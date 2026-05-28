'Tenía una cadena en su bicicleta pero no sé si la sintió' bromea Víctor Campenaerts

Los ciclistas de Visma-Lease a Bike una vez más chocaron sus manos y se felicitaron después de que Jonas Vingegaard ganara nuevamente en el Giro de Italia en Carì, en Suiza.

Vingegaard ha ganado cuatro etapas de montaña y cada vez sus compañeros de equipo persiguieron los primeros ataques, lo dieron todo, sacudieron al pelotón en la subida final y luego prepararon el ataque ganador del danés.

Vingegaard vivió el año pasado en esta parte de Suiza y quería ganar de rosa por primera vez. Sus compañeros de equipo de Visma aceptaron lealmente el plan y lo ejecutaron a la perfección una vez más.

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“Jonas estaba realmente motivado para intentarlo todo hoy”, dijo Sepp Kuss. ciclismonoticias y FloBicicletas después de chocar las manos con Davide Piganzoli, que volvió a impresionar en la subida final y podría apuntar al maillot blanco del mejor corredor joven como objetivo secundario para el equipo Visma.

“Cuando va cuesta arriba, Jonas es bastante imparable. Pero no fue fácil, tuvimos que pilotar muy duro para controlar la escapada en una etapa tan corta, pero estamos muy contentos.

“No hice demasiado… Toqué el frente tal vez por un minuto, pero los otros muchachos hicieron un ritmo increíble. Es realmente lindo ganar en rosa, y fue un hermoso telón de fondo con bonitas montañas y una gran actuación del equipo una vez más”.

Victor Campenaerts llegó a meta cuando Vingegaard ya estaba en el podio celebrando la victoria, pero el corredor belga volvió a tener un papel importante, ya que todos los corredores del Visma hicieron su trabajo en la parte delantera del pelotón.

Tim Kielich y Tim Rex salieron temprano para perseguir los ataques en las carreteras del valle y en las primeras subidas. Luego, Bart Lemmen formó el pelotón hasta el pie de la última subida.

Campenaerts es un ex campeón europeo de contrarreloj, pero puede usar su potencia y su alto umbral de dolor incluso en las subidas. Su ritmo perjudicó a algunos contendientes de la general y obligó a Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a perder cualquier esperanza de un resultado general en el Giro de este año.

“Todo el equipo hizo un trabajo tan lujoso que mi trabajo se pospuso hasta la subida, pero siempre es agradable pisar los pedales al final de la subida”, dijo Campenaerts. ciclismonoticias y el Pódcast de ciclismo.

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Campenaerts reveló que Vingegaard le había dicho al equipo que no sentía los pedales antes de lanzar su ataque ganador en la subida a Pila el sábado. Lució igualmente impresionante en la subida de 11,7 km a Carì, que empezó a subir en pendiente después de casi cada curva.

“Cuando hice un control visual, tenía una cadena en su bicicleta, pero no sé si la sintió”, bromeó Campenaerts sobre Vingegaard.

“Creo que se siente muy bien, nos sentimos muy bien como equipo y estamos muy, muy contentos con cómo va todo”.

Campenaerts tuvo cuidado de añadir una salvedad en el Giro, basada en la experiencia y la precaución.

“Estamos en muy buen camino para ganar el Giro, pero la historia ha demostrado que la última semana del Giro puede ser muy sorprendente, por lo que siempre tenemos que estar concentrados hasta Roma”.