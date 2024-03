El danés ataca solo para ganar la segunda etapa de montaña consecutiva y preparar la victoria general en Italia.

Jonas Vingegaard y su equipo Visma-Lease a Bike impusieron su autoridad al pelotón Tirreno-Adriático por segundo día, con el danés alejándose de sus rivales a cinco kilómetros del final en la meta de montaña de Monte Petrano en lo alto de los Apeninos de Le Marche azotados por el viento. .

Anteriormente, sus compañeros de equipo habían mantenido la fuga del día bajo control, asegurando que incluso Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) fuera atrapado a pesar de comenzar la subida de 10 km con una ventaja de un minuto. No habría regalos.

Vingegaard creció admirando el estilo agresivo de carreras de Alberto Contador y estaba dispuesto a emularlo mientras rompía y luego distanciaba a Juan Ayuso (UAE Team Emirates) y Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) en las pistas de prueba del Monte Petrano para lograr la victoria general. .

“Queríamos ganar”, explicó sin rodeos Vingegaard.

“Carapaz todavía estaba un poco cerca de la general y por eso también teníamos que tener cuidado con eso. Pero cuando existe la oportunidad, ¿por qué no aprovecharla?

Accidentes de bar, Vingegaard levantará el impresionante tridente del ganador de la Tirreno-Adriático después de la última etapa del circuito alrededor de San Benedetto del Tronto el domingo.

“1:24 es una buena diferencia. Estoy contento con eso y podemos estar contentos con cómo hemos corrido en los últimos días. Ha sido una buena semana”, afirmó.

El gran objetivo de Vingegaard sigue siendo el Tour de Francia en julio, pero el éxito en primavera también forma parte del plan más amplio para la temporada.

No es una preparación para el Tour de Francia, pero sirve para muchos propósitos, incluido el de recompensar a sus compañeros de equipo que trabajan duro. elevando la moral de Vingegaard y enviando un mensaje a sus rivales.

“La temporada no se trata sólo del Tour de Francia. Es mejor intentar hacer algo ahora, ganar algunas carreras y ganar tantas como sea posible”, sugirió el danés.

“Realmente no importa si estás en buena forma ahora para el Tour de Francia. Si lo haces bien ahora, no significa que no te irá bien en julio, el Tour es una preparación completamente diferente”.

“Estuve en forma el año pasado, pero en otras cosas no lo hice tan bien, pero siempre creí en mí mismo y en mi forma. Creo que mi nivel sigue mejorando y espero poder mejorar más de cara al Tour de Francia. Sé que puedo alcanzar su punto máximo en julio”.

Vingegaard confirmó que es poco probable que corra las Ardennes Classics y, por lo tanto, se enfrente a Primož Roglič (Bora-hansgrohe) y Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Su próximo enfrentamiento se producirá en Itzulia Basque Country, un poco antes de abril, en las empinadas subidas y difíciles carreteras del País Vasco.

“Seguro que también tengo ganas de competir con esos dos muchachos”, dijo Vingegaard con entusiasmo genuino y sensación de desafío.

“Había un buen pelotón aquí, pero Remco y Primož son algunos de los mejores corredores del mundo, así que hay que compararse con ellos. Para ser el mejor piloto del mundo, tienes que vencer a esos muchachos”.