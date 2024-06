La película 'Crit Dreams' de Angus Morton captura la 'temporada de cuento de hadas' para el ciclista estadounidense cuando comienza a defender sus títulos individuales y de velocidad en 2024

Danny Summerhill (REIGN Storm Racing) ha tenido una carrera errática de éxitos en las carreras y desafíos personales, a veces turbulentos, a veces volubles, siempre entretenidos. En 2023, tuvo lo que llamó una “temporada de cuento de hadas” y ganó los títulos individuales y de sprint masculino en la American Criterium Cup, una serie de 10 carreras de un día en todo Estados Unidos.

Su éxito el año pasado también ayudó a su equipo del American Cycling Group a ganar la mejor clasificación general por equipos en la ACC. El ciclista profesional convertido en cineasta, Angus Morton, se unió al equipo durante cinco fines de semana de carreras para capturar el espíritu de un grupo de ciclistas que experimentan la vida del criterio estadounidense y, como resultó ser una metamorfosis de Summerhill, en 'Crit Dreams'.

Este año, el equipo corre bajo la marca REIGN Storm Racing, todavía dirigida por el director deportivo en jefe y ex profesional Thomas Craven, a quien Summerhill llama “el pegamento”. REIGN Storm ya ha arrasado con premios por equipos en dos series de primavera: los USA Crits de seis carreras y la USA Speed ​​Week de ocho carreras. El equipo logró siete podios durante los USA Crits, y Summerhill terminó tercero en la general detrás del ganador general y compañero de equipo Alfredo Rodríguez.

“Yo digo que en realidad no importa quién gane para nosotros. El objetivo mucho más amplio es que ganemos. Este año no me importa. En otros años, tendría una respuesta absolutamente diferente para ti. Me concentro en ser parte del mejor equipo y demostrar que somos los mejores”, dijo Summerhill. ciclismonoticias durante la parada del equipo en el Atenas Twilight Criterium, parte de USA Crits y USA Speed ​​Week, donde terminó segundo.

Habiendo cumplido 35 años en febrero, Summerhill no mostró signos de desaceleración, usando sus piernas en una carrera de velocidad o con sus cuerdas vocales en una conversación sobre carreras de velocidad. Su carrera ciclista se remonta a 2004, cuando compitió en múltiples disciplinas, incluidos títulos de ciclocross de EE. UU. como atleta junior y U23, además de una medalla de plata como junior en el Campeonato Mundial de Ciclocross de 2007. No fue hasta que Craven fichó al colorado para el equipo Best Buddies en 2021 que Summerhill volvió a centrarse en las carreras de criterio y ya no se consideró una “dama de honor”.

“Obviamente tengo mucha ilusión por el ACC. Tiene un lugar especial en mi corazón, simplemente por las personas que conocí a través de la organización que dan su sangre, sudor y lágrimas para ese evento. Y no es que USA Crits no haga lo mismo, pero tengo un interés especial en el ACC debido al hecho de que gané ambas competiciones el año pasado. Y, por supuesto, como si alguien quisiera volver a ganarlo”, dijo Summerhill. ciclismonoticias.

“Me encantaría volver a ganarla (American Criterium Cup), por supuesto, o que la gane alguien de REIGN Storm: yo, Alfredo (Rodríguez) o (Bryan) Gómez. Ya sea mi objetivo volver a ganar ACC o el del equipo, siempre y cuando contribuya en cualquiera de esos dos, es lo mismo”.

El ACC 2024 comenzó el 7 de junio en Tulsa Tough, REIGN Storm tomó la delantera en la clasificación por equipos con Bryan Gómez y Alfredo Rodríguez terminando entre los cinco primeros y Summerhill estableciendo la marca como líder del sprint.

La segunda parada de la serie tendrá lugar este sábado en el Dairyland del Tour of America en el Downer's Classic. Y fue en ToAD el año pasado donde tomó forma la historia de 'Crit Dreams'.

“Siempre he sido dama de honor. Estoy contento con eso (pero 2023) me alejó de ser un ciclista líder y estoy feliz de haber podido tener este éxito… una temporada de cuento de hadas”, dijo Summerhill en la película. .

El cuento de hadas inexplicable

La película de Morton, con el apoyo de BMC, sigue la segunda mitad del ACC 2023, que incluyó carreras cerca de Milwaukee, Wisconsin, para ToAD. Craven dijo en su época de carreras en Estados Unidos que este era el “santo grial” de las carreras de criterio y definía una forma de vida.

Utilizando imágenes detrás de escena, entrevistas personales y momentos destacados de la carrera, 'Crit Dreams' cuenta la historia de la búsqueda de este santo grial, que Craven dijo que era “para la multitud”. Quieres hacer locuras para montar un espectáculo”.

Desde varias casas anfitrionas suburbanas con grandes platos de pasta en el regazo de los ciclistas hasta reuniones de equipo usando una computadora para traducir audio al español para varios ciclistas, el equipo del American Cycling Group trabajó para ganar los títulos individuales y por equipos el verano pasado en lo que llamaron “David versus Goliat” como un equipo pequeño contra equipos con grandes presupuestos.

Summerhill contó los principales reveses de su carrera a lo largo del camino y admitió que “el mundo pensó que yo era un 'loco'” después de que el exitoso equipo visitante de UnitedHealthcare lo despidiera en 2017. Renunció después de cargos de “alteración del orden público, disparar un arma en un lugar público y poner en peligro imprudentemente” relacionados con disparar un arma contra una ladera mientras realizaba un entrenamiento en un área rural en las afueras de Denver. Resultó ser un efecto de bola de nieve de inicios y paradas de carrera.

“Le importa una mierda”, así resumió Craven al líder de su equipo. “A él le importa la carrera. Él se preocupa por la gente. Es súper compasivo, inteligente. Probablemente podría ganar más dinero con un equipo más grande, haciendo otros tipos de carreras, pero está contento con la configuración del equipo, una configuración muy cohesiva”.

Antes de competir para Craven, USA Cycling invitó a Summerhill a participar en el equipo masculino de persecución por equipos en 2019, lo que llamó “un regalo” e intentó ganarse un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Si bien ayudó al equipo a ganar varias carreras previas, EE. UU. no clasificó suficientes lugares para el evento por equipos y dijo que se cansó de la experiencia en la pista. Comenzó a tomar antidepresivos, lo que le llevó a una suspensión de un año por no obtener la Autorización de Uso Terapéutico adecuada para Adderall, un medicamento utilizado para tratar el TDA.

Esa fue también la época en que al padre de Summerhill le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer y se convirtió en el principal cuidador de la familia.

“Estoy nervioso por el día en que olvide mi nombre”, logró decir Summerhill mientras se ahogaba al hablar de su padre, Ed, en la película. Su padre sucumbió a la enfermedad esta primavera y la película rinde homenaje a Ed Summerhill en los créditos.

“Soy bastante caótico y con ADD no hay manera de que pueda seguir pedaleando. Sé que todo sucede por una razón, y a veces es difícil entender cuáles son esas razones. Estoy feliz por todos los momentos de mi vida que me han traído hasta aquí”, resumiría al final.