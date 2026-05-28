'Tenía una cadena en su bicicleta pero no sé si la sintió' bromea Víctor Campenaerts

Los ciclistas de Visma-Lease a Bike una vez más chocaron sus manos y se felicitaron después de que Jonas Vingegaard ganara nuevamente en el Giro de Italia en Carì, en Suiza.

Vingegaard ha ganado cuatro etapas de montaña y cada vez sus compañeros de equipo persiguieron los primeros ataques, lo dieron todo, sacudieron al pelotón en la subida final y luego prepararon el ataque ganador del danés.

Últimos vídeos de