Las carreras de Salt Lake City pasan a llamarse Utah Crits, el Tour of the Gila comienza con ITT el 23 de abril – Resumen de América del Norte

El ex campeón nacional de ciclocross masculino de élite de EE. UU., Curtis White, anunció que se retiraría a fin de mes, después de una carrera de 12 años que abarcó competencias de ciclocross y de ruta.

“Es el momento. Esto es algo en lo que he estado pensando durante algún tiempo, y tenía ganas de anunciarlo ahora, mientras todavía me quedan algunas carreras, me permite retirarme de las carreras en mis términos y en los de nadie más”, White dijo ciclismonoticias.

El joven de 29 años del norte del estado de Nueva York era mejor conocido por sus logros en ciclocross, obteniendo 44 victorias de élite de la UCI, incluido un título nacional en 2022 y una victoria panamericana en 2018. Representó a los EE. UU. en los Mundiales de ciclocross 11 veces en todo el mundo. divisiones junior, U23 y élite, con el mejor puesto 11 de su carrera como junior en Louisville y el 12 como élite en Fayetteville.

“Parecía haber una alineación del sentimiento de que había dado lo que podía, teniendo casi 30 años y siendo hora de concentrarme en la familia”, dijo sobre su decisión de hacer el anuncio esta semana.

“Me siento bendecido y afortunado de haber pasado tantos años compitiendo a un alto nivel y haciendo del ciclocross mi profesión. A todas las personas que me han apoyado a lo largo de mi carrera, no puedo agradecerles lo suficiente”.

El enfoque de White en el ciclocross comenzó como ciclista sub23 en 2013, cuando firmó con Cannondale p/b Cyclocrossworld.com. Después de nueve años allí hasta que el equipo se disolvió, ha corrido las últimas tres temporadas con el Steve Tilford Foundation Racing Team, ganando dos veces la serie USCX y el título nacional de élite.

White hará tres salidas más y terminará su carrera deportiva a finales de este mes con la Copa Mundial de Ciclocross en Hoogerheide, Países Bajos, como su última carrera.

“Con respecto a lo que planeo hacer a continuación, no lo sé. Espero seguir involucrado en el deporte como defensor, mentor y entrenador. El ciclocross y el ciclismo siempre serán parte de mí, pero el alcance total de mi participación en el futuro Aún no está claro.”

Owen Cole y Gage Hecht lideran el nuevo equipo nacional de EE. UU. en Carolina del Norte

El equipo Winston-Salem lanzó oficialmente su 2025 como un programa de élite nacional de EE. UU. el jueves, con un enfoque en el criterio nacional y las carreras en ruta. Owen Cole, ex campeón universitario de ruta sub-23 de EE. UU., lidera el equipo masculino de ruta y Gage Hecht, tres veces campeón de ciclocross de EE. UU. U23, se concentrará en eventos de bicicleta de montaña y grava.

El equipo incluye 13 ciclistas en la lista masculina y presentará un equipo femenino, actualmente con cinco ciclistas, incluida Brittany Parffrey, quien corrió las dos últimas temporadas con Miami Nights.

“El equipo Winston-Salem cuenta con una formidable plantilla de ciclistas profesionales para nuestra primera temporada. El equipo Winston-Salem no está aquí sólo para jugar bien: estamos aquí para entrenar duro, dejar nuestras marcas donde competimos y traer trofeos a casa. “, dijo Jon Hamblen, director del equipo y ex ciclista profesional, en un comunicado de prensa.

“Nuestro equipo incluye a muchos de los ciclistas más talentosos del país y tenemos la vista puesta en emerger rápidamente como un equipo de élite nacional preeminente”.

Cole, de 21 años, regresa a su estado natal después de un año con el UAE Team Emirates Gen Z, donde logró un podio en la etapa contrarreloj del Tour de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos y un top 10 en el Gran Premio Della Liberazione. También ganó una medalla de bronce en los campeonatos nacionales de contrarreloj U23.

En la carretera, formará equipo con una mezcla de veteranos y aspirantes a ciclistas de 24 años o menos, incluido Jules van Kempen, con doble ciudadanía de EE. UU. y Holanda, especializado en ciclocross, y Gregory Santiago Zapata, que corre con licencia canadiense y Ganó un título de Sprint en la pista cuando era junior.

