El piloto del Red Bull-Bora-Hansgrohe, sancionado por la UCI por obstruir y poner en peligro a otro corredor

Danny van Poppel volvió a desempeñar un papel muy importante ayudando a Sam Welsford a ganar el sprint de la etapa 2 del Tour Down Under, pero el líder holandés pronto descendió y los oficiales de carrera de la UCI le dieron una tarjeta amarilla por “bloquear” a Tobias Lund Andresen, quien Corría a lo largo de las barreras siguiendo los rebufos de Welsford.

Las imágenes aéreas del helicóptero del sprint en Tanunda mostraron cómo Van Poppel salió adelante de Welsford antes de salirse del centro de la carretera. Luego volvió a mirar a Welsford y sus rivales y retrocedió hacia las barreras, cerrando la puerta a Lund Andresen y a todos los que estaban detrás de él.

Lund Andresen agitó su brazo en protesta, pero su equipo Picnic-PostNL simplemente sugirió que “la brecha se redujo frente a él”. Bahrain Victorious fue igualmente diplomático después de que Phil Bauhaus se vio afectado por el movimiento y agitó su brazo con frustración, sugiriendo que su velocista estaba simplemente “encerrado durante el final”.

Algunos consideraron que el movimiento de Van Poppel era inteligente y experimentado, parte del “arte de correr”. Otros recurrieron a las redes sociales para describirlo como “sucio” y antideportivo.

Una máquina bien engrasada y sin fallos a día de hoy. Desde la salida hasta el sprint, ¡nadie podría haber parado 🧡 🇦🇺 @sam_welsford (RBH) hoy!

La UCI se atuvo al reglamento y consideró que el movimiento de Van Poppel era una “desviación de la línea elegida que obstruye y pone en peligro a otro corredor”.

Le impusieron una multa de 500 francos suizos y descendió al puesto 118 de la etapa, la última posición de su grupo. Perdió los puntos que anotó en la montaña y en la competición por puntos, y también recibió formalmente una tarjeta amarilla según las nuevas reglas de la UCI, implementadas para 2025.

Si un corredor recibe dos tarjetas amarillas durante la misma carrera, puede ser descalificado y suspendido por siete días. Tres tarjetas en 30 días le otorgan a un corredor o director deportivo una suspensión de 14 días. Seis tarjetas durante un período consecutivo de 52 semanas pueden resultar en una suspensión de 30 días.

La medida de Van Poppel desató un nuevo debate sobre las carreras de velocidad y la seguridad. Algunos creían que debería haber sido descalificado o que Welsford y su equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe deberían haber sido penalizados de alguna manera por las acciones de Van Poppel.

Podría decirse que Welsford se benefició del movimiento de Van Poppel para obstruir y poner así en peligro a otro ciclista. Pero el nuevo castigo con tarjeta amarilla de la UCI significa que Van Poppel no puede intentar un movimiento similar en las etapas restantes del Tour Down Under o en las próximas semanas.