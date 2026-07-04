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Los 23 equipos del Tour de Francia han llegado a Barcelona y han comenzado sus preparativos finales, combinando recorridos de entrenamiento, pruebas finales de contrarreloj por equipos, obligaciones con los patrocinadores y los medios, y descanso y recuperación antes de que comiencen las tres semanas de carreras el sábado.

La presentación oficial del equipo está prevista para el jueves por la noche, con el escenario principal a la sombra de la impresionante basílica de la Sagrada Familia. Se espera que los corredores disfruten de un día de café el viernes antes de la etapa inaugural contrarreloj del sábado en las calles del centro de Barcelona.

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