El campeón del mundo espera que Torstein Træen se aferre a la camiseta “durante mucho tiempo” con un déficit de 7:53 para compensar

Después de un día sofocante bajo el calor en el Tour de Francia, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) pudo dejar pasar el maillot amarillo a la escapada en la etapa 4, ocupando ahora el cuarto lugar en la general, a 7:53 del nuevo líder Torstein Træen (Uno-X Mobility).

Ni siquiera Pogačar es invencible contra las temperaturas hirvientes que han azotado al pelotón durante los primeros cuatro días, admitiendo que en la salida en Carcasona, donde las temperaturas rondaban los 40° C, le dolía la cabeza.

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