicos y recibir una medalla. Sientes que realmente has logrado algo”.

Longo Borghini ha dado un paso más en 2024. Ganó el Tour de Flandes durante una magnífica campaña de primavera y luego lideró el Giro de Italia femenino de principio a fin. Ganó la contrarreloj inaugural del Giro de Italia con un segundo de ventaja sobre la australiana Grace Brown, con Brodie Chapman en tercer lugar.

Brown es una de las favoritas en la contrarreloj femenina de 35 participantes en París, y comenzará penúltima, a las 15:19 CET del sábado, solo 90 segundos por delante de la última ciclista y favorita a la medalla de oro, Chloé Dygert, de EE. UU.

Longo Borghini comenzará a las 15:10 CET, 90 segundos después de Lotte Kopecky de Bélgica. Demi Vollering comenzará a las 15:15. Ellen van Dijk de los Países Bajos comenzará un poco antes, a las 15:00 CET. Las mujeres cubrirán el mismo recorrido de 32,4 km que los hombres, con la ruta saliendo del centro de París hacia el parque Bois de Vincennes para una serie de vueltas antes de un rápido regreso al centro de la ciudad y una meta en el impresionante Pont Alexandre III.

“Va a ser complicado ganar una medalla en la contrarreloj, pero nunca he estado en tan buena forma. Me he sentido bien después de ganar el Giro y he descansado y trabajado la velocidad antes de venir a París”, explicó Longo Borghini.

“He trabajado mucho para controlar mis tiempos y quiero mejorar aún más. Esa es una de las razones por las que estoy aquí”.

Si Longo Borghini no gana una medalla, espera que sus compañeros de equipo de Lidl-Trek puedan hacerlo.

“Me encantaría que Ellen ganara”, dijo sobre Van Dijk.

“Dio a luz a un niño en octubre y es increíble que haya vuelto a competir después de tan solo unos meses. Es un modelo a seguir. Espero que se haya recuperado lo máximo posible de su lesión. Perdió algo de músculo debido a eso, pero sé lo duro que ha trabajado para volver”.