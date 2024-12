Actualizar mi antiguo y fiel GPS Garmin con estas ofertas Cyber ​​Monday de Garmin desbloquearía un montón de funciones nuevas y útiles por menos

Mi viejo y fiel Garmin 1030 Plus ha funcionado con fuerza desde 2021, rastreando mis recorridos y recopilando todos los datos de mis recorridos. Sin embargo, las ofertas Cyber ​​Monday de Garmin de este año me han convencido de que es hora de reemplazarlo.

Cuando el Garmin 1030 Plus se lanzó por primera vez en 2020, era posiblemente el mejor ciclocomputador, repleto de funciones y equipado con una duración de batería impresionante. Sin embargo, el tiempo pasa y, si bien mi 1030 Plus sigue siendo un gran dispositivo, hay varias características nuevas de los dispositivos Garmin más nuevos que creo que serían geniales.

Hemos compartido un montón de increíbles ofertas tecnológicas del Cyber ​​Monday para ciclistas y hay muchos descuentos en computadoras con GPS de Garmin, lo que hace que la idea de actualizar para beneficiarse de estas nuevas funciones sea aún más tentadora. Si tienes una computadora para bicicleta vieja como yo, sigue leyendo para conocer algunas buenas razones para actualizar tu GPS este Cyber ​​Monday.

Garmin 1040

El 1040 es el sucesor del 1030 plus, por lo que si tiene una computadora de la serie 1030, o una 830 y 530 inferiores, este acuerdo presentará una actualización significativa en el rendimiento. En primer lugar, la interfaz de usuario del 1040 ha mejorado significativamente gracias a mejores menús y pantallas de datos, lo que la hace en general más intuitiva y atractiva. Las funciones de entrenamiento también se han mejorado con Power Guide, Cycling Ability, Course Demands y Real Time para ayudarte a mejorar tu condición física y controlar el ritmo de tus grandes recorridos.

La energía solar atraerá a aquellos que necesitan una duración de batería enorme, aunque incluso el modelo estándar puede alcanzar las 35 horas. El 1040 también se carga mediante un cable USB-C, que es significativamente más conveniente y más rápido que el micro USB anticuado del 1030 Plus.

Puede parecer un pequeño detalle, pero el 1040 te permite controlar tu música desde tu unidad principal. Es una función que uso todo el tiempo en mi Wahoo Bolt V2 y que extraño cuando vuelvo a mi 1030 Plus.

Garmin 840

Uno de los mayores puntos de venta del 830 y 840 es el tamaño compacto; con la pantalla más pequeña de 2,6 pulgadas, el 840 realmente se beneficia del diseño de interfaz de usuario más limpio de Garmin. Es considerablemente más fácil de leer y también ofrece más opciones de personalización. El control a través de la pantalla táctil no es lo único que ha mejorado, a veces las pantallas táctiles pueden ser difíciles de usar mientras se conduce y, para resolver esto, Garmin ha agregado más botones en el costado del dispositivo.

La precisión del GPS también mejora, pasando de un GNSS de banda única a multibanda para un mejor rendimiento en ciudades o bajo la cubierta de árboles. Al igual que el 1040, el 840 se carga mediante USB-C y existe una versión solar que extiende la duración de la batería de 26 a 32 horas.

garmin 540

Sospecho que la mayoría de los ciclistas estarán más que satisfechos con el rendimiento del Garmin 540, no sólo es significativamente mejor que el 530 sino que comparte muchas de las métricas de salud, condición física y conducción que el 1040 y el 840. El 540 ahora puede ayudar. Te pones en forma y más rápido con su Training Status 2.0, que utiliza VO2Max y Acute Load para ayudarte a comprender fácilmente los efectos que tus recorridos están teniendo para cumplir mejor tus objetivos de entrenamiento. No sabes por dónde empezar con el entrenamiento, pues no te preocupes porque el Garmin 540 ahora puede crear planes de entrenamiento personalizados para ti. También son dinámicos, por lo que si realizas un recorrido más largo o te pierdes un día, se ajustarán las sesiones futuras para mantenerte encaminado.

El 540 tiene las mismas impresionantes 26 horas de duración de batería que el 840 e incluso viene en una versión solar, aunque, siendo realistas, muy pocas personas necesitan una batería que dure más de un día.

Vale la pena señalar aquí que, a diferencia del 840 y el 1040, no podrás crear cursos de dispositivo ni buscar ubicación, aunque probablemente no sea un factor decisivo, es una característica que uso sorprendentemente a menudo. Tampoco obtienes tanta integración telefónica como los modelos de pantalla táctil. Aunque este es el dispositivo Garmin de la serie 500 más enriquecido, la nueva interfaz de usuario puede hacer que algunas ventanas se sientan un poco congestionadas.

