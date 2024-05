El colombiano marcha segundo en la clasificación general del Giro, pero sigue siendo ambicioso

Dani Martínez ha prometido que no se conformará con el segundo puesto de la general del Giro de Italia si se le presenta la oportunidad de atacar al líder de la carrera, Tadej Pogačar, aunque el líder del Bora-Hansgrohe advirtió: “En este momento, tal vez sea imbatible”.

Pogačar actualmente lidera al colombiano en la cima de la clasificación del Giro GC por 2:40, con Martínez 18 segundos más por delante de su ex compañero de equipo en Ineos Grenadiers, Geraint Thomas.

Para Martínez, una posición tan alta es su mejor actuación en diez Grandes Vueltas hasta la fecha, ya que el anterior jugador de 28 años terminó quinto en el Giro de 2021, cuando era el compañero clave de escalada de Egan Bernal.

Pero en lugar de competir de manera demasiado conservadora, Martínez dijo que mantenía todas las opciones sobre la mesa y prometió en el primer día de descanso a los periodistas que: “Sin duda, si me siento bien, intentaré atacar a Pogačar. Pero incluso si algunos días no me siento tan bien, todavía quiero dar lo mejor de mí en este Giro”.

Martínez reconoció que su posición como líder del Giro en el Bora-Hansgrohe, por el que fichó durante el invierno, representaba una oportunidad muy grande en su carrera, sobre todo después de varias Grandes Vueltas complicadas. En 2023, tuvo que retirarse del Tour de Francia debido a una conmoción cerebral, luego, en 2022, una enfermedad al final de la primera semana del Tour arruinó cualquier posibilidad de lograr un excelente resultado en julio.

“Este es el tipo de oportunidades que hay que aprovechar”, dijo Martínez. “Siempre llegan en el momento en que deben hacerlo y ahora mismo nos quedan dos semanas de carrera para hacerlo lo mejor que podamos. Así que nos tomaremos las cosas con calma y veremos qué pasa”.

Cuando se le pidió que comparara este Giro con sus participaciones anteriores en Grandes Vueltas, Martínez respondió: “Eso es muy difícil porque la primera semana de carreras por etapas no siempre ha sido la mejor. Este año es diferente, tengo muy buenas piernas y estoy emocionado de estar aquí”.

Con tanta experiencia en Grandes Vueltas en su carrera, el lunes el colombiano insistió en que no estaba considerando solo a Pogačar o a los otros corredores de la general como el único obstáculo en su batalla por hacerlo bien en general.

“Pogačar quizás sea imbatible en este momento, pero quizás el mayor rival de todos en cualquier caso soy yo mismo, con todas las dudas y pensamientos que puedo tener. Y luego los rivales a los que tengo que enfrentarme en la carrera son UAE, Ineos, AG2R… todos son muy fuertes”.

Si bien Bora ha tenido una gran primera semana con Martínez, no todo ha salido bien ya que Florian Lipowitz, el joven y prometedor corredor alemán que recientemente terminó tercero en la general en Romandía, ya se vio obligado a abandonar debido a una enfermedad.

“Esperábamos que Florian hubiera tenido un papel clave de apoyo en las montañas para Dani, así que ahora tendremos que ajustar nuestra estrategia”, dijo a los periodistas Enrico Gasparotto, jefe de DS del equipo en el Giro, durante el día de descanso.

“Ese papel podría ser asumido por (Max) Schachmann, pero se estrelló en la etapa 9, por lo que podría ser que tengamos que buscar a otros corredores. Tendremos que ser creativos”.

Gasparotto dijo que no le sorprende en absoluto el buen desempeño de Martínez hasta el momento, dado que había estado pilotando bien al inicio de la temporada, donde el colombiano venció nada menos que a una estrella como Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) en ambas cimas. Finales de la Volta ao Algarve.

“Por ahora, quedar segundos en la general es lo mejor que podemos conseguir; Es bastante difícil hacer algo contra este tipo de Tadej Pogačar. Pero también es un hecho que en las dos cumbres que hemos tenido aquí en el Giro, también hemos conseguido dos segundos puestos con Dani”.

“Su gran contrarreloj” – terminando octavo en Perugia, 1:48 detrás, y adelantándose a Geraint Thomas en la general – “tampoco es una sorpresa, ya ha sido (dos veces) campeón nacional de Colombia”, señaló Gasparotto.

“Así que hemos manejado bastante bien las etapas clave hasta ahora, y por eso estoy contento con cómo lo estamos haciendo”.

Como es el caso de Ineos Grenadiers y Decathlon-AG2R La Mondiale, Gasparotto dijo que no solo buscaban un resultado general excelente, sino también victorias de etapa. Danny van Poppel es el hombre de Bora en los sprints, quedando quinto en Nápoles, mientras que Schachmann también estuvo a la caza tanto en la etapa 1, terminando segundo, como quinto en la contrarreloj.

En cuanto al propio Pogačar, Gasparotto dijo que el esloveno claramente tenía una estrategia que no estaba diseñada sólo para el Giro de Italia, sino también para el Tour de Francia.

“Definitivamente estoy impresionado porque es súper sólido”, dijo Gasparotto. “Está claro que también irá por el Tour de Francia, por lo que esperábamos que quisiera acabar con el Giro en la primera semana y luego controlarlo en la segunda y tercera”.

“Así que eso no es nada nuevo, pero nuestro sueño es acercarle la batalla general. Todavía queda un largo camino hasta Roma”, concluyó. “Si vemos sufrir a Tadej, deberíamos estar preparados para aprovechar esta oportunidad”.

El propio Schachmann estuvo de acuerdo en que, si bien Pogačar iba a ser muy difícil de vencer, incluso si los equipos optaran por unir fuerzas contra él, ni Bora-Hansgrohe ni los demás equipos iban a tirar la toalla.

“Sería muy difícil que una alianza funcionara porque él es un corredor impresionante”, dijo Schachmann a los periodistas el lunes. “Durante años, y mucho menos semanas, no ha mostrado ningún punto débil importante.

“Cuando hay una pendiente del 10% en una subida, puedes hacer tantas alianzas como quieras, pero eso no hará que sea más lento o más rápido.

“Aun así, en dos semanas en un Grand Tour, las cosas pueden cambiar y él ha tenido días malos en su carrera. Entonces, si creemos que eso podría estar sucediendo, ciertamente lo haremos, y tampoco seremos los únicos”.