Flow Automotive es el patrocinador principal del nuevo equipo ciclista. Salem Sports Events y Riazzi, Rhyne & Swaim Investment Group son patrocinadores de oro. Otros patrocinadores clave son el Centro Nacional de Ciclismo, Haro Bikes, Julbo Eyewear y Shelco.

Hamblen permanece conectado con Velocious Sports, que servirá como programa de desarrollo para el equipo Winston-Salem. La temporada pasada, Hecht corrió para Velocious Sports.

Lista masculina de 2025

Owen Cole (Estados Unidos)

David Davenport (Estados Unidos)

Will Hardin (Estados Unidos)

Gage Hecht (Estados Unidos)

John Heinlein (Estados Unidos)

Francisco Juneau (CAN)

Jules van Kempen (Estados Unidos)

Caleb Maxham (Estados Unidos)

Zachary Rivenbark (Estados Unidos)

Clayton Travis (Estados Unidos)

Brooks Wienke (Estados Unidos)

Eli Woodard (Estados Unidos)

Gregorio Santiago Zapata (CAN)

Lista femenina de 2025

Madison Gallager (Estados Unidos)

Rebecca Lang (Estados Unidos)

Brittnay Parffrey (Estados Unidos)

Sierra Sims (Estados Unidos)

Nadine Visser (RSA)

Los criterios de Salt Lake City cambiarán su nombre a Utah Crits para 2025

Cuando el American Criterium Classic llegue al área de Salt Lake City el sábado 14 de junio, los corredores y equipos se dirigirán al sur de la capital de Utah hacia Sandy para el recién renombrado LHM l CC Utah Crits. Un nuevo campo cerca del ayuntamiento en Sandy Promenade mostrará la segunda ronda de la serie.

Los corredores profesionales competirán por un premio de 20.000 dólares, divididos equitativamente entre las categorías masculina y femenina. Sigue un segundo día de carreras el domingo con vueltas por el America First Field, el estadio que alberga a los equipos de fútbol Real Salt Lake y Utah Royals.

El grupo de empresas Larry H. Miller, que patrocinó la carrera por etapas del Tour de Utah, pasó de ser patrocinador presentador a ser patrocinador principal este año. En 2024, Sandy fue sede de la parada del ACC a principios de julio en el campo America First Field, con Kendall Ryan (L39ion de Los Ángeles) y Ulises Castillo (iSpeed-Felt) obteniendo las victorias de élite.

El ACC de este año comienza el 6 de junio en el Saint Francis Tulsa Tough de tres días.

El Tour del Gila abre la carrera por etapas UCI de cinco días con ITT

El Tour de Gila 2025, una carrera por etapas de la UCI para hombres y mujeres en el suroeste de Nuevo México, anunció que trasladará la etapa de contrarreloj individual al día inaugural, el miércoles 23 de abril. La carrera por etapas de cinco días incluirá una carrera en circuito y tres etapas en ruta, que finalizarán el domingo 27 de abril.

Con las etapas de la UCI comenzando el 23 de abril, algunas de las divisiones amateurs comenzarán la competencia el 24 de abril con la Silver City to Mogollon Road Race, mientras que otras divisiones comenzarán con la Inner Loop Road Race el 25 de abril.

“Tomando en serio los comentarios de los corredores veteranos, volvemos a un formato que permite a los aficionados experimentar más de lo que más disfrutan del Tour del Gila: las carreras en ruta”, dijo el director de la carrera, Jack Brennan. “Las etapas reordenadas también podrían afectar la dinámica de la carrera. Veremos cómo se desarrolla”.

En años anteriores se utilizó la Mogollon Road Race como etapa inaugural y la contrarreloj se disputó el tercer día. La carrera contrarreloj alineará ahora la clasificación general para 2025.

El año pasado, Lauren Stephens (Cynisca) obtuvo su primera victoria general en el Tour de Gila para mujeres de élite, mientras que Tyler Stites (Project Echelon Racing) ganó el título general masculino de élite.