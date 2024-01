El danés termina tercero detrás de Reijnhout y Wlodarczyk en Geelong después de ser atrapado en el último kicker cuesta arriba.

Cecilie Uttrup Ludwig cerró su verano australiano de carreras con un podio muy reñido en la Cadel Evans Great Ocean Road Race femenina, lo que se suma a su victoria de etapa en el Tour Down Under.

La danesa salió del pelotón en busca de la gloria en los últimos 10 km de carrera, pero fue alcanzada por Rosita Reijnhout (Visma-Lease a Bike) y Dominika Włodarczyk (UAE Team ADQ) en Melville Avenue antes de que la primera atacara sola en un movimiento oportunista para tomar victoria.

“Las dos últimas vueltas fueron súper duras. Obviamente, todos querían estar delante en la subida y la última salida fue muy difícil porque había mucho viento en contra entrando y en una línea”, dijo Uttrup Ludwig a ciclismonoticias después del final. “En realidad estaba un poco atrás, pero logré ponerme al frente y atacar, lo cual fue bueno.

“Pero estaba completamente en números rojos al superar eso, así que cuando me atraparon estaba lleno de lactato. Fue muy difícil seguir girando y di lo mejor de mí, pero las dos chicas eran súper fuertes.

“Para ser honesto, estaba demasiado cansado. Pero lo intenté y a veces funciona y otras no”.

Uttrup Ludwig hizo su movimiento en la parte más empinada de Challambra Crescent cuando el pelotón pasó por encima por segunda vez y el elástico parecía haberse roto con Sarah Gigante (AG Insurance-Soudal) y Ella Wyllie (Liv Jayco AlUla) incapaces de responder. Habían liderado el pelotón en la subida, pero la fuerte aceleración del danés había separado.

Después de fuertes condiciones de viento durante todo el día de carrera, Uttrup Ludwig falló en el falso llano y en el último kicker cuesta arriba en Melville Avenue, donde Reijnhout y Włodarczyk saltaron lejos de los perseguidores restantes para atrapar.

Reijnhout, de sólo 19 años, se alejó en un momento de vacilación al frente cuando faltaban menos de 5 km para el final y, a pesar de una carga final de Uttrup Ludwig en los últimos 300 metros, ni ella ni Włodarcyzk pudieron evitar que la holandesa se apoderara de ella. Primera victoria profesional y WorldTour.

“Hubiera sido genial ganar hoy”, afirmó Uttrup Ludwig. “No sucedió del todo, pero dimos lo mejor de nosotros y creo que hemos tenido un buen verano australiano aquí y algunas buenas carreras ciclistas”.

FDJ-Suez no pudo repetir su comienzo dominante de temporada de 2023, donde ganaron tanto el Tour Down Under con Grace Brown como la Cadel Evans Great Ocean Road Race con Loes Adegeest, pero terminaron el verano australiano con una victoria de etapa en el TDU. gracias a Uttrup Ludwig en el segundo día, tercero en esta carrera y el título nacional australiano de contrarreloj con Brown.

Fue un Tour Down Under difícil para Brown, quien estuvo luchando con problemas de lesiones residuales a lo largo de las tres etapas y no pudo luchar por la victoria, pero volvió a estar en forma sólida con el quinto puesto en la carrera de hoy.

“Muy bien, es muy agradable verla (a Brown) de nuevo en su mejor momento y lo aprovecharemos cuando vayamos a Europa y, con suerte, continuaremos con los fuegos artificiales”, dijo Uttrup Ludwig.

Uttrup Ludwig ahora regresará a casa para tomar un descanso después de una apretada agenda inicial antes de dirigirse a las Clásicas en Europa y enfrentarse a Omloop Het Nieuwsblad y Strade Bianche para reanudar su temporada.