El campeón del mundo espera que Torstein Træen se aferre a la camiseta “durante mucho tiempo” con un déficit de 7:53 para compensar

Después de un día sofocante bajo el calor en el Tour de Francia, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) pudo dejar pasar el maillot amarillo a la escapada en la etapa 4, ocupando ahora el cuarto lugar en la general, a 7:53 del nuevo líder Torstein Træen (Uno-X Mobility).

Ni siquiera Pogačar es invencible contra las temperaturas hirvientes que han azotado al pelotón durante los primeros cuatro días, admitiendo que en la salida en Carcasona, donde las temperaturas rondaban los 40° C, le dolía la cabeza.

Mientras un movimiento de 34 corredores avanzaba por la carretera sin que nadie representara un peligro para su liderazgo general, Pogačar pudo sentarse en el pelotón en la etapa montañosa hasta Foix, con sus compañeros de equipo constantemente llevándole más hielo y agua para tratar de mantenerse fresco.

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“Lo mantuvimos fresco con este calor. Fue realmente cuando empezamos, tenía un fuerte dolor de cabeza y pensé que iba a ser un día largo”, explicó Pogačar a un pequeño grupo de periodistas, entre ellos ciclismonoticiasmientras calentaba en el turboentrenador después de la etapa. “Pero luego seguimos bañándonos unos a otros con agua y estuvo bien.

“Sabíamos que si (Lidl)-Trek iría en la escapada, o un equipo así, probablemente sería un día de escapada. Trek hizo un muy buen trabajo, tenían tres muchachos al frente y lo mantuvimos fresco, tranquilo y llegamos para terminar, creo que sin gastar una gran cantidad de energía.

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“Obviamente, cuando necesitas tirar por la camiseta, gastas un poco, pero creo que Nils (Politt), Florian (Vermeersch) y Tim (Wellens) fueron muy buenos hoy al dividir el trabajo y creo que hicimos un buen trabajo. Un buen día en general”.

Con Træen, que anteriormente lideró la Vuelta a España en circunstancias similares, ahora vestido de amarillo, esto libera a Pogačar de al menos una hora de podio y deberes con los medios después de la etapa, algo a lo que, sí, está acostumbrado como ganador en serie en el Tour, pero sin embargo le permite comenzar su recuperación antes.

Dado que las altas temperaturas continuarán en el Tour, los días sin la presión y el compromiso de los amarillos podrían resultar cruciales, aunque sin poder medir ese beneficio.

“Creo que no se pueden medir (los beneficios): algunos días probablemente haya mucho estrés con los medios, otros días es fácil hacerlo. Depende simplemente del día y es difícil saberlo”, dijo Pogačar, que ya se había bañado con agua fría varias veces.

“He vuelto al podio muchas veces y muchas veces haciendo trabajo extra. Hoy será una hora y media menos de obligación, por lo que definitivamente ayuda con la recuperación. Pero creo que ahora estoy bastante acostumbrado a hacer todas las cosas del podio y tenemos un buen protocolo. Tengo buenos ayudantes y personas que me ayudan a mantenerme fresco y tranquilo y recuperarme lo mejor posible, incluso cuando conseguimos el podio”.

Pogačar espera que Træen pueda mantener la camiseta por algún tiempo, y una ventaja tan grande probablemente le permitirá al noruego conservarla después del primer gran día de montaña en la etapa 6, cuando la carrera pasará por el icónico Col du Tourmalet en ruta a Gavarnie-Gèdre.

“Quiero decir, obviamente el objetivo es recuperar la camiseta amarilla”, dijo. “Pero nunca se sabe, son realmente buenos y ahora hay una diferencia bastante grande, así que ya veremos, ¿no? Lucharemos, pero creo que pueden mantener el maillot amarillo en el equipo durante mucho tiempo”.