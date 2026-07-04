Evenepoel presenta su nueva bicicleta Specialized TT, Pogačar lucha contra el calor con un nuevo corte de pelo

Los 23 equipos del Tour de Francia han llegado a Barcelona y han comenzado sus preparativos finales, combinando recorridos de entrenamiento, pruebas finales de contrarreloj por equipos, obligaciones con los patrocinadores y los medios, y descanso y recuperación antes de que comiencen las tres semanas de carreras el sábado.

La presentación oficial del equipo está prevista para el jueves por la noche, con el escenario principal a la sombra de la impresionante basílica de la Sagrada Familia. Se espera que los corredores disfruten de un día de café el viernes antes de la etapa inaugural contrarreloj del sábado en las calles del centro de Barcelona.

Tadej Pogačar ha mantenido un perfil bajo hasta ahora, pero optó por un entrenamiento dividido el jueves por la mañana. Pogačar destacó con su camiseta de campeón del mundo y pantalones cortos blancos a juego y optó por un corte de pelo corto para combatir el calor esperado de julio.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

El esloveno y sus compañeros del UAE Team Emirates-XRG primero sacudieron sus nuevas bicicletas de contrarreloj y probaron su ropa y su casco aerodinámico antes de cambiar a sus bicicletas de carretera para un corto paseo por las colinas detrás de su hotel.

Paul Seixas y sus compañeros de Decathlon CMA CGM se dirigieron al circuito de carreras de motor Montmeló Circuit de Barcelona-Catalunya para un último entrenamiento contrarreloj por equipos. Los ciclistas utilizaron la pista de alta velocidad y libre de tráfico para practicar su orden de conducción, longitud de giro, estrategia de salida y esfuerzos de potencia.

te puede gustar



“Cuando ganas, es una buena prueba” – Visma-Lease a Bike confía en la CTT inaugural del Tour de Francia



Nuevas camisetas de campeones nacionales y kits intercambiables en exhibición en la llamativa presentación del equipo del Tour de Francia en Barcelona



Recargas de altitud, reconocimientos y tiempo de inactividad: ¿qué están haciendo los aspirantes al maillot amarillo antes del Tour de Francia?

El ProTeam francés TotalEnergies también salió a la pista para realizar algunos trabajos finales de contrarreloj y pruebas de equipos.

Remco Evenepoel y sus compañeros de equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe probaron sus configuraciones TTT en la carretera, con el belga montando lo que parece la versión final de una nueva y secreta bicicleta Specialized Shiv TT. ciclismonoticias fue el primero en ver una versión negra de la bicicleta en el hotel del equipo el miércoles. El jueves, Evenepoel montó en público una deslumbrante versión de camuflaje.

Visma-Lease a Bike entrenó con su color amarillo más claro, pero competirá con los colores más oscuros que, según el equipo, se inspiraron en las obras y bocetos de Antoni Gaudí.

Visma aún no ha confirmado un nuevo patrocinador principal, pero anunció una extensión de patrocinio de cascos por tres años con Giro el jueves por la mañana y, por lo tanto, continuará usando el enorme casco Aerohead en las contrarreloj. Más tarde, el jueves, Victor Campenaerts, Matteo Jorgenson y Davide Piganzoli asistieron a un evento para revelar la nueva colección de ropa Nimbl × Nike Étoile. Jonas Vingegaard fue uno de los corredores de renombre que concedió las últimas entrevistas a los medios del Tour de Francia antes de la presentación del equipo.

Con los equipos basados ​​en Barcelona y sus alrededores, algunos optaron por recorrer los últimos kilómetros de la etapa 2 que también termina en Montjuïc con vistas a la ciudad.

ciclismonoticias Vi a los corredores de Bahrain Victorious en la carretera principal de Carrer des Sants que conduce a tres circuitos de Montjuïc. La subida en cada una de las tres vueltas se ha comparado con la subida a La Redoute de Lieja-Bastogne-Lieja, por lo que se espera que los equipos tengan una batalla general, con jugadores como Pogačar, Evenepoel, Vingegaard y Seixas luchando inmediatamente por los segundos de bonificación.

Dado que también se esperan ganancias y pérdidas de tiempo en la contrarreloj del sábado, la clasificación general ya indicará las fortalezas y debilidades de los contendientes de renombre, incluso antes de que el Tour salga de Barcelona hacia Francia y los Pirineos el lunes.