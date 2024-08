Niewiadoma resiste un ataque de larga distancia de Demi Vollering

Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM) se desplomó en el pavimento en un estado de agotamiento y conmoción en la cima de Alpe d'Huez al enterarse de que había ganado el título general del Tour de Francia Femenino 2024, superando a su rival más cercana Demi Vollering (SD Worx-Protime) por solo cuatro segundos para asegurar su primer maillot amarillo.

Fue un momento significativo en el ciclismo que marcó el margen de victoria más pequeño en la historia del Tour de Francia femenino o masculino, cuando Greg Lemond venció a Laurent Fignon por ocho segundos para ganar el Tour de Francia de 1989.

“Cuatro segundos parecen mágicos ahora. Estoy muy feliz y, para ser honesto, siento que, a lo largo de toda mi carrera, hubo muchas veces en las que perdí victorias por algo, y siento que esto fue perfecto para mí y mi equipo”, dijo Niewiadoma.

“Todo iba como queríamos y, a pesar de algunas caídas al principio de la etapa, nos mantuvimos concentrados en nuestro objetivo. Para ganar grandes carreras, necesitas tener todo de tu lado”.

“No he tenido tiempo suficiente para asimilar todo o pensar en todo lo que hemos logrado o en el tipo de historia que hemos escrito. Se siente increíble estar en el escalón más alto. Además de trabajar duro, también necesitas que las estrellas estén de tu lado, así que todos escribimos historia esta semana”.

Niewiadoma tomó la delantera general después de terminar segundo en la etapa 5. El mismo día, el líder de la noche, Vollering, se vio involucrado en un accidente masivo que le hizo perder 1:19.

Sin embargo, la lucha por la clasificación general de Niewiadoma empezó realmente en la cuarta etapa, que combinaba las mejores ascensiones de la Amstel Gold Race y la Lieja-Bastoña-Lieja. Niewiadoma formó parte de la escapada ganadora y terminó tercero tras un final de foto entre el ganador de la etapa, Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck), y Vollering.

“La etapa 4 fue una buena combinación de las Clásicas de las Ardenas, y me encantan este tipo de carreras; cuestas cortas y con mucha fuerza, así que mi objetivo era esa etapa. Por supuesto, no soy conocido por ser el más rápido, así que en esta oportunidad perdí el sprint, pero me alegré de que pudiéramos crear algunas brechas con los demás en esa etapa”.

Vollering remontó dos segundos y medio en el camino hacia Le Grand-Bronand en la etapa 7, y al llegar a la carrera final de 149,9 km de la etapa 8 hasta Alpe d'Huez, Niewiadoma tenía 1:15 sobre Vollering y 1:13 sobre Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck).

Vollering atacó en la penúltima subida al Col du Glandon, y Rooijakkers fue la única ciclista que respondió mientras un grupo perseguidor rondaba a aproximadamente un minuto por detrás y que incluía a Niewiadoma junto con Pieterse, Evita Muzic (FDJ-SUEZ), Gaia Realini y Lucinda Brand (Lidl-Trek), Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WNT) y Sarah Gigante (AG Insurance-Soudal).

“En ese punto fue terrible. La subida fue dura y sentí que perdía las piernas, y luego Demi atacó, así que no fue ideal. Tuve que ser paciente, mantener mi ritmo”, dijo Niewiadoma.

“En el descenso pude reponer fuerzas y recuperar energía. Tal vez pasé por alto la importancia de repostar en una subida tan larga. Sabía que tenía que apretar y hacerlo lo mejor posible en la subida final”.

En una carrera espectacular por las 21 horquillas de Alpe d'Huez, Vollering y Rooijakkers se enfrentaron tácticamente por la victoria de etapa. Al final, Vollering cruzó la línea de meta con la victoria, asegurándose una bonificación de 10 segundos para la general. También hizo historia al ser la primera mujer en tener su nombre grabado en una curva de la legendaria ascensión tras ganar en Alpe d'Huez.

Pero con el reloj aún corriendo en la carrera por la clasificación general, Niewiadoma intentó desesperadamente llegar a la meta con suficiente tiempo sobre Vollering para mantener el maillot amarillo.

“Sabía que la diferencia era de alrededor de un minuto. Estaba segura de que ellos estaban presionando mucho, pero nosotras también lo estábamos haciendo. No había nada más que pudiera hacer que dar lo mejor de mí. En ese momento, fue un sufrimiento de locos. Di todo y solo quería terminar porque era terrible”, dijo.

En lo que ella llamó una de las carreras más difíciles de su carrera, Niewiadoma terminó cuarta justo detrás de Muzic, a 1:01 de Vollering, y con solo cuatro segundos de ventaja en la clasificación general, pero eso fue todo lo que necesitó para asegurar la victoria en el Tour de France Femmes.

“En las carreras, necesitas tener buenas piernas, pero también suerte y estar en el lugar correcto. Siento que, muy a menudo, perdí por algo que no estaba saliendo como yo quería y fui dura conmigo misma”, dijo Niewiadoma, quien está teniendo la mejor temporada de su carrera, habiendo ganado el Mundial de Gravel el otoño pasado, La Flecha Valona esta primavera y ahora el Tour de Francia.

“Con la ayuda de mi equipo, mi familia y mis amigos, traté de mantener la paciencia y la esperanza de que las cosas salieran como yo quería. Esta semana también fue cuestión de suerte, de estar en el lugar adecuado y de tener buenas piernas. Eso es lo que se necesita para ganar una carrera por etapas”.

Cuando se le preguntó qué significó para ella ganar el maillot amarillo, Niewiadoma dijo: “Es absolutamente extraordinario. Es difícil describir la sensación. Siento que no puedo comprenderla ni yo misma”.